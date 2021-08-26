https://uz.sputniknews.ru/20210826/komu-mogut-ogranichit-poluchenie-privivki---otvet-minzdrava-20250711.html

Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава

Кому могут ограничить получение прививки — ответ Минздрава

Любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T13:30+0500

2021-08-26T13:30+0500

2021-08-26T13:34+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Минздраве пересмотрели правила по массовой вакцинации населения и утвердили временные и постоянные противопоказания к прививке от COVID-19.Согласно приказу министра здравоохранения, препятствием для получения вакцины может стать в том числе наличие аллергической реакции. При этом любые медицинские ограничения может установить только специальная комиссия, утвержденная руководством лечебно-профилактических учреждений.Противопоказания к вакцинации же устанавливаются семейным врачом отделения первичной медико-санитарной помощи, затем документ направляют в специальную комиссию для заключения об ограничении.Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной.Узбекская страховая компания уже успела запустить возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку.Стоимость полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/vaktsinatsiya-uzbeksko-kitayskim-preparatom-priostanovlena-iz-za-texproblem-20007668.html

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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане