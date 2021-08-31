https://uz.sputniknews.ru/20210831/mirziyoev-afganistan-smojet-stat-mostom-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey-20317696.html

Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией

Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией

По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T22:01+0500

2021-08-31T22:01+0500

2021-08-31T22:00+0500

политика

узбекистан

день независимости узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Узбекистана выразил уверенность что Афганистан сможет стать мостом в укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.Об этом глава государства заявил во вторник на торжественной церемонии, посвященной 30-летию государственной независимости страны. По словам президента, Узбекистан остается приверженным принципам поддержки дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и невмешательства во внутренние дела этой страны.Также руководитель страны высказался об отношениях с ближайшими соседями. По его словам, в этом направлении Узбекистан проводит открытую, прагматичную и конструктивную внешнюю политику.Он напомнил о построении дружественных и добрососедских отношениях с государствами региона, открытии границы, позволившей восстановить прерванные связи людей со своими родными и близкими.В мировой политологии, по его словам, появилось такое понятие, как “Центральноазиатский дух”. На международной арене выдвигаются все новые инициативы от имени региона.Обратил внимание президент и на достигнутые соглашения и договоренности Узбекистана с Россией, Китаем, Южной Кореей, Японией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами. Сделаны новые шаги к дальнейшему развитию прагматичного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и странами Запада.На качественно новый уровень поднято взаимодействие с такими международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Исламская организация сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств. В 2019 году страна стала полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, за короткое время в статусе государства-наблюдателя наладила эффективные связи с Евразийским экономическим союзом.В то же время приоритетной задачей Узбекистана остается укрепление отношений дружбы и партнерства со всеми прогрессивными странами ближнего и дальнего зарубежья, отметил Мирзиёев. Ведь эффективное использование методов экономической дипломатии положительно сказывается на росте экспорта и потока инвестиций в республику.

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узбекистан, день независимости узбекистана, шавкат мирзиёев