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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/germaniya-evakuirovala-iz-kabula-cherez-tashkent-svyshe-2-tys-chelovek-20191255.html
Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек
Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек
Германия продолжает экстренно вывозить своих граждан и афганцев из Афганистана. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T08:52+0500
2021-08-23T08:52+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
афганистан
эвакуация
аэропорт
германия
талибан
самолет
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Германии за неделю вывезли из Кабула через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое посольство в Узбекистане.В дипмисии отметили, что в аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.По данным Министерства транспорта Узбекистана, с 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана, которые отправляются из Кабула транзитом через узбекскую столицу. Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в ФРГ, заверили ранее в Минтрансе.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, талибан, самолет

Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек

08:52 23.08.2021
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© REUTERS / MARC TESSENSOHNЭвакуированные из Афганистана в самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан. Снимок сделан 21 августа 2021 года.
Эвакуированные из Афганистана в самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан. Снимок сделан 21 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / MARC TESSENSOHN
Германия продолжает экстренно вывозить своих граждан и афганцев из Афганистана. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa и Uzbekistan Airways.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Германии за неделю вывезли из Кабула через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое посольство в Узбекистане.
"С понедельника бундесвер летает за гражданами Германии, ЕС и Афганистана из Кабула в Ташкент военными самолетами. На 18 рейсах (по состоянию на 22 августа 9.30) удалось вывезти в безопасности более 2 тысяч человек", — говорится в сообщении посольства ФРГ.
В дипмисии отметили, что в аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.
По данным Министерства транспорта Узбекистана, с 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана, которые отправляются из Кабула транзитом через узбекскую столицу.
Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в ФРГ, заверили ранее в Минтрансе.
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Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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