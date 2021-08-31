Общество
За эти годы сложился новый стиль внешней политики Узбекистана — Садык Сафаев
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В преддверии 30-летия независимости Узбекистана эксперты из различных сфер деятельности проанализировали путь развития страны в новейшее время, процесс обновлений, а также обсудили основные тенденции внешней и внутренней политики.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкенте прошла Международная научно-практическая конференция "Новая эпоха и перспективы развития Узбекистана".
В рамках мероприятия мировому сообществу продемонстрировали, как за последние 30 лет Узбекистан из отсталой республики с однобокой экономикой превратился в современное, открытое и демократическое государство.
"Основой строительства новой эпохи Возрождения является открытость миру и многовекторному международному сотрудничеству. Независимый Узбекистан достиг главной задачи в своей внешней политике — утвердился в качестве суверенного и очень важного государства. В ходе твердой последовательной внешней политики стало ясно, что Узбекистан в силу своего экономического, политического, человеческого потенциала является влиятельной силой в регионе. С ним считаются главные страны мира и все наши партнеры", — сказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса РУз Садык Сафаев.
Вместе с тем, по его словам, до 2016 года по многим направлениям внешней политики республике не удалось достичь поставленных задач.
Прежде всего это касается продвижения системного и систематического диалога с соседними странами.
В силу этого, как рассказал Сафаев, решение многих насущных вопросов Центральной Азии, среди которых трансграничные водные проблемы, экология, противодействие транснациональным угрозам миру и стабильности оказались замороженными.
В силу того, что Узбекистану не удалось реализовать полномасштабные демократические и экономические реформы создался определенный имидж государства и его рейтинговые показатели были неудовлетворительными, что отразилось на притоке инвестиций, считает первый зампредседателя.
"В конце 2016 года по поручению президента был проведен анализ ситуации. Оказалось, что несмотря на свой огромный экономический и человеческий потенциал Узбекистан находится на последнем месте по показателям привлечения инвестиций на душу населения среди всех стран Центральной Азии", — пояснил Сафаев.
По его словам, необходимо признать, что к 2016 году сложилась ситуация которая требовала чрезвычайных мер.
9 августа, 23:18
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Время действовать
В 2017-м был принят пятилетний план — Стратегия действий по развитию Узбекистана в 2017-2021 годах. Одним из ее главных направлений стала обновленная внешняя политика республики.
По мнению Сафаева, за эти годы сложился новый стиль узбекской внешней политики, которой присуще постоянное стремление к продуктивной инициативе.
Как отметил сенатор, за последние три года Генеральная Ассамблея ООН приняла четыре резолюции, инициированные Узбекистаном. Но самое главное, подчеркивает первый заместитель председателя Сената, удалось установить диалог со всеми соседями включая Афганистан.
Благодаря общим усилиям всех стран региона, в Центральной Азии сложилась новая политическая атмосфера, которую характеризует стремление к решению острых вопросов и нахождению компромиссов.
"Сегодня задача остается прежней — превратить Центральную Азию в зону стабильности и устойчивого развития, создать условия для решения проблем простых людей, которые хотят сотрудничать и торговать. Достаточно сказать, что за последние четыре года объем торговли Узбекистана с соседними странами увеличился в 5 раз", — подчеркнул Сафаев.
По его словам, для решения афганской проблемы Узбекистаном было сделано многое. Так, например, состоявшаяся в марте 2018 года Ташкентская конференция по Афганистану создала новую платформу и открыла новые перспективы для продвижения мирного процесса в этой стране.
Позиция была предельно четко выражена: в Афганистане необходим учет всех политических сил.
Ситуация в мире и в Центральноазиатском регионе быстро меняется и, по мнению Сафаева, соответствующие изменения во внешней политике Узбекистана должны быть осмысленными.
"В связи с этим, для внешней политики Узбекистана основными приоритетами является следующее: прежде всего, консолидация позитивных тенденций в углублении взаимоотношений с нашими непосредственными соседями и традиционными партнерами. То, что удалось сделать Центральной Азии за последние пять лет должно обрести необратимый характер. Всем нам необходимо консолидировать усилия по внесению мира в Афганистан. Два поколения афганского народа не знают, что такое мир. Как показала история, никто не привнесет мир из вне, афганский народ сам должен решить свои вопросы", — сказал сенатор.
Кроме этого, Сафаев отметил, что сегодня необходима экологизация внешней политики, использование возможностей зеленых технологий.
Большинство экологических проблем носят антропогенный характер, их создал человек и решить их может только он сам. Это очень важно для Центральной Азии, которая в силу своего географического положения влияет на формирование климата на огромном евразийском массиве.
Сафаев также напомнил, что уровень глобального потепления в Центральной Азии в два раза выше мировых показателей. По его словам, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо объединить усилия и это должно быть одним из главных вопросов вешней политики всех стран региона.
Узбекистан вновь открывается миру и готов к совместному осмыслению стоящих перед мировым сообществом проблем, заключил эксперт.
Президент сказал — сделал
Главные тезисы по развитию внешней политики накануне 30-летия независимости Узбекистана также озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской АН Станислав Притчин.
Он отметил, что внешняя политика всегда является отражением, производной и географического положения государства, и его внутренней политики, особенностей.
"Для Центральной Азии Узбекистан является стержневым государством, потому что без него, как связующего звена, невозможно себе представить полноценное сотрудничество и единство региона. Как показывают последние 30 лет, именно от того, каков настрой внешней политики Узбекистана, насколько он готов к реализации и объединению своих соседей, от этого зависит "погода" интеграции и взаимодействия Центральноазиатских государств", — заявил Притчин.
Он добавил, что до 2016 года на первом этапе в приоритете у страны было, прежде всего, сохранение внутренней стабильности.
Во многом очень осторожная изоляционная внешняя политика способствовала ограничению контактов и в экономике, и в политике, считает эксперт.
По его словам, во многом это объяснялось окружением — непростой ситуацией в Афганистане и соседнем Таджикистане. В целом это сказывалось на сотрудничестве государств региона.
"В этом плане 2016 год и последовавший после него кардинальный пересмотр внешней политики показал насколько важен Узбекистан в системе региональной внешней политики и в целом региональном сотрудничестве. Еще будучи и.о. главы государства, Мирзиёев обозначил Центральную Азию в качестве ключевого приоритета для своей внешней политики и это оказалось не голословным предвыборным обещанием. Буквально за несколько месяцев были разблокированы границы с Таджикистаном и Киргизстаном, активизировалось региональное сотрудничество. Стремительно начала расти внешняя торговля, улучшилась внешнеэкономическая конъюнктура", — подчеркнул Притчин.
Он также обратил внимание на статистику, согласно которой внешняя торговля Узбекистана в 2016 году составила порядка 18 млрд долларов и в прошлом году, пандемическом, 36 миллиардов долларов.
Рост в два раза — не предел. По словам эксперта, это говорит о том, что модель экономического развития, ориентированная на экспорт, предопределяет и внешнюю политику.
Изменения по улучшению инвестиционного климата, а также привлечению инвесторов достаточно быстро дали результаты. Уже в конце 2018 года и в начале 2019-го ведущие рейтинговые агентства мира — Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings — присвоили Узбекистану первые кредитные рейтинги.
"Для очень многих финансовых компаний ориентиры и маркеры, которые задаются этими тремя агентствами, являются показателями того, что в стране есть возможность кредитования, и она достаточно безрисковая. Это позволяет создавать условия для привлечения инвестиций. Улучшения мы увидели и в рейтинге Doing Business. В 2019 году Узбекистан уже поднялся до 76 места со 150-го, что также показывает стремительное улучшение возможностей для ведения бизнеса внутри страны, снижение административных барьеров, упрощенная регистрация бизнеса", — объяснил Притчин.
Он также добавил, что сейчас Узбекистан в масштабе региона отстает только от Казахстана, который с самого начала занял более проактивную и открытую политику для привлечения инвесторов.
В целом, отмечает эксперт, Узбекистан во многом очень грамотно использует опыт Казахстана для улучшения своей инвестиционной привлекательности и работы с инвесторами. При этом старается избегать совершенных соседом ошибок.
Афганистан как рынок сбыта
В рамках международной научно-практической конференции, Притчин ответил на вопрос корреспондента Sputnik о влиянии ситуации с Афганистаном на экономику Узбекистана.
"Определенные опасения есть. За прошлый год товарооборот Узбекистана с Афганистаном составил порядка 700 миллионов долларов, и он практически полностью профицитный, то есть Афганистан для Узбекистана был очень важным рынком сбыта", — подчеркнул эксперт.
Однако сейчас не очень понятно, каким образом выстраиваться торговля.
В первую очередь, речь идет о покупательском спросе в Афганистане. Использовалась железная дорога, определенные средства были за счет кредитов и работы западных корпораций и ННО. Определенные деньги в экономике Афганистана были, и это позволяло Узбекистану отправлять свои товары по ряду направлений и быть успешным экспортером, пояснил Притчин.
"Сейчас нужно смотреть по ситуации. Восстановится ли работа железной дороги, как будет работать граница. Понятно, что если "Талибан"* удержится у власти, заинтересованность в импорте товара из Узбекистана останется, но будут ли у них для этого средства — это вопрос", — заявил эксперт.
По его мнению, определенный экспорт все-таки сохранится. Возможно не в том объеме и "проседание" по итогам 2021 года будет в любом случае.
Дальнейшая же ситуация будет зависеть от того, как выстроятся отношения Узбекистана и нового правительства Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран