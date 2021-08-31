https://uz.sputniknews.ru/20210831/mirziyoev-afganistan-smojet-stat-mostom-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-20317696.html
Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией
Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией
По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T22:01+0500
2021-08-31T22:01+0500
2021-08-31T22:00+0500
политика
узбекистан
день независимости узбекистана
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20317818_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_ba6b112d28239dc6c186487d8672c648.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана выразил уверенность что Афганистан сможет стать мостом в укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.Об этом глава государства заявил во вторник на торжественной церемонии, посвященной 30-летию государственной независимости страны. По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во внутренние дела этой страны.Также руководитель страны высказался об отношениях с ближайшими соседями. По его словам, в этом направлении Узбекистан проводит открытую, прагматичную и конструктивную внешнюю политику.Он напомнил о построении дружественных и добрососедских отношениях с государствами региона, открытии границы, позволившей восстановить прерванные связи людей со своими родными и близкими.В мировой политологии, по его словам, появилось такое понятие, как “Центральноазиатский дух”. На международной арене выдвигаются все новые инициативы от имени региона.Обратил внимание президент и на достигнутые соглашения и договоренности Узбекистана с Россией, Китаем, Южной Кореей, Японией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами. Сделаны новые шаги к дальнейшему развитию прагматичного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и странами Запада.На качественно новый уровень поднято взаимодействие с такими международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Исламская организация сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств. В 2019 году страна стала полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, за короткое время в статусе государства-наблюдателя наладила эффективные связи с Евразийским экономическим союзом.В то же время приоритетной задачей Узбекистана остается укрепление отношений дружбы и партнерства со всеми прогрессивными странами ближнего и дальнего зарубежья, отметил Мирзиёев. Ведь эффективное использование методов экономической дипломатии положительно сказывается на росте экспорта и потока инвестиций в республику.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/opernaya-diva-iz-italii-ispolnila-gimn-uzbekistana--video-20317387.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/za-eti-gody-slojilsya-novyy-stil-vneshney-politiki-uzbekistana--sadyk-safaev-20310024.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/prezident-pochtil-pamyat-repressirovannyx-20310661.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/monument-nezavisimosti-otkrylsya-v-tashkente-20308035.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20317818_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_043d524572592210af19ad73ebdb3fbd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, день независимости узбекистана, шавкат мирзиёев
Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией
По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во внутренние дела этой страны.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана выразил уверенность что Афганистан сможет стать мостом в укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
Об этом глава государства заявил
во вторник на торжественной церемонии, посвященной 30-летию государственной независимости страны. По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во внутренние дела этой страны.
“Считаем чрезвычайно важным осуществление транзита власти в Афганистане с учетом общепризнанных норм международного права, мирным путем на основе национального консенсуса”, — заявил Мирзиёев.
Также руководитель страны высказался об отношениях с ближайшими соседями. По его словам, в этом направлении Узбекистан проводит открытую, прагматичную и конструктивную внешнюю политику.
“За прошедший короткий период политический авторитет и роль нашей страны в регионе и мире значительно возросли. В мировом сообществе усиливаются тенденции к укреплению доверия и сотрудничества с Узбекистаном”, — сказал президент.
Он напомнил о построении дружественных и добрососедских отношениях с государствами региона, открытии границы, позволившей восстановить прерванные связи людей со своими родными и близкими.
В мировой политологии, по его словам, появилось такое понятие, как “Центральноазиатский дух”. На международной арене выдвигаются все новые инициативы от имени региона.
“Стало доброй традицией регулярное проведение встреч глав государств Центральной Азии. На состоявшейся недавно в Туркменистане очередной Консультативной встрече были определены новые перспективные направления сотрудничества”, — напомнил глава государства.
Обратил внимание президент и на достигнутые соглашения и договоренности Узбекистана с Россией, Китаем, Южной Кореей, Японией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами. Сделаны новые шаги к дальнейшему развитию прагматичного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и странами Запада.
На качественно новый уровень поднято взаимодействие с такими международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Исламская организация сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств. В 2019 году страна стала полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, за короткое время в статусе государства-наблюдателя наладила эффективные связи с Евразийским экономическим союзом.
В то же время приоритетной задачей Узбекистана остается укрепление отношений дружбы и партнерства со всеми прогрессивными странами ближнего и дальнего зарубежья, отметил Мирзиёев. Ведь эффективное использование методов экономической дипломатии положительно сказывается на росте экспорта и потока инвестиций в республику.