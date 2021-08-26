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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/soglasno-kuplennym-biletam-v-uzbekistan-ne-proniknut-afganskie-psevdo-passajiry--mid-20260992.html
Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД
Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД
Все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения в страну... 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T20:49+0500
2021-08-26T20:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
мид узбекистана
эвакуация
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане исключили возможность применения хитрого способа задержаться в стране афганцам, пересекающим границу якобы с целью вылета в третьи страны.Как заявил в четверг первый заместитель министра иностранных дел РУз Фарход Арзиев, все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения террористов на территорию страны.Ранее Sputnik Узбекистан сообщал, что в Термезе и других районах Республики могут находиться граждане Афганистана, которые под предлогом вылета в другую страну, проходят узбекско-афганскую границу.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту агентства, что после пересечения ими границы или по приезду в аэропорт, те просто отменяют покупку и возвращают билеты. Эти граждане могут арендовать жилье в Термезе или же направиться в другие города республики.После того, как власть в Афганистане захватили талибы*, в стране началась эвакуация иностранцев и беженцев через аэропорт Кабула. Они следуют транзитом через Узбекистан. Для принятия спецбортов в столице временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.С учётом нынешней ситуации Узбекистан оказывает такую помощь с гуманитарной точки зрения, исходя из взаимных соглашений с международными партнерами, сказал первый замглавы МИД РУз.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/italyanskiy-voennyy-samolet-popal-pod-obstrel-na-vzletnoy-polose-v-kabule-20260549.html
https://uz.sputniknews.ru/20210826/my-rassmatrivaem-taliban-kak-neosporimyy-faktor-afganskogo-obschestva--mid-ruz-20257208.html
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узбекистан, афганистан, мид узбекистана, эвакуация

Согласно купленным билетам: в Узбекистан не проникнут афганские псевдо-пассажиры — МИД

20:49 26.08.2021 (обновлено: 20:59 26.08.2021)
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© AFP / ANNA MONEYMAKERЭвакуация в аэропорту Кабула
Эвакуация в аэропорту Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© AFP / ANNA MONEYMAKER
Все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения в страну террористов, заявили в МИД.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане исключили возможность применения хитрого способа задержаться в стране афганцам, пересекающим границу якобы с целью вылета в третьи страны.
Как заявил в четверг первый заместитель министра иностранных дел РУз Фарход Арзиев, все лица, следующие транзитом из Афганистана через Узбекистан, проходят соответствующий фильтр, а уполномоченные органы не допустят проникновения террористов на территорию страны.

"Могу вас заверить, что составляется предварительный список лиц, следующих транзитом через территорию Узбекистана, они проходят через соответствующий фильтр, и страны, вывозящие граждан транзитом, берут на себя полную ответственность за них. Наши уполномоченные органы не позволят каким-либо террористическим элементам проникнуть на территорию нашей страны", — заявил Арзиев на сессии Сената Олий Мажлиса.

Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Итальянский военный самолет попал под обстрел на взлетной полосе в Кабуле
19:44
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Ранее Sputnik Узбекистан сообщал, что в Термезе и других районах Республики могут находиться граждане Афганистана, которые под предлогом вылета в другую страну, проходят узбекско-афганскую границу.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту агентства, что после пересечения ими границы или по приезду в аэропорт, те просто отменяют покупку и возвращают билеты. Эти граждане могут арендовать жилье в Термезе или же направиться в другие города республики.
После того, как власть в Афганистане захватили талибы*, в стране началась эвакуация иностранцев и беженцев через аэропорт Кабула. Они следуют транзитом через Узбекистан. Для принятия спецбортов в столице временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.
С учётом нынешней ситуации Узбекистан оказывает такую помощь с гуманитарной точки зрения, исходя из взаимных соглашений с международными партнерами, сказал первый замглавы МИД РУз.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран.
Боевик Талибана* у салона красоты с изображениями женщин, испачканных аэрозольной краской, в Шахр-э Нау в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
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Мы рассматриваем "Талибан"* как неоспоримый фактор афганского общества – МИД РУз
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