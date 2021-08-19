https://uz.sputniknews.ru/20210819/v-uzbekistan-zavezut-bolee-135-mln-doz-vaktsiny-20144097.html

В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины

В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины

Замглавы СЭС Нурмат Отабеков рассказал, какие вакцины и в каком количестве поступят в страну в ближайшие три месяца. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T11:43+0500

2021-08-19T11:43+0500

2021-08-19T11:56+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков рассказал корреспонденту Sputnik об ожидаемых поставках антиковидных вакцин.По словам эксперта, в настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001.Тем временем пробная партия российской вакцины "Спутник V", выпущенная на базе узбекского предприятия Jurabek Laboratories, уже прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи. В скором времени стартует массовое производство препарата.Напомним, с 19 июля в Узбекистане введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. На 18 августа, по данным Минздрава, в стране введено около 12,5 миллиона доз вакцины и полностью привито более 1,4 миллиона человек.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане