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Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistan-pribyla-partiya-vtorogo-komponenta-sputnika-v-20287144.html
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
В республику с начала пандемии доставили почти 18 миллионов доз различных препаратов от COVID-19. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T08:25+0500
2021-08-30T09:33+0500
общество
вакцинация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Ташкент доставили 90 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V".По данным ведомства, на сегодняшний день Узбекистан уже получил 17 миллионов 956 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан ведет и собственные разработки в сфере вакцинации от COVID-19. Так, например, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину от коронавируса. Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой овощ без варки.Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.Прививку можно сделать одним из четырех препаратов: "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX в аналогичные сроки будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html
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вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане

Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан

08:25 30.08.2021 (обновлено: 09:33 30.08.2021)
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© Минздрав УзбекистанаВ Ташкент доставили 90 тысяч доз вакцины "Спутник V"
В Ташкент доставили 90 тысяч доз вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Минздрав Узбекистана
В республику с начала пандемии доставили почти 18 миллионов доз различных препаратов от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Ташкент доставили 90 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V".
"Очередная партия вакцины "Спутник V" доставлена сегодня в Узбекистан. Это второй компонент препарата, что позволит увеличить темпы вакцинации в стране", — говорится в сообщении Минздрава РУз.
По данным ведомства, на сегодняшний день Узбекистан уже получил 17 миллионов 956 тысяч 540 доз различных вакцин.
Из них:
460 тысяч доз — российский "Спутник V";
986 480 — шведско-британская AstraZeneca;
13,5 миллиона — узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001;
3 000 060 — американская Moderna.
Между тем Узбекистан ведет и собственные разработки в сфере вакцинации от COVID-19.
Так, например, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину от коронавируса.
Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой овощ без варки.
Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.

Прививочная кампания в Узбекистане

В стране уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.
Прививку можно сделать одним из четырех препаратов: "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Также в рамках программы COVAX в аналогичные сроки будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
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22 августа, 10:26
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