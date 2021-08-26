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Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании

Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании

Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи. Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в ИРА. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T19:17+0500

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2021-08-26T19:17+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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великобритания

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и государственный министр Великобритании по делам Южной Азии и Содружества лорд Тарик Ахмад обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в этой стране. Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи.В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы узбекско-британского сотрудничества, взаимодействия сторон на международной арене.Дипломатами подтверждена готовность продолжить политические консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.Накануне приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.Посол выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за активное содействие в эвакуации сотрудников дипломатических миссий в Афганистане, а также местного персонала из числа афганцев, транзитом через территорию Узбекистана.

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