https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistan-pribyla-partiya-vtorogo-komponenta-sputnika-v-20287144.html

Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан

Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан

В республику с начала пандемии доставили почти 18 миллионов доз различных препаратов от COVID-19. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T08:25+0500

2021-08-30T08:25+0500

2021-08-30T09:33+0500

общество

вакцинация

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Ташкент доставили 90 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V".По данным ведомства, на сегодняшний день Узбекистан уже получил 17 миллионов 956 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан ведет и собственные разработки в сфере вакцинации от COVID-19. Так, например, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину от коронавируса. Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой овощ без варки.Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.Прививку можно сделать одним из четырех препаратов: "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX в аналогичные сроки будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.

https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html

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вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане