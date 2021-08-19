https://uz.sputniknews.ru/20210819/vtoroy-reys-lufthansa-pribyl-v-tashkent-chtoby-vyvezti-v-frg-evakuirovannyx-iz-afganistana-20141072.html

Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана

Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана

В ночь на среду первый борт немецкой авиакомпании вывез из Ташкента в ФРГ первую группу эвакуированных. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T09:33+0500

2021-08-19T09:33+0500

2021-08-19T09:50+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

афганистан

эвакуация

германия

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Второй самолет авиакомпании Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в Германию людей, эвакуированных из Афганистана.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта узбекской столицы.Он не смог сказать время вылета лайнера из Ташкента, а также другие детали эвакуации.В ночь на среду первый самолет немецкой авиакомпании Lufthansa вывез из Ташкента в ФРГ первую группу эвакуированных.Германия в настоящее время продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула. Во вторник из Афганистана были вывезены 277 человек, среди них представители 15 стран. Ташкент в данном случае выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации — именно туда вылетают из Кабула военные самолеты. Затем из узбекской столицы эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa.Ранее МИД Узбекистана сообщил, что власти страны оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана. По данным ведомства, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находиться в транзитной зоне аэропорта столицы УзбекистанаМинтранс республики между тем сообщил о том, что терминал местных авиалиний в Ташкенте закроют с 19 августа для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.Сейчас вся сухопутная граница Афганистана контролируются боевиками. Тем временем активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/terminal-mestnyx-soobscheniy-v-tashkente-budet-zakryt-20130099.html

https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html

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узбекистан, ташкент, афганистан, эвакуация, германия, самолет, радикальное движение "талибан"