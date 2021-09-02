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"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Олимпийская спортсменка мечтает, чтобы как можно больше детей занималось гимнастикой или просто спортом.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа поделилась своими планами по популяризации спорта в Узбекистане, сообщает Посольство Китая в Узбекистане.
Спортсменка рассказала об особенностях недавней Олимпиады в Токио: из-за коронавируса всем участникам приходилось ежедневно сдавать тест на Covid-19.
"Но игры прошли очень хорошо. Я хочу отметить, что была очень хорошая организация, организовано было все великолепно, автобусы ходили вовремя. Был один такой непривычный для нас ритуал -- каждое утро мы сдавали тест ПЦР для того, чтобы выявить, есть больные или нет тех, кто заразился коронавирусом", - вспоминает Чусовитина.
Она высоко оценила успехи китайских гимнастов. По мнению спортсменки, успех во-многом обусловлен высокой конкуренцией среди гимнастов в самом Китае и хорошей техникой самих выступлений.
"Я очень хочу пригласить когда-нибудь хорошего специалиста из Китая, чтобы он с нашими девочками занимался именно по исполнению упражнений на брусьях", - отметила заслуженный тренер.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать школу спортивного мастерства, где Чусовитина могла бы передавать свой опыт молодому поколению. Гимнастка планирует использовать спортшколу для популяризации спорта.
"Хотелось бы создать такой клуб, такую школу, чтобы поначалу как можно больше детей занимались гимнастикой или просто спортом. Оттуда уже будет видно, получится ли что-то. Если не получится стать гимнастом, то можно пойти в другой вид спорта. Самое главное -- это добиться массовости, чтобы как можно больше детей занимались спортом. Не из всех получаются чемпионы, мы не хотим сделать всех чемпионами, но спорт -- это здоровый образ жизни. Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение, чтобы дети были подвижными, счастливыми и радостными. Я надеюсь, что в этом году мы откроем его /клуб/", -- рассказала гимнастка.
В завершении, Чусовитина пожелала благополучно провести зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.
Восьмикратная участница олимпийских игр, узбекистанка Оксана Чусовитина на Олимпиаде в Токио объявила о завершении спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
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