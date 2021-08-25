Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина примет участие в спортивно-театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта".Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, разместив кадры тренировки с подписью: "Начинаем готовиться к @nemovshow".На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме и готовится к предстоящему выступлению. В комментариях подписчики интересуются, когда будет "Шоу Чусовитиной" однако гимнастка пока оставила вопрос без ответа.Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где спортсменка объявила о завершении карьеры, за выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина примет участие в спортивно-театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта".
Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, разместив кадры тренировки с подписью: "Начинаем готовиться к @nemovshow".
Легенды спорта
Проект объединяет на одной площадке несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.
В шоу принимают участие Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных.
На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме и готовится к предстоящему выступлению.
В комментариях подписчики интересуются, когда будет "Шоу Чусовитиной" однако гимнастка пока оставила вопрос без ответа.
Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где спортсменка объявила о завершении карьеры, за выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.