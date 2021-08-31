https://uz.sputniknews.ru/20210831/za-eti-gody-slojilsya-novyy-stil-vneshney-politiki-uzbekistana--sadyk-safaev-20310024.html

За эти годы сложился новый стиль внешней политики Узбекистана — Садык Сафаев

За эти годы сложился новый стиль внешней политики Узбекистана — Садык Сафаев

В преддверии 30-летия независимости Узбекистана эксперты из различных сфер деятельности проанализировали путь развития страны в новейшее время, процесс... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T16:11+0500

2021-08-31T16:11+0500

2021-08-31T16:11+0500

общество

садык сафаев

узбекистан

день независимости узбекистана

внешняя политика

день независимости

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Ташкенте прошла Международная научно-практическая конференция "Новая эпоха и перспективы развития Узбекистана". В рамках мероприятия мировому сообществу продемонстрировали, как за последние 30 лет Узбекистан из отсталой республики с однобокой экономикой превратился в современное, открытое и демократическое государство.Вместе с тем, по его словам, до 2016 года по многим направлениям внешней политики республике не удалось достичь поставленных задач. Прежде всего это касается продвижения системного и систематического диалога с соседними странами. В силу этого, как рассказал Сафаев, решение многих насущных вопросов Центральной Азии, среди которых трансграничные водные проблемы, экология, противодействие транснациональным угрозам миру и стабильности оказались замороженными.В силу того, что Узбекистану не удалось реализовать полномасштабные демократические и экономические реформы создался определенный имидж государства и его рейтинговые показатели были неудовлетворительными, что отразилось на притоке инвестиций, считает первый зампредседателя.По его словам, необходимо признать, что к 2016 году сложилась ситуация которая требовала чрезвычайных мер.Время действоватьВ 2017-м был принят пятилетний план — Стратегия действий по развитию Узбекистана в 2017-2021 годах. Одним из ее главных направлений стала обновленная внешняя политика республики. По мнению Сафаева, за эти годы сложился новый стиль узбекской внешней политики, которой присуще постоянное стремление к продуктивной инициативе. Как отметил сенатор, за последние три года Генеральная Ассамблея ООН приняла четыре резолюции, инициированные Узбекистаном. Но самое главное, подчеркивает первый заместитель председателя Сената, удалось установить диалог со всеми соседями включая Афганистан. Благодаря общим усилиям всех стран региона, в Центральной Азии сложилась новая политическая атмосфера, которую характеризует стремление к решению острых вопросов и нахождению компромиссов.По его словам, для решения афганской проблемы Узбекистаном было сделано многое. Так, например, состоявшаяся в марте 2018 года Ташкентская конференция по Афганистану создала новую платформу и открыла новые перспективы для продвижения мирного процесса в этой стране. Позиция была предельно четко выражена: в Афганистане необходим учет всех политических сил.Ситуация в мире и в Центральноазиатском регионе быстро меняется и, по мнению Сафаева, соответствующие изменения во внешней политике Узбекистана должны быть осмысленными.Кроме этого, Сафаев отметил, что сегодня необходима экологизация внешней политики, использование возможностей зеленых технологий. Большинство экологических проблем носят антропогенный характер, их создал человек и решить их может только он сам. Это очень важно для Центральной Азии, которая в силу своего географического положения влияет на формирование климата на огромном евразийском массиве.Сафаев также напомнил, что уровень глобального потепления в Центральной Азии в два раза выше мировых показателей. По его словам, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо объединить усилия и это должно быть одним из главных вопросов вешней политики всех стран региона.Узбекистан вновь открывается миру и готов к совместному осмыслению стоящих перед мировым сообществом проблем, заключил эксперт.Президент сказал — сделалГлавные тезисы по развитию внешней политики накануне 30-летия независимости Узбекистана также озвучил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской АН Станислав Притчин.Он отметил, что внешняя политика всегда является отражением, производной и географического положения государства, и его внутренней политики, особенностей.Он добавил, что до 2016 года на первом этапе в приоритете у страны было, прежде всего, сохранение внутренней стабильности. Во многом очень осторожная изоляционная внешняя политика способствовала ограничению контактов и в экономике, и в политике, считает эксперт. По его словам, во многом это объяснялось окружением — непростой ситуацией в Афганистане и соседнем Таджикистане. В целом это сказывалось на сотрудничестве государств региона.Он также обратил внимание на статистику, согласно которой внешняя торговля Узбекистана в 2016 году составила порядка 18 млрд долларов и в прошлом году, пандемическом, 36 миллиардов долларов. Рост в два раза — не предел. По словам эксперта, это говорит о том, что модель экономического развития, ориентированная на экспорт, предопределяет и внешнюю политику.Изменения по улучшению инвестиционного климата, а также привлечению инвесторов достаточно быстро дали результаты. Уже в конце 2018 года и в начале 2019-го ведущие рейтинговые агентства мира — Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings — присвоили Узбекистану первые кредитные рейтинги.Он также добавил, что сейчас Узбекистан в масштабе региона отстает только от Казахстана, который с самого начала занял более проактивную и открытую политику для привлечения инвесторов. В целом, отмечает эксперт, Узбекистан во многом очень грамотно использует опыт Казахстана для улучшения своей инвестиционной привлекательности и работы с инвесторами. При этом старается избегать совершенных соседом ошибок.Афганистан как рынок сбытаВ рамках международной научно-практической конференции, Притчин ответил на вопрос корреспондента Sputnik о влиянии ситуации с Афганистаном на экономику Узбекистана.Однако сейчас не очень понятно, каким образом выстраиваться торговля. В первую очередь, речь идет о покупательском спросе в Афганистане. Использовалась железная дорога, определенные средства были за счет кредитов и работы западных корпораций и ННО. Определенные деньги в экономике Афганистана были, и это позволяло Узбекистану отправлять свои товары по ряду направлений и быть успешным экспортером, пояснил Притчин.По его мнению, определенный экспорт все-таки сохранится. Возможно не в том объеме и "проседание" по итогам 2021 года будет в любом случае. Дальнейшая же ситуация будет зависеть от того, как выстроятся отношения Узбекистана и нового правительства Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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садык сафаев, узбекистан, день независимости узбекистана, внешняя политика, день независимости