https://uz.sputniknews.ru/20210831/obmenyalis-maykami-na-pamyat-kak-futbolisty-belorusskiy-medik-ob-uchastii-v-armi-2021-20316400.html

"Обменялись майками на память, как футболисты": белорусский медик об участии в "АрМИ-2021"

"Обменялись майками на память, как футболисты": белорусский медик об участии в "АрМИ-2021"

Сергей Козловский заявил, что впервые принимал участие в армейских играх и ему все понравилось, включая транспортировку, размещение, питание, обслуживание в... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T19:09+0500

2021-08-31T19:09+0500

2021-08-31T19:44+0500

арми-2021

конкурс

медицина

военные

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Накануне на полигоне "Фориш" в рамках Армейских международных игр состоялся финальный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета", в ходе которого узбекистанская команда в очередной раз одержала победу. После завершения мероприятия корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось побеседовать с представителем белорусской команды Сергеем Козловским.По словам гостя из Беларуси, у него сложились со всеми участниками конкурса дружеские отношения. "Мы со многими обменялись контактами и подписались на социальные сети. Атрибутика армейских игр – майки с надписью и эмблемой "АрМИ-2021". Мы как футболисты, обменялись ими. Представьте, я отдыхаю с друзьями в Беларуси. Они увидят мою футболку и спросят "что за надпись ArmyGames?". У меня будет повод рассказать, что я участвовал в международных армейских играх в Узбекистане, рассказать об этой стране и ее дружелюбных жителях", - делился впечатлениями Козловский. Также спикер отметил, что поначалу ему некоторое время пришлось привыкать к сухому местному климату, однако после определенного адаптационного периода он к нему привык. "Жена присылает фотографии из дома. Там плюс 12, сын уже в куртке ходит, а мне тут в шортах жарко. Теперь даже не хочу возвращаться домой", - рассказывает военный медик. Кроме того, участники "АрМИ-2021" смогли посетить Самарканд, который также оставил о себе самые приятные впечатления. "Я много слышал о Самарканде и о тех местах, которые рассказали гиды. Я много читал статьи про эти объекты и всегда было желание посетить Самарканд. Я был удивлен, что не знал о многих достопримечательностей этого города, например, про обсерваторию Улугбека. Я слушал с большим воодушевим про ее историю", - говорит Козловский.Белорусский медик сообщил, что впервые принимал участие в армейских играх и ему все понравилось, включая транспортировку, размещение, питание, обслуживание в комнатах, а также туристическую программу. Несмотря на пандемию, встречающаяся сторона смогла организовать все на высоком уровне, добавил иностранный гость.Как отмечает спикер, в Беларуси нет полигона такого уровня. "Фориш" большой по площади и здесь тренируются разного рода войска. Он оснащен всеми техническими параметрами для подготовки именно военно-медицинской эстафеты, заключил Козловский.

https://uz.sputniknews.ru/20210831/spasti-ryadovogo-i-ofitsera-voennye-mediki-uzbekistana-byut-rekordy-na-armi--video-20300032.html

https://uz.sputniknews.ru/20210823/20200900.html

https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistan-lidiruet-v-armeyskoy-kuxne-na-armi-2021-20263484.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

конкурс, медицина, военные