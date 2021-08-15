https://uz.sputniknews.ru/20210815/situatsiya-na-granitse-uzbekistana-i-afganistana-normalizovalas---mid-20082962.html

Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана разряжена - МИД

Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана разряжена - МИД

Предпринятые правительством Узбекистана политико-дипломатические меры позволили разрядить обстановку на мосту Хайратон. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T12:30+0500

2021-08-15T12:30+0500

2021-08-15T12:31+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Большинство граждан Афганистана, находившихся на мосту, который ведет из Хайратона в Термез, добровольно покинули мост и близлежащую к нему территорию. Об этом сообщили в МИД Узбекистана, уточнив, что ситуация в этом районе на границе двух республик разряжена.По сообщению ведомства, были предприняты активные политико-дипломатические меры и проведена разъяснительная работа с гражданами, в результате чего достигнут прогресс.Ранее мы сообщали, что 84 военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан и были задержаны пограничниками. Им оказали медицинскую помощь и предоставили временное размещение. Это произошло после того, как боевики движения "Талибан"* захватили город Мазари-Шариф, который находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.* - организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html

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афганистан, мид узбекистана, госграница