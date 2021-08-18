https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-podmoskove-nachalas-vaktsinatsiya-migrantov-sputnikom-layt-20125404.html
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"
Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Уже закуплено сто тысяч доз вакцины. В день здесь готовы прививать до... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T13:57+0500
2021-08-18T13:57+0500
2021-08-18T14:01+0500
россия
подмосковье
трудовые мигранты
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494372_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_5e546372775d6b55dc474102c874a5c6.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Подмосковье стартовала прививочная кампания для иностранных граждан против коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Для этого выделено специальное помещение с отдельным входом, где работают врачи-терапевты и медсестры.На первом этапе закуплено сто тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". По данным ГУРБ, в день планируется прививать до 1,5 тысячи мигрантов.Ранее прививочные пункты для иностранцев, работающих или временно проживающих в РФ, открылись в российской столице. Для процедуры потребуется лишь наличие паспорта, переведенного на русский язык, миграционной карты, СНИЛС и для трудовых мигрантов — патента. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.Первый пункт вакцинации на прошлой недели появился и в Санкт-Петербурге. Сделать прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html
https://uz.sputniknews.ru/20210727/punkty-vaktsinatsii-dlya-inostrantsev-v-moskve--spisok-19844186.html
россия
подмосковье
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494372_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_e91342b5728e95190ff647b1c1c222c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подмосковье, трудовые мигранты, вакцинация
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"
13:57 18.08.2021 (обновлено: 14:01 18.08.2021)
Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Уже закуплено сто тысяч доз вакцины. В день здесь готовы прививать до 1,5 тысячи человек.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
В Подмосковье стартовала прививочная кампания для иностранных граждан против коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
Вакцинация организована на территории Единого миграционного центра Московской области. Для этого выделено специальное помещение с отдельным входом, где работают врачи-терапевты и медсестры.
На первом этапе закуплено сто тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". По данным ГУРБ, в день планируется прививать до 1,5 тысячи мигрантов.
"В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину — это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих", — приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства, руководителя ГУРБ Московской области Романа Каратаева.
Ранее прививочные пункты для иностранцев, работающих или временно проживающих в РФ, открылись в российской столице. Для процедуры потребуется лишь наличие паспорта, переведенного на русский язык, миграционной карты, СНИЛС и для трудовых мигрантов — патента. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей.
Первый пункт вакцинации на прошлой недели появился
и в Санкт-Петербурге. Сделать прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" можно в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика.