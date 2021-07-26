https://uz.sputniknews.ru/20210726/kakie-zakonodatelnye-izmeneniya-ojidayut-uzbekistantsev-s-1-avgusta-19832198.html

Какие законодательные изменения ожидают узбекистанцев с 1 августа

Какие законодательные изменения ожидают узбекистанцев с 1 августа

С 1 августа в Узбекистане запретят движение служебных автотранспортных средств с незарегистрированными госномерами нового типа. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T19:14+0500

2021-07-26T19:14+0500

2021-07-26T19:44+0500

общество

законодательство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. С 1 августа узбекистанцев ожидает ряд законодательных перемен. Sputnik Узбекистан собрал основные из них. Читайте обзор.Права на землю станут рыночным активомЗемельные участки выделяются частному сектору — на основе права собственности и аренды, государственным органам, учреждениям, предприятиям, органам самоуправления граждан — на основе права постоянного пользования.Хокимияты отныне не имеют полномочий выделять земли и резервировать их, предоставлять кому-либо под благоустройство.В случае перехода права собственности на объект недвижимого имущества, построенный на земельном участке, полученном в аренду, другому лицу вместе с правом собственности на данный объект переходит и право аренды на этот земельный участок.Земли сельхозназначения выделяются только на основе права аренды по итогам открытого электронного конкурса. А земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды.Внешнеторговые операции стали прощеТеперь можно покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта. Операции по переработке разрешены даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режима. Внедряются новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и закупку. Они позволят предпринимателю приобретать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей.Вместе с тем вводится порядок контроля за тем, чтобы контракт на поставку был связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку - с контрактом на продажу.Кроме того, во внешнеторговых контрактах и инвойсах валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (сейчас в иностранной валюте).Вступают в силу лицензионные требования к турфирмамВ частности, туроператоры и турагенты теперь должны иметь резерв в размере $15 тысяч в Фонде "Безопасный туризм" при Госкомтуризма для осуществления туристической деятельности по направлению "выездной туризм".Еще одним условием для туроператоров является наличие страхового полиса, подтверждающего страхование гражданской ответственности туроператора.Негосударственные образовательные организации (НОО) получат субсидииС 1 августа 2021 года по 1 января 2024 года до 50% расходов по аренде зданий и сооружений, используемых для обучения, возмещается из Госбюджета (не более 50 % минимальной ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом).Порядок не распространяется на здания и сооружения в Ташкенте и Самарканде.НОО, осуществляющие деятельность в зданиях и сооружениях колледжей и техникумов системы министерств и ведомств с 1 июля 2021 года по 1 января 2024 года освобождаются от арендной платы (сюда не входят расходы на содержание и коммунальные платежи).Автомобили закрепляются за чиновникамиСлужебные автотранспортные средства персонально закрепляются за руководителями (и их заместителями) республиканских органов госуправления и органов власти на местах, за главами министерств, госкомитетов, агентств, а также региональных отделений организаций в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.Кроме того, с 1 августа запрещено движение служебных автотранспортных средств с незарегистрированными госномерами нового типа.Также с начала августа результаты тендеров (отбора), проводимые в сфере госзакупок должны в обязательном порядке быть опубликованы. Так намерены обеспечить прозрачность и исключить коррупционную составляющую.Беременных женщин внесут в специальную базуЗапускается единая система координации перинатальных и скрининговых центров, первичных медико-санитарных учреждений. Она предусматривает комплексное наблюдение за беременными, консультации будут предоставляться на основе сформированных данных.Внедряется система оценки уровня физической подготовки населенияСпортивные испытания по системе оценки определяют физическую подготовку населения в возрасте от семи до семидесяти лет. Они состоят из 15 видов, включая бег на длинную и короткую дистанцию, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения.Участникам присваиваются спортивные разряды и звания в 11 возрастных категориях и они поощряются материальными и иными призами.

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законодательство, узбекистан