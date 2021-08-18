https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-podmoskove-nachalas-vaktsinatsiya-migrantov-sputnikom-layt-20125404.html

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"

В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"

Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Уже закуплено сто тысяч доз вакцины. В день здесь готовы прививать до... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T13:57+0500

2021-08-18T13:57+0500

2021-08-18T14:01+0500

россия

подмосковье

трудовые мигранты

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Подмосковье стартовала прививочная кампания для иностранных граждан против коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Для этого выделено специальное помещение с отдельным входом, где работают врачи-терапевты и медсестры.На первом этапе закуплено сто тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". По данным ГУРБ, в день планируется прививать до 1,5 тысячи мигрантов.Ранее прививочные пункты для иностранцев, работающих или временно проживающих в РФ, открылись в российской столице. Для процедуры потребуется лишь наличие паспорта, переведенного на русский язык, миграционной карты, СНИЛС и для трудовых мигрантов — патента. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.Первый пункт вакцинации на прошлой недели появился и в Санкт-Петербурге. Сделать прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.

https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html

https://uz.sputniknews.ru/20210727/punkty-vaktsinatsii-dlya-inostrantsev-v-moskve--spisok-19844186.html

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подмосковье, трудовые мигранты, вакцинация