https://uz.sputniknews.ru/20210825/oksana-chusovitina-nachala-podgotovku-k-vystupleniyu-na-shou-nemova-20237287.html

Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова

Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова

На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T16:47+0500

2021-08-25T16:47+0500

2021-08-25T16:47+0500

спорт

оксана чусовитина

гимнастика

тренировка

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина примет участие в спортивно-театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта".Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram, разместив кадры тренировки с подписью: "Начинаем готовиться к @nemovshow".На кадрах, которые появились на странице гимнастки в соцсети, видно, что она находится в превосходной физической форме и готовится к предстоящему выступлению. В комментариях подписчики интересуются, когда будет "Шоу Чусовитиной" однако гимнастка пока оставила вопрос без ответа.Напомним, после Олимпийских игр в Токио, где спортсменка объявила о завершении карьеры, за выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html

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оксана чусовитина, гимнастика, тренировка