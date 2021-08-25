Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/razgrablennyy-v-kabule-vertolet-perebazirovali--utair-20236782.html
Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair
Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair
Неизвестные проникли на борт российского вертолета, вскрыли контейнер с оборудованием и едой, повредили обшивку. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T16:19+0500
2021-08-25T16:19+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
вертолет
афганистан
utair
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20236745_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3bb8cc960a18fd947da1fdfda5c1cdc3.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Вертолет российской компании Utair был разграблен в аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.По данным авиакомпании, 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета, стоявшего в аэропорту Кабула, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, инструментами и неприкосновенным запасом продуктов. Они также повредили внутреннюю обшивку вертолета, сообщает пресс-служба Utair.Российская авиакомпания Utair c 1991 года выполняет доставку вертолетами гуманитарных грузов для ООН, а с 2001 года стала крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Компания на днях получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний. Эвакуация ведется также через аэропорты Навои и Бухары.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210825/evropa-poblagodarila-uzbekistan-za-evakuatsiyu-svoix-grajdan-iz-afganistana-20225946.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/evakuatsiyu-iz-aeroporta-kabula-zapretyat-posle-31-avgusta-20223316.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20236745_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_2fe617e1d147f84a8638fbe29e3d1128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вертолет, афганистан, utair

Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair

16:19 25.08.2021
167
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтраны мира. Афганистан
Страны мира. Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Неизвестные проникли на борт российского вертолета, вскрыли контейнер с оборудованием и едой, повредили обшивку.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Вертолет российской компании Utair был разграблен в аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.
По данным авиакомпании, 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета, стоявшего в аэропорту Кабула, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, инструментами и неприкосновенным запасом продуктов. Они также повредили внутреннюю обшивку вертолета, сообщает пресс-служба Utair.

"Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. Двадцать второго августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы Utair перебазирован в безопасную локацию", - сообщила пресс-служба перевозчика.

Российская авиакомпания Utair c 1991 года выполняет доставку вертолетами гуманитарных грузов для ООН, а с 2001 года стала крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Компания на днях получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.
Граждане Испании и афганцы садятся в военный самолет в рамках эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
08:54
561
Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний. Эвакуация ведется также через аэропорты Навои и Бухары.
Сотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
Вчера, 20:10
474
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:03Узбекские вузы начнут учебный год в офлайн-режиме
16:47Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова
16:22"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео
16:19Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair
16:00Узбекистан завоевал первую медаль на Паралимпийских играх в Токио
15:55Узбекская звезда Асаль Шодиева показала первую фотосессию сына — видео
15:24Сыновья погибшего бойца ММА Мурода Хантураева получили пояса по тхэквондо — видео
15:19Утверждены правила по предотвращению COVID-19 на выборах президента
15:04Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото
14:29Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе
14:27Зверские аппетиты: кто в Узбекистане расхитил сотни млрд бюджетных денег
14:14В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ
13:44Восток Кыргызстана уходит под воду — кадры очевидцев
13:41Узбекистанские танкисты снова третьи в индивидуальной гонке на АрМИ
12:45"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу
12:29Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
12:08Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
12:03Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
11:40Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть
11:18Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами