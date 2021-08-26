https://uz.sputniknews.ru/20210826/komu-mogut-ogranichit-poluchenie-privivki---otvet-minzdrava-20250711.html
Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава
Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава
Любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T13:30+0500
2021-08-26T13:30+0500
2021-08-26T13:34+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Минздраве пересмотрели правила по массовой вакцинации населения и утвердили временные и постоянные противопоказания к прививке от COVID-19.Согласно приказу министра здравоохранения, препятствием для получения вакцины может стать в том числе наличие аллергической реакции. При этом любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений.Противопоказания к вакцинации же устанавливаются семейным врачом отделения первичной медико-санитарной помощи, затем документ направляют в специальную комиссию для заключения об ограничении.Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной.Узбекская страховая компания уже успела запустить возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку.Стоимость полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/vaktsinatsiya-uzbeksko-kitayskim-preparatom-priostanovlena-iz-za-texproblem-20007668.html
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава
13:30 26.08.2021 (обновлено: 13:34 26.08.2021)
Любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В Минздраве пересмотрели
правила по массовой вакцинации населения и утвердили временные и постоянные противопоказания к прививке от COVID-19.
Согласно приказу министра здравоохранения, препятствием для получения вакцины может стать в том числе наличие аллергической реакции.
"Вакцинация разрешается при отсутствии противопоказаний, однако если они есть, то на вакцинацию накладывается временное или постоянное ограничение", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
При этом любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений.
Противопоказания к вакцинации же устанавливаются семейным врачом отделения первичной медико-санитарной помощи, затем документ направляют в специальную комиссию для заключения об ограничении.
Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала
обязательной.
Узбекская страховая компания уже успела запустить
возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку.
Стоимость полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов.