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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/situatsiya-na-granitse-uzbekistana-i-afganistana-normalizovalas---mid-20082962.html
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана разряжена - МИД
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана разряжена - МИД
Предпринятые правительством Узбекистана политико-дипломатические меры позволили разрядить обстановку на мосту Хайратон. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T12:30+0500
2021-08-15T12:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большинство граждан Афганистана, находившихся на мосту, который ведет из Хайратона в Термез, добровольно покинули мост и близлежащую к нему территорию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана, уточнив, что ситуация в этом районе на границе двух республик разряжена.По сообщению ведомства, были предприняты активные политико-дипломатические меры и проведена разъяснительная работа с гражданами, в результате чего достигнут прогресс.Ранее мы сообщали, что 84 военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан и были задержаны пограничниками. Им оказали медицинскую помощь и предоставили временное размещение. Это произошло после того, как боевики движения "Талибан"* захватили город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.* - организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html
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афганистан, мид узбекистана, госграница

Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана разряжена - МИД

12:30 15.08.2021 (обновлено: 12:31 15.08.2021)
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© AP Photo / EFREM LUKATSKYГраница Узбекистана и Афганистана
Граница Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Предпринятые правительством Узбекистана политико-дипломатические меры позволили разрядить обстановку на мосту Хайратон.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большинство граждан Афганистана, находившихся на мосту, который ведет из Хайратона в Термез, добровольно покинули мост и близлежащую к нему территорию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана, уточнив, что ситуация в этом районе на границе двух республик разряжена.
По сообщению ведомства, были предприняты активные политико-дипломатические меры и проведена разъяснительная работа с гражданами, в результате чего достигнут прогресс.
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Байден распорядился направить своих военных в Афганистан
11:48
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Ранее мы сообщали, что 84 военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан и были задержаны пограничниками. Им оказали медицинскую помощь и предоставили временное размещение. Это произошло после того, как боевики движения "Талибан"* захватили город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.
* - организация, запрещенная в РФ и других странах
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