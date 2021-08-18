https://uz.sputniknews.ru/20210818/pravitelstvennaya-delegatsiya-afganistana-zaprosila-ubejische-v-katare-20131853.html

Правительственная делегация Афганистана запросила убежище в Катаре

Правительственная делегация Афганистана запросила убежище в Катаре

Убежище запрашивается лишь до того момента, как будет сформировано инклюзивное правительство в Афганистане. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T18:13+0500

2021-08-18T18:13+0500

2021-08-18T18:13+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

катар

убежище

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Делегация бывшего правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Pajhwok.При этом убежище запрашивается лишь до того, как будет сформировано инклюзивное правительство в Афганистане.Напомним, ранее в МИД Узбекистана выступили с заявлением о том, что республика поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. Боевики движения "Талибан"* захватили всю территорию республики и заявили, что война окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом. При этом дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.Республика продолжает вести переговоры с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.* — организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210816/modjaxedam-prikazano-zaschischat-jizn-sobstvennost-i-chest-jiteley-20088550.html

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