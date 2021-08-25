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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/irgashev-obsudil-s-angliyskim-poslom-vzaimodeystvie-po-afganistanu-20230964.html
Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T12:29+0500
2021-08-25T12:29+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
великобритания
афганистан
эвакуация
кабул
исматулла иргашев
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.Как сообщает пресс-служба МИД РУз, встреча состоялась накануне в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса.Благодарность в адрес Узбекистана поступает и из других стран. Так во вторник ее выразила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.“Мы вместе работаем, и мы очень благодарны вашему государству и руководству в том, что они помогают европейским странам эвакуировать своих граждан и тех людей, которых мы хотим оттуда эвакуировать", — сказала она в эфире национального телевидения.В тот же день подобные заявления прозвучали от посла Германии Тило Клиннера и его швейцарского коллеги Константина Оболенского на встречах с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.Между тем, официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид уже объявил дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По его словам, процесс остановится после 31 августа.Он подчеркнул, что дорога к единственной воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам.Пока же аэропорт еще удерживают США и другие страны НАТО. Они эвакуируют иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Узбекистан же выступает промежуточным звеном в этом деле.В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.Для организации спецрейсов аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210824/uzbekistan-jdet-ot-talibana-presecheniya-narkotrafika-iz-afganistana-20218113.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/ekspert-nazval-usloviya-vozmojnogo-uspexa-koalitsionnogo-pravitelstva-afganistana-20215719.html
https://uz.sputniknews.ru/20210823/vajno-ne-dopustit-popadanie-radikalnogo-islamizma-v-strany-odkb---peskov-20202099.html
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узбекистан, ташкент, великобритания, афганистан, эвакуация, кабул, исматулла иргашев

Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану

12:29 25.08.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот
Спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.
Как сообщает пресс-служба МИД РУз, встреча состоялась накануне в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса.
“Посол Великобритании выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за активное содействие в эвакуации сотрудников дипломатических миссий в Афганистане, а также местного персонала из числа афганцев, транзитом через территорию Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
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Благодарность в адрес Узбекистана поступает и из других стран. Так во вторник ее выразила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.
“Мы вместе работаем, и мы очень благодарны вашему государству и руководству в том, что они помогают европейским странам эвакуировать своих граждан и тех людей, которых мы хотим оттуда эвакуировать", — сказала она в эфире национального телевидения.
В тот же день подобные заявления прозвучали от посла Германии Тило Клиннера и его швейцарского коллеги Константина Оболенского на встречах с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
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Между тем, официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид уже объявил дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По его словам, процесс остановится после 31 августа.
Он подчеркнул, что дорога к единственной воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам.
Пока же аэропорт еще удерживают США и другие страны НАТО. Они эвакуируют иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Узбекистан же выступает промежуточным звеном в этом деле.
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В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.
Для организации спецрейсов аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.
* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран
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