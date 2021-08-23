https://uz.sputniknews.ru/20210823/germaniya-evakuirovala-iz-kabula-cherez-tashkent-svyshe-2-tys-chelovek-20191255.html

Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек

Германия эвакуировала из Кабула через Ташкент свыше 2 тыс. человек

Германия продолжает экстренно вывозить своих граждан и афганцев из Афганистана. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T08:52+0500

2021-08-23T08:52+0500

2021-08-23T08:52+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

ташкент

афганистан

эвакуация

аэропорт

германия

талибан

самолет

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Германии за неделю вывезли из Кабула через Ташкент более 2 тысяч эвакуированных из Афганистана — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое посольство в Узбекистане.В дипмисии отметили, что в аэропорту Ташкента эвакуируемые снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19, а затем направляются в Германию спецрейсами.По данным Министерства транспорта Узбекистана, с 19 августа местный терминал аэропорта Ташкента выделен для обеспечения бесперебойной эвакуации граждан Германии, других стран Евросоюза, а также Афганистана, которые отправляются из Кабула транзитом через узбекскую столицу. Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в ФРГ, заверили ранее в Минтрансе.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html

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ташкент, афганистан, эвакуация, аэропорт, германия, талибан, самолет