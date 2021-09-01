https://uz.sputniknews.ru/20210901/chas-nochi--tashkent-gudit-avto-ustroili-prazdnichnyy-kollaps-na-dorogax--video-20322823.html

Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео

Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео

Кадрами поделились жители близлежащих домов. Видео сняли в 01.40 ночи. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T12:34+0500

2021-09-01T12:34+0500

2021-09-01T13:04+0500

общество

ташкент

день независимости узбекистана

день независимости

автомобили

день независимости

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в Узбекистане особенный день — страна празднует 30-летие независимости.Отмечать памятную дату начали чуть ли не с полуночи. Так, например, в Ташкенте автомобилисты устроили настоящий флешмоб.Водители легковушек сигналили друг другу, поздравляя с праздником. На крышахх некоторых машин виднеется государственный флаг Узбекистана.Ролик сняли жители близлежащих домов.Ранее Узбекистан креативно поздравили владельцы люксовых авто в Дубае, автомобилисты из Бухары, а также альпинисты, установившие флаг республики на высоте 7 134 метров.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/putin-i-si-tszinpin-pozdravili-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti-20323390.html

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ташкент, день независимости узбекистана, день независимости, автомобили, день независимости, автомобилисты