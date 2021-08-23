https://uz.sputniknews.ru/20210823/uzbekistan-poluchil-iz-kitaya-esche-3-mln-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa--minzdrav-20191532.html
Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
Всего с начала прививочной кампании Узбекистан получил свыше 17,8 млн доз различных вакцин от COVID-19, из которых более 12,7 млн уже использованы. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T09:19+0500
2021-08-23T09:19+0500
2021-08-23T09:21+0500
общество
узбекистан
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вакцинация
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана в воскресенье получили еще 3 миллиона доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19.Об этом сообщили в Минздраве РУз.Отмечается, что это уже одиннадцатая партия узбекско-китайского препарата, который доставляется в республику. В течение весны-лета Узбекистан уже получил 10,5 миллиона доз данной вакцины.Напомним: в Узбекистане уже несколько месяцев вовсю проводится вакцинация населения.Гражданам делают прививки несколькими препаратами: российским "Спутником V", узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американской Moderna.По данным Минздрава, вакцинацию уже прошли чуть больше 1,479 миллиона человек.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".В ближайшие два месяца в рамках программы COVAX также будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.Между тем Узбекистан наращивает собственные мощности по производству вакцины. Так, на днях в стране зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства.Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001, которую, как и "Спутник V", будут выпускать на предприятии Jurabek Laboratories.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
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узбекистан, китай, вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Узбекистан получил из Китая еще 3 млн доз вакцины от коронавируса
09:19 23.08.2021 (обновлено: 09:21 23.08.2021)
Всего с начала прививочной кампании Узбекистан получил свыше 17,8 млн доз различных вакцин от COVID-19, из которых более 12,7 млн уже использованы.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Узбекистана в воскресенье получили еще 3 миллиона доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19.
Об этом сообщили
в Минздраве РУз.
Отмечается, что это уже одиннадцатая партия узбекско-китайского препарата, который доставляется в республику.
В течение весны-лета Узбекистан уже получил 10,5 миллиона доз данной вакцины.
Напомним: в Узбекистане уже несколько месяцев вовсю проводится вакцинация населения.
Гражданам делают прививки несколькими препаратами: российским "Спутником V", узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американской Moderna.
По данным Минздрава, вакцинацию уже прошли чуть больше 1,479 миллиона человек.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
В ближайшие два месяца в рамках программы COVAX также будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
Между тем Узбекистан наращивает собственные мощности по производству вакцины. Так, на днях в стране зарегистрировали
"Спутник V" отечественного производства.
Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001, которую, как и "Спутник V", будут выпускать на предприятии Jurabek Laboratories.