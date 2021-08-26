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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kamilov-obsudil-afganistan-s-gosudarstvennym-ministrom-velikobritanii-20259553.html
Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании
Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании
Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи. Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в ИРА. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T19:17+0500
2021-08-26T19:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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афганистан
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и государственный министр Великобритании по делам Южной Азии и Содружества лорд Тарик Ахмад обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в этой стране. Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи.В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы узбекско-британского сотрудничества, взаимодействия сторон на международной арене.Дипломатами подтверждена готовность продолжить политические консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.Накануне приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.Посол выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за активное содействие в эвакуации сотрудников дипломатических миссий в Афганистане, а также местного персонала из числа афганцев, транзитом через территорию Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/my-rassmatrivaem-taliban-kak-neosporimyy-faktor-afganskogo-obschestva--mid-ruz-20257208.html
https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-es-nadeyutsya-chto-tashkent-prodlit-vizy-afgantsam-naxodyaschimsya-v-uzbekistane-20249956.html
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узбекистан, великобритания, афганистан, мид узбекистана

Камилов обсудил Афганистан с государственным министром Великобритании

19:17 26.08.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаВидеоконференция министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и государственного министра Великобритании по делам Южной Азии и Содружества лорда Тарика Ахмада
Видеоконференция министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и государственного министра Великобритании по делам Южной Азии и Содружества лорда Тарика Ахмада - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи. Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в ИРА.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и государственный министр Великобритании по делам Южной Азии и Содружества лорд Тарик Ахмад обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Стороны говорили о перспективах дальнейшего развития событий в этой стране. Встреча прошла 26 августа в формате видеоконференцсвязи.
“Состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане и перспективах дальнейшего развития событий в этой стране”, — говорится в сообщении.
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В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы узбекско-британского сотрудничества, взаимодействия сторон на международной арене.
Дипломатами подтверждена готовность продолжить политические консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Накануне приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.
Посол выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за активное содействие в эвакуации сотрудников дипломатических миссий в Афганистане, а также местного персонала из числа афганцев, транзитом через территорию Узбекистана.
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