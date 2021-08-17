https://uz.sputniknews.ru/20210817/zavskladom-vynes-uglya-bolee-chem-na-polmilliarda-sumov-20109892.html

Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов

Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов

В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T13:14+0500

2021-08-17T13:14+0500

2021-08-17T13:24+0500

происшествия

узбекистан

ферганская область

уголь

хищение

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ферганской области правоохранители разоблачили заведующего складом, который разграбил 852 тысячи тонн угля, предназначенного для реализации населению, сообщает Департамент обеспечения безопасности на транспорте и объектах туризма МВД.Орудовал нечистый на руку ответственный сотрудник в Алтыарыкском угольном складе Ферганской области Кокандского объединенного топливно-складского хозяйства. В УОБТ УВД Ферганской области узнали об этом 10 августа нынешнего года.В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по заниженной цене в рассрочку.По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело пунктом "а" части третьей статьи 167 Уголовного кодекса ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупных размерах").Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде штрафа от трехсот до шестисот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет либо лишения свободы от пяти до десяти лет.Однако признанный судом виновным человек может избежать наказания в виде ограничения свободы и лишения свободы в случае возмещения причиненного материального ущерба.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/na-neftebaze-v-andijane-obnarujeny-xischeniya-v-krupnom-razmere--uvoleny-10-rukovoditeley-18913613.html

https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html

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узбекистан, ферганская область, уголь, хищение