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Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова
Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова
На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T16:47+0500
2021-08-25T16:47+0500
спорт
оксана чусовитина
гимнастика
тренировка
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина примет участие в спортивно-театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта".Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, разместив кадры тренировки с подписью: "Начинаем готовиться к @nemovshow".На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме и готовится к предстоящему выступлению. В комментариях подписчики интересуются, когда будет "Шоу Чусовитиной" однако гимнастка пока оставила вопрос без ответа.Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где спортсменка объявила о завершении карьеры, за выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html
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оксана чусовитина, гимнастика, тренировка

Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова

16:47 25.08.2021
246
© REUTERS / Dylan MartinezГимнастка Оксана Чусовитина
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Dylan Martinez
На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина примет участие в спортивно-театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта".
Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, разместив кадры тренировки с подписью: "Начинаем готовиться к @nemovshow".
Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова Легенды спорта - Sputnik Узбекистан
Легенды спорта

Проект объединяет на одной площадке несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.

В шоу принимают участие Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных.

На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме и готовится к предстоящему выступлению.
В комментариях подписчики интересуются, когда будет "Шоу Чусовитиной" однако гимнастка пока оставила вопрос без ответа.
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
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Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
20 августа, 14:48
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Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где спортсменка объявила о завершении карьеры, за выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
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