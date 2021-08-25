https://uz.sputniknews.ru/20210825/razgrablennyy-v-kabule-vertolet-perebazirovali--utair-20236782.html

Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair

Разграбленный в Кабуле вертолет перебазировали – Utair

Неизвестные проникли на борт российского вертолета, вскрыли контейнер с оборудованием и едой, повредили обшивку. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T16:19+0500

2021-08-25T16:19+0500

2021-08-25T16:19+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

вертолет

афганистан

utair

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Вертолет российской компании Utair был разграблен в аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.По данным авиакомпании, 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета, стоявшего в аэропорту Кабула, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, инструментами и неприкосновенным запасом продуктов. Они также повредили внутреннюю обшивку вертолета, сообщает пресс-служба Utair.Российская авиакомпания Utair c 1991 года выполняет доставку вертолетами гуманитарных грузов для ООН, а с 2001 года стала крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Компания на днях получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.Ситуация в стране остается острой. С начала месяца движение "Талибан"* начали захватывать территории и 15 августа вошли в Кабул, заняв президентский дворец. После чего представитель политофиса движения Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.Для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний. Эвакуация ведется также через аэропорты Навои и Бухары.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210824/evakuatsiyu-iz-aeroporta-kabula-zapretyat-posle-31-avgusta-20223316.html

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вертолет, афганистан, utair