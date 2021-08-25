https://uz.sputniknews.ru/20210825/irgashev-obsudil-s-angliyskim-poslom-vzaimodeystvie-po-afganistanu-20230964.html

Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану

Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T12:29+0500

2021-08-25T12:29+0500

2021-08-25T12:29+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

великобритания

афганистан

эвакуация

кабул

исматулла иргашев

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Приоритетные направления узбекско-британского взаимодействия на афганском направлении обсудили спецпредставитель президента Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев и Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот.Как сообщает пресс-служба МИД РУз, встреча состоялась накануне в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса.Благодарность в адрес Узбекистана поступает и из других стран. Так во вторник ее выразила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.“Мы вместе работаем, и мы очень благодарны вашему государству и руководству в том, что они помогают европейским странам эвакуировать своих граждан и тех людей, которых мы хотим оттуда эвакуировать", — сказала она в эфире национального телевидения.В тот же день подобные заявления прозвучали от посла Германии Тило Клиннера и его швейцарского коллеги Константина Оболенского на встречах с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.Между тем, официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид уже объявил дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По его словам, процесс остановится после 31 августа.Он подчеркнул, что дорога к единственной воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам.Пока же аэропорт еще удерживают США и другие страны НАТО. Они эвакуируют иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Узбекистан же выступает промежуточным звеном в этом деле.В частности, власти ФРГ вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои, правительство Венгрии — через Бухару.Для организации спецрейсов аэропорт Ташкента с 19 августа закрыл терминал местных авиалиний.* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран

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узбекистан, ташкент, великобритания, афганистан, эвакуация, кабул, исматулла иргашев