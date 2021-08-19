Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана
09:33 19.08.2021 (обновлено: 09:50 19.08.2021)
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© AP Photo / Michael ProbstЛюди высаживаются из самолета Lufthansa, прилетевшего из Ташкента в Узбекистан, который приземлился в аэропорту Франкфурта, Германия, рано утром в среду, 18 августа 2021 года. На борту находилось около 130 человек, которые ранее были эвакуированы из Афганистана
© AP Photo / Michael Probst
В ночь на среду первый борт немецкой авиакомпании вывез из Ташкента в ФРГ первую группу эвакуированных.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Второй самолет авиакомпании Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в Германию людей, эвакуированных из Афганистана.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта узбекской столицы.
"Борт Airbus А-340 компании Lufthansa, прибывший из Алматы, совершил посадку в аэропорту Ташкента в 21.10. Этот самолет должен забрать очередную группу эвакуированных из Кабула", — сказал сотрудник аэропорта.
Он не смог сказать время вылета лайнера из Ташкента, а также другие детали эвакуации.
В ночь на среду первый самолет немецкой авиакомпании Lufthansa вывез из Ташкента в ФРГ первую группу эвакуированных.
Германия в настоящее время продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула. Во вторник из Афганистана были вывезены 277 человек, среди них представители 15 стран.
Ташкент в данном случае выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации — именно туда вылетают из Кабула военные самолеты. Затем из узбекской столицы эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa.
Ранее МИД Узбекистана сообщил, что власти страны оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана.
По данным ведомства, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находиться в транзитной зоне аэропорта столицы Узбекистана
Минтранс республики между тем сообщил о том, что терминал местных авиалиний в Ташкенте закроют с 19 августа для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
Сейчас вся сухопутная граница Афганистана контролируются боевиками. Тем временем активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.
Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран