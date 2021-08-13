https://uz.sputniknews.ru/20210813/mirziyoev-pozdravil-olimpiytsev-s-istoricheskim-dostijeniem-20067043.html
Мирзиёев поздравил олимпийцев с историческим достижением
Мирзиёев поздравил олимпийцев с историческим достижением
Президент Узбекистана назвал результат сборной на ОИ-2020 в Токио достойным подарком к 30-летию независимости страны. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T17:18+0500
2021-08-13T17:18+0500
2021-08-13T18:25+0500
спорт
узбекистан
шавкат мирзиёев
олимпиада-2020
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Началась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со спортсменами, вернувшимися на днях из Токио после участия в летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече, помимо спортсменов, присутствуют их тренеры и родители. Президент поздравил спортсменов с отличным выступлением на олимпийских играх.В копилке сборной Узбекистана три золотые и две бронзовые медали, а также три олимпийских рекорда. Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения спортсменов. Сборная заняла тридцать второе место в командном зачете среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран, второе место в Содружестве Независимых Государств и первое место в Центральной Азии. "Это действительно великий результат в истории узбекского спорта", — отметил президент.Со словами благодарности за воспитание выдающихся спортсменов обратился президент к родителям олимпийских медалистов. Особо отметил глава государства вклад тренеров сборной.Особо упомянул президент известную гимнастку Оксану Чусовитину, принимавшую участие в восьми Олимпиадах подряд. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Кабинету министров было поручено создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.Среди задач к следующим Олимпийским играм глава государства отметил необходимость уделить особое внимание развитию паралимпийского спорта и командным играм. Перед федерациями поставлена цель: завоевать олимпийские билеты по футболу, баскетболу, гандболу, хоккею на траве, регби, волейболу. "У нас есть все возможности выиграть более 100 лицензий на следующие летние Олимпийские игры", — считает президент.Шавкат Мирзиёев наградил победителей и участников Олимпиады и их тренеров денежными призами.Напомним, "золото" для сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов и боксер Баходыр Джалолов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, вторая – борцу Бекзоду Абдурахманову.Подробнее об итогах Олимпиады — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/kakie-avtomobili-podaryat-vlasti-uzbekistana-pobeditelyam-tokiyskoy-olimpiady--video-20005920.html
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Мирзиёев поздравил олимпийцев с историческим достижением
17:18 13.08.2021 (обновлено: 18:25 13.08.2021)
Президент Узбекистана назвал результат сборной на ОИ-2020 в Токио достойным подарком к 30-летию независимости страны.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Началась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со спортсменами, вернувшимися на днях из Токио после участия в летних Олимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече, помимо спортсменов, присутствуют их тренеры и родители. Президент поздравил спортсменов с отличным выступлением на олимпийских играх.
"Прежде всего сердечно поздравляю вас, дорогие, а в вашем лице весь наш народ с великим, поистине историческим достижением сборной Узбекистана на Олимпийских играх. Конечно, все мы с большим интересом и азартом следили за каждым выступлением сборной Узбекистана на этих престижнейших соревнованиях через голубой экран. В свою очередь, наши смелые и отважные спортсмены оправдали такое высокое доверие и подарили нашему народу яркие победы. Несомненно, это был достойный подарок к 30-летию независимости", — подчеркнул президент.
В копилке сборной Узбекистана три золотые и две бронзовые медали, а также три олимпийских рекорда. Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения спортсменов. Сборная заняла тридцать второе место в командном зачете среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран, второе место в Содружестве Независимых Государств и первое место в Центральной Азии. "Это действительно великий результат в истории узбекского спорта", — отметил президент.
Со словами благодарности за воспитание выдающихся спортсменов обратился президент к родителям олимпийских медалистов. Особо отметил глава государства вклад тренеров сборной.
"От себя и от всего нашего народа выражаю искреннюю благодарность тренерам. Конечно, для достижения высоких результатов важна была тщательная подготовка к олимпийским играм, для которой в нашем государстве созданы все условия. Представители Узбекистана завоевали 71 олимпийский билет по 17 дисциплинам, это самый высокий показатель в истории нашего национального спорта", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Особо упомянул президент известную гимнастку Оксану Чусовитину, принимавшую участие в восьми Олимпиадах подряд. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. За выдающиеся заслуги Чусовитиной присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Кабинету министров было поручено создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
Среди задач к следующим Олимпийским играм глава государства отметил необходимость уделить особое внимание развитию паралимпийского спорта и командным играм. Перед федерациями поставлена цель: завоевать олимпийские билеты по футболу, баскетболу, гандболу, хоккею на траве, регби, волейболу. "У нас есть все возможности выиграть более 100 лицензий на следующие летние Олимпийские игры", — считает президент.
Шавкат Мирзиёев наградил победителей и участников Олимпиады и их тренеров денежными призами.
Напомним, "золото" для сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев
и тхэквондист Улугбек Рашитов
и боксер Баходыр Джалолов
. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову
, вторая – борцу Бекзоду Абдурахманову
.
Подробнее об итогах Олимпиады — в инфографике Sputnik Узбекистан
.