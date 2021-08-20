https://uz.sputniknews.ru/20210820/dilbar-fayzieva-v-kakoy-to-moment-ya-tak-ustala-ot-tv-chto-utro-perestalo-byt-dobrym-20174115.html

Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым

Дильбар Файзиева: я так выгорела на работе, что утро перестало быть добрым

Куда пропала известная ведущая узбекского происхождения Дильбар Файзиева после ухода с Первого канала, что она думает об узбекском телевидении и как знакомит... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T20:47+0500

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Дильбар Файзиева родилась и выросла в Ташкенте, уехала в Москву и более 5 лет вела программу "Доброе утро" на Первом канале. Теперь она живет в Нидерландах, занимается медиаисследованиями и преподает курсы по мастерству телеведущих и по мастерству публичных выступлений.В сентябре у журналистки выйдет книга-тренинг "Enter-навык. Как достигать большего, убеждая словом", посвященная коммуникациям и ораторскому искусству. Она поделилась с нами, откуда возникла идея написания этого пособия.Все началось с кандидатской диссертации на тему "Профессиональные навыки и творческие практики телеведущих прямого эфира", где автор вывела основные техники, которые помогают ведущим успешно работать и справляться с трудностями во время эфира.После этого Дильбар поняла, что нужно выбирать между телевидением и преподаванием. Она ушла с Первого канала и занялась тренингами на профессиональном уровне. На первом курсе, который журналистка запустила в пандемию, прошли обучение ведущие из Узбекистана, Россия, Германии и других стран. А потом появилась книга."Навыки публичного общения сейчас востребованы. А общение должно быть приятным. Именно этому я учу", — объясняет Дильбар Файзиева.Новоиспеченная писательница рассказала также, что ушла из утреннего телешоу в октябре 2019 года, когда ей исполнилось 30 лет. По ее признанию, наступило эмоциональное, а затем профессиональное выгорание из-за постоянных ночных и ранних утренних эфиров.В 2018 году Дильбар была членом экспертного совета в "Буюк келажак" ("Великое будущее") и приняла участие в подготовке "Концепции стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года", куда включила свои выводы и наблюдения из исследования о том, как влияют публикации в национальных и зарубежных СМИ на политический имидж Узбекистана.Исследования Дильбар показали, что узбекские медиа испытывают серьезный дефецит профессиональных кадров. Сейчас в республике появился Университет журналистики и массовых коммуникаций, поэтому возможно ситуация изменится, считает Файзиева.Пандемия повлияла на мировое телевидение, не остался в стороне и Узбекистан. У потребителя изменились вкусы и образ жизни, отмечает журналистка, которая провела исследование на американском канале "Эй-би-си"."Смысл программ не менялся, но герои и темы стали другие. А ведущим удалось из дома создать обстановку, соответствующую дизайну своего медиа", — рассказала Файзиева.Дильбар долгое время была лицом Узбекистана на российском ТВ, поэтому многих узбекистанцев интересует вопрос: вернется ли она на экраны или, возможно, создаст свой канал в Ютуб, как делают многие звезды? Но журналистка не готова бросить все силы на этот вид контента."Я работала в телевещании с 17 лет и пресытилась этим. Но, возможно, пройдет время, и я захочу вернуться", — оставила интригу экс-телеведущая.В далеких Нидерландах Дильбар не забывает о родине. Сейчас она работает над проектом по продвижению национальной узбекской кухни в Европе. Для начала планирует издать книгу рецептов, адаптируя некоторые блюда под вегетарианские вкусы.Она призналась, что почти полтора года из-за пандемии не была на родине, и когда смогла туда выбраться, с удовольствием погрузилась в национальную культуру, подзарядившись энергией для своих будущих планов.

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https://uz.sputniknews.ru/20210407/press-sekretar-prezidenta-raskritikoval-deyatelnost-otdelnyx-press-slujb-18207858.html

https://uz.sputniknews.ru/20210503/dmitriy-kiselev-svoboda-slova--eto-otkrytie-dlya-uzbekistana-poslednix-pyati-let-18601304.html

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