Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210820/dilbar-fayzieva-v-kakoy-to-moment-ya-tak-ustala-ot-tv-chto-utro-perestalo-byt-dobrym-20174115.html
Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым
Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым
Куда пропала известная ведущая узбекского происхождения Дильбар Файзиева после ухода с Первого канала, что она думает об узбекском телевидении и как знакомит... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T20:47+0500
2021-08-20T21:20+0500
видео
узбекистан
телевидение
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20174057_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb6666b15c441d6c2df957a69c46a3f8.jpg
Дильбар Файзиева родилась и выросла в Ташкенте, уехала в Москву и более 5 лет вела программу "Доброе утро" на Первом канале. Теперь она живет в Нидерландах, занимается медиаисследованиями и преподает курсы по мастерству телеведущих и по мастерству публичных выступлений.В сентябре у журналистки выйдет книга-тренинг "Enter-навык. Как достигать большего, убеждая словом", посвященная коммуникациям и ораторскому искусству. Она поделилась с нами, откуда возникла идея написания этого пособия.Все началось с кандидатской диссертации на тему "Профессиональные навыки и творческие практики телеведущих прямого эфира", где автор вывела основные техники, которые помогают ведущим успешно работать и справляться с трудностями во время эфира.После этого Дильбар поняла, что нужно выбирать между телевидением и преподаванием. Она ушла с Первого канала и занялась тренингами на профессиональном уровне. На первом курсе, который журналистка запустила в пандемию, прошли обучение ведущие из Узбекистана, Россия, Германии и других стран. А потом появилась книга."Навыки публичного общения сейчас востребованы. А общение должно быть приятным. Именно этому я учу", — объясняет Дильбар Файзиева.Новоиспеченная писательница рассказала также, что ушла из утреннего телешоу в октябре 2019 года, когда ей исполнилось 30 лет. По ее признанию, наступило эмоциональное, а затем профессиональное выгорание из-за постоянных ночных и ранних утренних эфиров.В 2018 году Дильбар была членом экспертного совета в "Буюк келажак" ("Великое будущее") и приняла участие в подготовке "Концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года", куда включила свои выводы и наблюдения из исследования о том, как влияют публикации в национальных и зарубежных СМИ на политический имидж Узбекистана.Исследования Дильбар показали, что узбекские медиа испытывают серьезный дефецит профессиональных кадров. Сейчас в республике появился Университет журналистики и массовых коммуникаций, поэтому возможно ситуация изменится, считает Файзиева.Пандемия повлияла на мировое телевидение, не остался в стороне и Узбекистан. У потребителя изменились вкусы и образ жизни, отмечает журналистка, которая провела исследование на американском канале "Эй-би-си"."Смысл программ не менялся, но герои и темы стали другие. А ведущим удалось из дома создать обстановку, соответствующую дизайну своего медиа", — рассказала Файзиева.Дильбар долгое время была лицом Узбекистана на российском ТВ, поэтому многих узбекистанцев интересует вопрос: вернется ли она на экраны или, возможно, создаст свой канал в Ютуб, как делают многие звезды? Но журналистка не готова бросить все силы на этот вид контента."Я работала в телевещании с 17 лет и пресытилась этим. Но, возможно, пройдет время, и я захочу вернуться", — оставила интригу экс-телеведущая.В далеких Нидерландах Дильбар не забывает о родине. Сейчас она работает над проектом по продвижению национальной узбекской кухни в Европе. Для начала планирует издать книгу рецептов, адаптируя некоторые блюда под вегетарианские вкусы.Она призналась, что почти полтора года из-за пандемии не была на родине, и когда смогла туда выбраться, с удовольствием погрузилась в национальную культуру, подзарядившись энергией для своих будущих планов.
https://uz.sputniknews.ru/20191025/Novyy-etap-Dilbar-Fayzieva-pokinula-Pervyy-kanal-12681673.html
https://uz.sputniknews.ru/20181006/Arina-Sharapova-Uzbekistan-ushel-daleko-vpered-i-eto-zdorovo-9620977.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/press-sekretar-prezidenta-raskritikoval-deyatelnost-otdelnyx-press-slujb-18207858.html
https://uz.sputniknews.ru/20210503/dmitriy-kiselev-svoboda-slova--eto-otkrytie-dlya-uzbekistana-poslednix-pyati-let-18601304.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20174057_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_cd92fcc62edbca833220ed3e7a41c13e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, телевидение, сми

Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым

20:47 20.08.2021 (обновлено: 21:20 20.08.2021)
376
© Sputnik
Анна Черкасова
Все материалы
Куда пропала известная ведущая узбекского происхождения Дильбар Файзиева после ухода с Первого канала, что она думает об узбекском телевидении и как знакомит западных гурманов с восточной кухней, разбиралась корреспондент Sputnik.
Дильбар Файзиева родилась и выросла в Ташкенте, уехала в Москву и более 5 лет вела программу "Доброе утро" на Первом канале. Теперь она живет в Нидерландах, занимается медиаисследованиями и преподает курсы по мастерству телеведущих и по мастерству публичных выступлений.
В сентябре у журналистки выйдет книга-тренинг "Enter-навык. Как достигать большего, убеждая словом", посвященная коммуникациям и ораторскому искусству. Она поделилась с нами, откуда возникла идея написания этого пособия.
Новый этап: Дильбар Файзиева покинула Первый канал - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2019
Общество
Новый этап: Дильбар Файзиева покинула Первый канал
25 октября 2019, 13:41
9825
Все началось с кандидатской диссертации на тему "Профессиональные навыки и творческие практики телеведущих прямого эфира", где автор вывела основные техники, которые помогают ведущим успешно работать и справляться с трудностями во время эфира.
После этого Дильбар поняла, что нужно выбирать между телевидением и преподаванием. Она ушла с Первого канала и занялась тренингами на профессиональном уровне. На первом курсе, который журналистка запустила в пандемию, прошли обучение ведущие из Узбекистана, Россия, Германии и других стран. А потом появилась книга.
"Навыки публичного общения сейчас востребованы. А общение должно быть приятным. Именно этому я учу", — объясняет Дильбар Файзиева.
Арина Шарапова: Узбекистан правильно использовал богатый потенциал прошлого - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2018
Видео
Арина Шарапова: Узбекистан ушел далеко вперед, и это здорово
6 октября 2018, 00:00
18788
Новоиспеченная писательница рассказала также, что ушла из утреннего телешоу в октябре 2019 года, когда ей исполнилось 30 лет. По ее признанию, наступило эмоциональное, а затем профессиональное выгорание из-за постоянных ночных и ранних утренних эфиров.

"Я больше не могла давать людям то, чего у меня нет – улыбку и заряд на день. А быть искусственной мне не нравилось. А без этого и утро не может быть добрым", — вспоминает Файзиева.

В 2018 году Дильбар была членом экспертного совета в "Буюк келажак" ("Великое будущее") и приняла участие в подготовке "Концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года", куда включила свои выводы и наблюдения из исследования о том, как влияют публикации в национальных и зарубежных СМИ на политический имидж Узбекистана.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Общество
Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб
7 апреля, 18:49
534
Исследования Дильбар показали, что узбекские медиа испытывают серьезный дефецит профессиональных кадров. Сейчас в республике появился Университет журналистики и массовых коммуникаций, поэтому возможно ситуация изменится, считает Файзиева.

"До пандемии я ездила на родину один раз в 2-3 месяца, но, увы, не увидела существенных изменений. Мне кажется: за 10 лет мало что изменилось. Хотя для более детального анализа сферы нужно подробно этим заниматься", — уточнила она.

Пандемия повлияла на мировое телевидение, не остался в стороне и Узбекистан. У потребителя изменились вкусы и образ жизни, отмечает журналистка, которая провела исследование на американском канале "Эй-би-си".
"Смысл программ не менялся, но герои и темы стали другие. А ведущим удалось из дома создать обстановку, соответствующую дизайну своего медиа", — рассказала Файзиева.
Дильбар долгое время была лицом Узбекистана на российском ТВ, поэтому многих узбекистанцев интересует вопрос: вернется ли она на экраны или, возможно, создаст свой канал в Ютуб, как делают многие звезды? Но журналистка не готова бросить все силы на этот вид контента.
Выступление и комментарий генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева на Медианеделе в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Видео
Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет
3 мая, 13:59
3886
"Я работала в телевещании с 17 лет и пресытилась этим. Но, возможно, пройдет время, и я захочу вернуться", — оставила интригу экс-телеведущая.
В далеких Нидерландах Дильбар не забывает о родине. Сейчас она работает над проектом по продвижению национальной узбекской кухни в Европе. Для начала планирует издать книгу рецептов, адаптируя некоторые блюда под вегетарианские вкусы.

"В Нидерландах нет узбекских ресторанов, не пробовали нашу кухню. А она восхитительная, и о ней должны знать", — заключила Файзиева.

Она призналась, что почти полтора года из-за пандемии не была на родине, и когда смогла туда выбраться, с удовольствием погрузилась в национальную культуру, подзарядившись энергией для своих будущих планов.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:58На АрМИ провели жеребьевку нового конкурса — узбекистанцы имеют все шансы на победу
21:13Власть талибов в Афганистане снаружи и внутри: почему ЦА не стоит расслабляться
21:08Узбекистан вернул всех афганских беженцев обратно на их родину — МИД
20:47Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым
19:09На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине?
18:33Путин призвал Байдена отказаться от присутствия США в Центральной Азии — WSJ
18:32Украинские уроки для постсоветского пространства
18:02Агентство по защите прав потребителей демонтировало свыше 1300 рекламных вывесок
17:57В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика
17:42"Величайший позор": США расплачиваются за украденный триллион долларов
17:09Горе-отец, из-за которого сын не ходил в школу, лишен прав
17:00Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему
16:25Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в российские вузы
16:22"Скорая" обслужила около 5,5 миллиона вызовов за полгода
16:07Рейс авиакомпании UzAirways из Ташкента в Пакистан облетел Афганистан
15:46В Ташкент из Подмосковья отправились пять новых поездов метро
14:48Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
14:40Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
13:58Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР
13:48Узбекистан и Таджикистан должны быть в ЕАЭС — Назарбаев