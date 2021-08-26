https://uz.sputniknews.ru/20210826/soglasno-kuplennym-biletam-v-uzbekistan-ne-proniknut-afganskie-psevdo-passajiry--mid-20260992.html

Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД

Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД

Все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения в страну... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T20:49+0500

2021-08-26T20:49+0500

2021-08-26T20:59+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

мид узбекистана

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане исключили возможность применения хитрого способа задержаться в стране афганцам, пересекающим границу якобы с целью вылета в третьи страны.Как заявил в четверг первый заместитель министра иностранных дел РУз Фарход Арзиев, все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения террористов на территорию страны.Ранее Sputnik Узбекистан сообщал, что в Термезе и других районах Республики могут находиться граждане Афганистана, которые под предлогом вылета в другую страну, проходят узбекско-афганскую границу.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту агентства, что после пересечения ими границы или по приезду в аэропорт, те просто отменяют покупку и возвращают билеты. Эти граждане могут арендовать жилье в Термезе или же направиться в другие города республики.После того, как власть в Афганистане захватили талибы*, в стране началась эвакуация иностранцев и беженцев через аэропорт Кабула. Они следуют транзитом через Узбекистан. Для принятия спецбортов в столице временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.С учётом нынешней ситуации Узбекистан оказывает такую помощь с гуманитарной точки зрения, исходя из взаимных соглашений с международными партнерами, сказал первый замглавы МИД РУз.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210826/italyanskiy-voennyy-samolet-popal-pod-obstrel-na-vzletnoy-polose-v-kabule-20260549.html

https://uz.sputniknews.ru/20210826/my-rassmatrivaem-taliban-kak-neosporimyy-faktor-afganskogo-obschestva--mid-ruz-20257208.html

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узбекистан, афганистан, мид узбекистана, эвакуация