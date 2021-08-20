https://uz.sputniknews.ru/20210820/putin-prizval-baydena-otkazatsya-ot-prisutstviya-ssha-v-tsentralnoy-azii--wsj-20171726.html

Путин призвал Байдена отказаться от присутствия США в Центральной Азии — WSJ

Путин призвал Байдена отказаться от присутствия США в Центральной Азии — WSJ

О недопустимости присутствия американских солдат в ЦА российский лидер заявил во время встречи с главой Белого дома. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T18:33+0500

2021-08-20T18:33+0500

2021-08-20T21:11+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин против того, чтобы американские войска присутствовали в странах Центральной Азии.Об этом глава государства заявил на июньской встрече с лидером США Джо Байденом в Женеве, пишет The Wall Street Journal.Журналисты считают, что Москва стремится сохранить свое влияние в регионе ЦА и не расширять сотрудничество с Вашингтоном по решению афганской проблемы.Это, как отмечают авторы материала, усложнило возможности для американцев разместить беспилотники в странах, граничащих с Афганистаном.Сейчас, как подчеркивает издание, ВВС США вынуждены размещать свои силы в государствах Персидского залива. Из-за того, что не имеют доступа к аэропортам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Это в том числе значительно увеличивает затраты Вашингтона на проводимые операции.В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто в Центральной Азии не намерен размещать военные базы США на своей территории. То же заявили и в Ташкенте. В частности, в Минобороны Узбекистана указали на то, что ни оборонная доктрина, ни Конституция, ни концепция внешней политики не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики.В ведомстве подчеркнули: оборонная политика Узбекистана базируется на принципе неучастия вооруженных сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210528/maksimalnaya-destabilizatsiya-zachem-ssha-nujny-voennye-bazy-v-tsentralnoy-azii-18965646.html

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сша, владимир путин, центральная азия, джо байден