https://uz.sputniknews.ru/20210809/vstrecha-na-kaspii-kak-uzbekistan-stanovitsya-motorom-tsentralnoy-azii-20014034.html

Встреча на Каспии: как Узбекистан становится мотором Центральной Азии

Встреча на Каспии: как Узбекистан становится мотором Центральной Азии

На саммите глав государств ЦА обсудили вопросы развития трансграничных коридоров, разработку тарифной политики для снижения барьеров и перетока рабочей силы... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T23:18+0500

2021-08-09T23:18+0500

2021-08-09T23:18+0500

аналитика

узбекистан

шавкат мирзиёев

афганистан

центральная азия

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В Туркменбаши 6 августа состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.На каком уровне находится сотрудничества стран региона, можно ли говорить о единстве Центральной Азии перед общими вызовами и угрозами, и стоит ли ждать резких перемен в политике Ташкента после осенних выборов — мы разбирались с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ, кандидатом исторических наук Андреем Грозиным.Неприятный коктейль: пандемия и афганский факторПандемия нанесла серьезный удар по самим странам и по их межгосударственным связям. И без того непростую ситуацию усугубило обострение в Афганистане. Получился так называемый "неприятный коктейль" из последствий коронавируса и угрозы безопасности региона. Эти проблемы так или иначе касаются всей пятерки, поэтому неудивительно, что ИРА фигурировал в повестке встречи на берегу Каспия.Основное внимание стоит уделять не выступлениям первых лиц, отмечает эксперт, а тому, что "дух встречи навеян ситуацией в Афганистане". И лидеры, и народы, и экспертное сообщество всех государств Центральной Азии понимает, что главные угрозы исходят именно оттуда.Сложно говорить, что в регионе установился климат полного доверия. Например, это явно просматривается в сложных отношениях между Душанбе и Бишкеком, которые обострились в результате конфликтов на границах этих государств.Тем не менее, лидеры Кыргызстана и Таджикистана приехали на саммит, пожали друг другу руки и приняли участие в обсуждении. Это само по себе уже большое достижение, подчеркивает эксперт.Узбекистан – "мотор" региональной интеграции, а где топливо?Андрей Грозин с энтузиазмом оценивает действия Узбекистана в процессах единения региона. Он обращает внимание на то, что республика, которая много лет придерживалась автаркической модели отношений и была закрыта от соседей, сейчас чуть ли не единственная продвигает интеграционную повестку — на уровне президента, парламента, правительства.Но все-таки накопилось слишком много взаимных вопросов и непонимания — каждый из членов пятерки старается отстаивать интересы своих товаропроизводителей, своих миграционных служб, свои выгоды от внешнеэкономической деятельности."Нужен взаимный отклик и со стороны соседей Узбекистана, ведь любая интеграция – это улица с двусторонним движением. Например, Ташкент демонстрирует добрую волю к таджикским энергетическим проектам — Душанбе тоже должен сделать ответный шаг", — полагает Грозин.По его словам, за последние 30 лет было немало случаев, когда дружественные посылы той или страны повисали в воздухе. Задача нынешних руководителей не допустить повторения прошлых ошибок.Выборы президента Узбекистана: обнадеживающая стабильностьВ Казахстане сменился президент, состоялись выборы и в Кыргызстане – на очереди голосование в Узбекистане. Можно ли говорить о некой паузе в политических перестановках и о формировании четкого политического пути в регионе ЦА?Андрей Грозин уверен, что Ташкент каких-то сюрпризов вряд ли преподнесет. В большинстве своем граждане поддерживает действующего лидера Шавката Мерзиеева, с которым никто не сравнится по авторитету и популярности.В то же время, отмечает эксперт, многие внешние наблюдатели-критики используют электоральный процесс в Узбекистане для того, чтобы обвинить действующую власть в профанации процесса. Но так было всегда, и ни к чему не приведет.Учитывая все эти обстоятельства, очередной саммит глав государств Центральной Азии можно считать закономерным продолжением курса на сближение между странами региона, главное, чтобы был взаимный отклик и учет интересов друг друга.

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https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html

https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html

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Анна Черкасова

узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, центральная азия