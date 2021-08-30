https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistan-pribyla-partiya-vtorogo-komponenta-sputnika-v-20287144.html
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
В республику с начала пандемии доставили почти 18 миллионов доз различных препаратов от COVID-19. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T08:25+0500
2021-08-30T08:25+0500
2021-08-30T09:33+0500
общество
вакцинация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20287116_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f1bf7a3b13328f5720d22b7bb27610f0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Ташкент доставили 90 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V".По данным ведомства, на сегодняшний день Узбекистан уже получил 17 миллионов 956 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан ведет и собственные разработки в сфере вакцинации от COVID-19. Так, например, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину от коронавируса. Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой овощ без варки.Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.Прививку можно сделать одним из четырех препаратов: "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX в аналогичные сроки будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
https://uz.sputniknews.ru/20210822/uzbekistan-zaregistriroval-vaktsinu-sputnik-v-kotoruyu-budet-proizvodit-u-sebya-20182088.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20287116_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bc4520105164663bd22151eeb537496.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане
Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
08:25 30.08.2021 (обновлено: 09:33 30.08.2021)
В республику с начала пандемии доставили почти 18 миллионов доз различных препаратов от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
В Ташкент доставили
90 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V".
"Очередная партия вакцины "Спутник V" доставлена сегодня в Узбекистан. Это второй компонент препарата, что позволит увеличить темпы вакцинации в стране", — говорится в сообщении Минздрава РУз.
По данным ведомства, на сегодняшний день Узбекистан уже получил 17 миллионов 956 тысяч 540 доз различных вакцин.
460 тысяч доз — российский "Спутник V";
986 480 — шведско-британская AstraZeneca;
13,5 миллиона — узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001;
3 000 060 — американская Moderna.
Между тем Узбекистан ведет и собственные разработки в сфере вакцинации от COVID-19.
Так, например, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали
"томатную" вакцину от коронавируса.
Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой овощ без варки.
Также в конце августа зарегистрировали
"Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.
Прививочная кампания в Узбекистане
В стране уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.
Прививку можно сделать одним из четырех препаратов: "Спутником V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Также в рамках программы COVAX в аналогичные сроки будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.