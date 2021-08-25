https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekistan-i-kitay-obsudili-uvelichenie-postavok-vaktsiny-i-obmen-spetsialistami-20229428.html

Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами

Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами

Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T11:18+0500

2021-08-25T11:18+0500

2021-08-25T11:18+0500

политика

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай выразили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает МИД РУз.Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе, в том числе текущей обстановке в Афганистане, а также обсудили актуальные вопросы узбекско-китайского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.Массовая вакцинация в республике началась с апреля 2021 года. Гражданам прививают несколькими препаратами: российским "Спутником V", узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американской Moderna.Между тем Узбекистан наращивает собственные мощности по производству вакцины. Так, на днях в стране зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства.Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001, которую, как и "Спутник V", будут выпускать на предприятии Jurabek Laboratories. На прошлой неделе было объявлено о завершении клинических испытаний первой партии препарата, произведенного здесь.Как отмечается, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось. У получивших эту вакцину в редких случаях повышалась температура, возникала головная боль и покраснение в области инъекции.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistan-poluchil-iz-kitaya-esche-3-mln-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa--minzdrav-20191532.html

https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-kitae-preparatom-zf-uz-vac2001-privity-svyshe-1-mln-chelovek-18123325.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане