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Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами
Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами
Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T11:18+0500
2021-08-25T11:18+0500
политика
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай выразили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает МИД РУз.Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе, в том числе текущей обстановке в Афганистане, а также обсудили актуальные вопросы узбекско-китайского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.Массовая вакцинация в республике началась с апреля 2021 года. Гражданам прививают несколькими препаратами: российским "Спутником V", узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американской Moderna.Между тем Узбекистан наращивает собственные мощности по производству вакцины. Так, на днях в стране зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства.Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001, которую, как и "Спутник V", будут выпускать на предприятии Jurabek Laboratories. На прошлой неделе было объявлено о завершении клинических испытаний первой партии препарата, произведенного здесь.Как отмечается, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось. У получивших эту вакцину в редких случаях повышалась температура, возникала головная боль и покраснение в области инъекции.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistan-poluchil-iz-kitaya-esche-3-mln-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa--minzdrav-20191532.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-kitae-preparatom-zf-uz-vac2001-privity-svyshe-1-mln-chelovek-18123325.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами

11:18 25.08.2021
295
© Мининноваций РУзВ Узбекистан доставлена еще одна партия вакцины ZF-UZ-VAC2001
В Узбекистан доставлена еще одна партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Мининноваций РУз
Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай выразили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщает МИД РУз.
Разговор об этом состоялся накануне между заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым и Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Цзян Янь.
“Высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности путем увеличения объемов вакцины от коронавирусной инфекции и обмена специалистами”, — говорится в сообщении.
Узбекистан получил новую партию вакцины ZF-UZ VAC 2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
Общество
Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
23 августа, 09:19
1456
Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе, в том числе текущей обстановке в Афганистане, а также обсудили актуальные вопросы узбекско-китайского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Массовая вакцинация в республике началась с апреля 2021 года. Гражданам прививают несколькими препаратами: российским "Спутником V", узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американской Moderna.
Между тем Узбекистан наращивает собственные мощности по производству вакцины. Так, на днях в стране зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства.
Вакцинация от коронавируса в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
В мире
В Китае препаратом ZF-UZ-VAC2001 привиты свыше миллиона человек
2 апреля, 20:30
4224
Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001, которую, как и "Спутник V", будут выпускать на предприятии Jurabek Laboratories. На прошлой неделе было объявлено о завершении клинических испытаний первой партии препарата, произведенного здесь.
Как отмечается, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось. У получивших эту вакцину в редких случаях повышалась температура, возникала головная боль и покраснение в области инъекции.
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