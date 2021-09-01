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Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео
Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео
Кадрами поделились жители близлежащих домов. Видео сняли в 01.40 ночи. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T12:34+0500
2021-09-01T13:04+0500
общество
ташкент
день независимости узбекистана
день независимости
автомобили
день независимости
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в Узбекистане особенный день — страна празднует 30-летие независимости.Отмечать памятную дату начали чуть ли не с полуночи. Так, например, в Ташкенте автомобилисты устроили настоящий флешмоб.Водители легковушек сигналили друг другу, поздравляя с праздником. На крышахх некоторых машин виднеется государственный флаг Узбекистана.Ролик сняли жители близлежащих домов.Ранее Узбекистан креативно поздравили владельцы люксовых авто в Дубае, автомобилисты из Бухары, а также альпинисты, установившие флаг республики на высоте 7 134 метров.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/putin-i-si-tszinpin-pozdravili-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti-20323390.html
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ташкент, день независимости узбекистана, день независимости, автомобили, день независимости, автомобилисты

Час ночи — Ташкент гудит: на дорогах устроили "праздничный коллапс" — видео

12:34 01.09.2021 (обновлено: 13:04 01.09.2021)
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© Pexels / Vlad FonsarkАвтомобильная пробка
Автомобильная пробка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Pexels / Vlad Fonsark
Кадрами поделились жители близлежащих домов. Видео сняли в 01.40 ночи.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сегодня в Узбекистане особенный день — страна празднует 30-летие независимости.
Отмечать памятную дату начали чуть ли не с полуночи. Так, например, в Ташкенте автомобилисты устроили настоящий флешмоб.
Водители легковушек сигналили друг другу, поздравляя с праздником. На крышахх некоторых машин виднеется государственный флаг Узбекистана.
Ролик сняли жители близлежащих домов.
Ранее Узбекистан креативно поздравили владельцы люксовых авто в Дубае, автомобилисты из Бухары, а также альпинисты, установившие флаг республики на высоте 7 134 метров.
Президент России Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Общество
Путин и Си Цзиньпин поздравили Узбекистан с Днем независимости
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