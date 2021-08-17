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Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов
Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов
В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T13:14+0500
2021-08-17T13:24+0500
происшествия
узбекистан
ферганская область
уголь
хищение
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ферганской области правоохранители разоблачили заведующего складом, который разграбил 852 тысячи тонн угля, предназначенного для реализации населению, сообщает Департамент обеспечения безопасности на транспорте и объектах туризма МВД.Орудовал нечистый на руку ответственный сотрудник в Алтыарыкском угольном складе Ферганской области Кокандского объединенного топливно-складского хозяйства. В УОБТ УВД Ферганской области узнали об этом 10 августа нынешнего года.В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по заниженной цене в рассрочку.По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело пунктом "а" части третьей статьи 167 Уголовного кодекса ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупных размерах").Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде штрафа от трехсот до шестисот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет либо лишения свободы от пяти до десяти лет.Однако признанный судом виновным человек может избежать наказания в виде ограничения свободы и лишения свободы в случае возмещения причиненного материального ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/na-neftebaze-v-andijane-obnarujeny-xischeniya-v-krupnom-razmere--uvoleny-10-rukovoditeley-18913613.html
https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekneftegaz-soobschil-o-krupnyx-xischeniyax-gaza-v-gazli-chem-eto-grozit-potrebitelyu-18738343.html
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узбекистан, ферганская область, уголь, хищение

Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов

13:14 17.08.2021 (обновлено: 13:24 17.08.2021)
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота шахтерской смены в Приморском крае
Работа шахтерской смены в Приморском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по заниженной цене в рассрочку.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ферганской области правоохранители разоблачили заведующего складом, который разграбил 852 тысячи тонн угля, предназначенного для реализации населению, сообщает Департамент обеспечения безопасности на транспорте и объектах туризма МВД.
Орудовал нечистый на руку ответственный сотрудник в Алтыарыкском угольном складе Ферганской области Кокандского объединенного топливно-складского хозяйства. В УОБТ УВД Ферганской области узнали об этом 10 августа нынешнего года.

"Выяснилось, что житель Алтыаракского района А. К., 1993 г. р., для собственной выгоды продал на черном рынке 852 тысячи тонн угольной продукции марки БР3 на общую сумму 541 020 000 сумов", — говорится в сообщении.

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В ходе доследственных действий установлено, что мужчина продавал уголь, предназначенный для реализации населению и в бюджетные организации, своим знакомым по заниженной цене в рассрочку.
По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело пунктом "а" части третьей статьи 167 Уголовного кодекса ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупных размерах").
Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде штрафа от трехсот до шестисот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет либо лишения свободы от пяти до десяти лет.
Однако признанный судом виновным человек может избежать наказания в виде ограничения свободы и лишения свободы в случае возмещения причиненного материального ущерба.
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