https://uz.sputniknews.ru/20210830/budut-epoxalnye-izmeneniya-chto-jdet-evropu-posle-poteri-xozyaina-20289527.html

"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина

"Будут эпохальные изменения": что ждет Европу после потери хозяина

Слова "поражение", "провал", "разгром", "катастрофа", "фиаско" — это наиболее распространенные определения, которые встречаются сейчас в заголовках западных... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T10:46+0500

2021-08-30T10:46+0500

2021-08-30T10:54+0500

колумнисты

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джо байден

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Причем зачастую вы можете встретить их в разных сочетаниях вместе. Вроде такого: "Разгром в Афганистане становится катастрофой" или "Провал лидерства США привел к разгрому в Афганистане". Даже самые лояльные Джо Байдену СМИ в Америке, слегка ретушируя негативный фон, чаще всего не могут избежать жесткой критики в адрес президента США. В лучшем для Байдена случае ответственность пытаются распределить между всеми президентами, имевшими отношение к афганской авантюре, — от Буша-младшего до нынешнего.Европейские СМИ и политики тоже гневно винят Америку. Вот с коллективной ответственностью у них сложнее. Большинство аналитиков из Старого Света, рассуждая о причинах разгрома и возможных последствиях, делают упор исключительно на кризисе взаимоотношений между Европой и Америкой. И лишь немногие признают, что это поражение Запада в целом.Громче всех критика в адрес Североатлантического альянса прозвучала из уст президента Чехии Милоша Земана. В интервью онлайн-газете Parlamentni Listy он, особо не выбирая дипломатических выражений, прямо сказал: "Покинув Афганистан, американцы потеряли престиж мирового лидера, а оправдание самого существования НАТО теперь вызывает сомнения". "НАТО проиграла драматически", — несколько раз подчеркнул Земан, добавив, что затраты на содержание альянса — "пустая трата денег".Многочисленные американские фактчекеры, получавшие Пулитцеровские премии за критику республиканцев и лично Трампа, тут же бросились дезавуировать слова чешского президента, объяснив их просто: "Земан, который является главой государства, но не главой правительства, известен своим дружественным подходом к России". С точки зрения американских экспертов, больше пояснять ничего не надо.Правда, их подвел еще один европейский политик, которого пока что в "друзья Путина" не зачисляют, — лидер христианских демократов Германии и потенциальный канцлер Армин Лашет заявил: "Это самое большое поражение НАТО со времени его основания. Нас ждут эпохальные изменения".Атлантисты (что американские, что европейские) встретили эти ремарки в штыки. Особо цинично ответили эксперты пресловутого центра Atlantic Council*. К примеру, французский дипломат Жерар Аро — в недавнем прошлом посол Франции в США и в ООН — заявил: "Европейцы ноют по поводу того, что Вашингтон не консультировался с ними, но на самом деле Соединенные Штаты никогда не консультировались со своими союзниками при принятии важных решений. Альянс всегда был неравноправным партнерством. Большинство европейских стран принимают это как премию по страхованию безопасности, к которой они глубоко привязаны… Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства по договору НАТО, но не будут ничего делать сверх того".Единственным за всю 70-летнюю историю организации! Причем это не Америка пришла на защиту союзников, а наоборот — те выполнили свои обязательства по защите США после нападения 11 сентября 2001 года. Вот этот факт как-то не любят вспоминать сами натовцы. Еще бы, ведь тогда получается, что это не Америка является "зонтиком безопасности" для своих вассалов. Напротив, это они обязаны защищать суверена, верой и правдой служить интересам США, посылая своих сынов на смерть, а вот их мнения и интересы учитываться не должны.Еще один эксперт Atlantic Council*, американо-итальянский журналист Дэйв Китинг, также подчеркивает: "Внезапный вывод войск вызывает вопросы об обязательстве Америки защищать своих союзников и о том, действительно ли НАТО является альянсом или просто военным протекторатом, в котором отдает приказы исключительно Вашингтон".Вообще, стоит отметить, что исторические термины эпохи империй очень часто используются сейчас западными аналитиками, пытающимися обрисовать отношения между США и их союзниками. Некоторые вспоминают книгу известного американского "предсказателя будущего", основателя частной разведывательной компании Stratfor Джорджа Фридмана "Следующее десятилетие". Той самой книги, в которой автор прямо предлагал закрепить за США статус империи и жаловался на то, что Америка не перенимает опыта "успешных" империй вроде Римской или Британской. Это "пророчество" сейчас все чаще вспоминают в связи с тем, что нынешний год является завершающим в том десятилетии, которое Фридман пытался описать. И, как сейчас видно, явно провалился как минимум по отношению к афганскому кризису.На отношение США к своим союзникам как к "бесправным провинциям" указал и словацкий аналитик Эдуард Хмеляр, заявивший: "США уже давно ведут себя как империя. Как у любой империи, у них есть свои глобальные интересы, но нет глобальной ответственности. Кроме того, у США есть свои слуги". Оценка Хмеляра уничижительна для НАТО: "Провал в Афганистане — это глубочайший кризис Североатлантического альянса в его истории. Даже Советы уходили из этой страны с достоинством, с поднятыми боевыми знаменами, а мы бежали, как испуганные паршивые псы". В этой связи словак предлагает отказаться от застарелых подходов периода холодной войны и выстраивать новую глобальную архитектуру мировой безопасности, прекратив бессмысленные "имперские войны".Хмеляр особо и не скрывает, что имеет в виду участие в этой новой системе и России, — эту идею Москва предлагала в свое время неоднократно. Но, конечно же, эту идею не разделяет львиная доля западных аналитиков, которые и не держат в секрете, что для них не так страшно возрождение джихадизма и мирового терроризма, сколько усиление на фоне афганского кризиса России и Китая, которым, дескать, безразлично, будут ли нарушаться права человека в Афганистане или нет. Как будто США беспокоились о равноправии женщин или иных групп населения, когда создавали, поддерживали и вооружали афганских моджахедов в годы присутствия в том регионе советских войск.Как бы ни критиковали Америку и лично Байдена европейские СМИ, они все равно причитают: "Нам необходим мировой жандарм" в лице США. "Иначе начнется хаос", — пугает свою публику колумнист британской The Times Даниэль Финкельштейн. Он явно страшится того, что, в случае если Европа позвонит 999 (телефон британской экстренной помощи), Америка не поднимет трубку.Этим же пугает европейцев еще один американский горе-предсказатель — Брет Стивенс, на протяжении многих лет призывавший Америку бомбить все и вся (хоть в Афганистане, хоть в Сирии, хоть в России), за что также получил Пулитцеровскую премию. Мол, трепещите, вассалы, если ваш сюзерен на минутку забудет о вас и вам какое-то время не придется гибнуть за его интересы.Самих же американцев успокаивают: не все так плохо, европейцы в своем большинстве все еще поддерживают НАТО и Америку. Правда, в подтверждение приводят результаты социологических опросов, которые состоялись задолго до трагических событий в Кабульском аэропорту (Земан же как раз в упомянутом выше интервью предупредил, что эти цифры изменятся в ближайшее время).Французский дипломат Аро, характеризуя нынешнюю ситуацию, также прибегает к имперской терминологии: "Империя устала, и легионы возвращаются домой". Только и всего. Он явно забыл, чем завершают "уставшие" империи, — достаточно вспомнить опыт того же Рима, понадеявшегося на верность своих лимитрофов, которые на самом деле ненавидели своего хозяина.При этом, по словам Аро, "усталость империи" как раз и приводит к ситуации, когда "европейцам нечего ожидать от Соединенных Штатов на Украине, в Сирии, Ливии и Сахеле, помимо дипломатической поддержки". Француз признает: "Европа в огне, но пожарный из США не придет на помощь". Так что звонить 999 действительно смысла нет. Безопасность вассалов уставшую империю не волнует.* — некоммерческая организация, выполняющая функции иноагентаИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210829/afganistan-uje-ne-pod-talibami-ig-vzryvaet-kabul-ssha-xotyat-mstit-bombami--video-20281374.html

https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html

https://uz.sputniknews.ru/20210820/putin-prizval-baydena-otkazatsya-ot-prisutstviya-ssha-v-tsentralnoy-azii--wsj-20171726.html

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Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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сша, европа, афганистан, ес, джо байден