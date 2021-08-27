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Мирзиёев выразил соболезнования главе Казахстана в связи с произошедшим ЧП
Мирзиёев выразил соболезнования главе Казахстана в связи с произошедшим ЧП
Глава Узбекистана подчеркнул, что его страна готова оказать содействие в ликвидации последствий мощных взрывов. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T19:55+0500
2021-08-27T19:55+0500
2021-08-27T19:55+0500
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казахстан
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соболезнования
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, в результате которого погибли люди.Глава Узбекистана подчеркнул, что его страна готова оказать содействие в ликвидации последствий мощных взрывов.Далее президенты рассмотрели вопросы двусторонних отношений, отметив с удовлетворением позитивную динамику их развития. При этом стороны отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, программ культурно-гуманитарного обмена.Главы республики обменялись мнениями в контексте обострения ситуации в Афганистане и договорились продолжать взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии.Вчера вечером на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов. По последним данным, в результате трагедии пострадали 60 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/mid-kazaxstana-oproverg-informatsiyu-ob-afganskix-bejentsax-20096624.html
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узбекистан, казахстан, телефонный разговор, соболезнования
Мирзиёев выразил соболезнования главе Казахстана в связи с произошедшим ЧП
Глава Узбекистана подчеркнул, что его страна готова оказать содействие в ликвидации последствий мощных взрывов.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, в результате которого погибли люди.
Глава Узбекистана подчеркнул, что его страна готова оказать содействие в ликвидации последствий мощных взрывов.
Далее президенты рассмотрели вопросы двусторонних отношений, отметив с удовлетворением позитивную динамику их развития. При этом стороны отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, программ культурно-гуманитарного обмена.
Главы республики обменялись мнениями в контексте обострения ситуации в Афганистане и договорились продолжать взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии.
Вчера вечером на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело
шесть взрывов. По последним данным, в результате трагедии пострадали 60 человек.