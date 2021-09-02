Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210902/ya-xochu-chtoby-u-nas-bylo-zdorovoe-pokolenie---chusovitina-20345301.html
"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
Олимпийская спортсменка мечтает, чтобы как можно больше детей занималось гимнастикой или просто спортом. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T18:12+0500
2021-09-02T18:12+0500
общество
узбекистан
оксана чусовитина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19820105_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50fd0b7da8ace62257c7141d863107bf.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа поделилась своими планами по популяризации спорта в Узбекистане, сообщает Посольство Китая в Узбекистане.Спортсменка рассказала об особенностях недавней Олимпиады в Токио: из-за коронавируса всем участникам приходилось ежедневно сдавать тест на Covid-19.Она высоко оценила успехи китайских гимнастов. По мнению спортсменки, успех во-многом обусловлен высокой конкуренцией среди гимнастов в самом Китае и хорошей техникой самих выступлений.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать школу спортивного мастерства, где Чусовитина могла бы передавать свой опыт молодому поколению. Гимнастка планирует использовать спортшколу для популяризации спорта.В завершении, Чусовитина пожелала благополучно провести зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.Восьмикратная участница олимпийских игр, узбекистанка Оксана Чусовитина на Олимпиаде в Токио объявила о завершении спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/oksana-chusovitina-nachala-podgotovku-k-vystupleniyu-na-shou-nemova-20237287.html
https://uz.sputniknews.ru/20210820/oksana-chusovitina-zal-ostanetsya-neotemlemoy-chastyu-moey-jizni-20168629.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/19/19820105_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e32e4367a033566eff336aed4d3e84c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, оксана чусовитина

"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина

18:12 02.09.2021
438
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Международная федерация спортивной гимнастики
Олимпийская спортсменка мечтает, чтобы как можно больше детей занималось гимнастикой или просто спортом.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Восьмикратная участница Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа поделилась своими планами по популяризации спорта в Узбекистане, сообщает Посольство Китая в Узбекистане.
Спортсменка рассказала об особенностях недавней Олимпиады в Токио: из-за коронавируса всем участникам приходилось ежедневно сдавать тест на Covid-19.
"Но игры прошли очень хорошо. Я хочу отметить, что была очень хорошая организация, организовано было все великолепно, автобусы ходили вовремя. Был один такой непривычный для нас ритуал -- каждое утро мы сдавали тест ПЦР для того, чтобы выявить, есть больные или нет тех, кто заразился коронавирусом", - вспоминает Чусовитина.
Она высоко оценила успехи китайских гимнастов. По мнению спортсменки, успех во-многом обусловлен высокой конкуренцией среди гимнастов в самом Китае и хорошей техникой самих выступлений.
"Я очень хочу пригласить когда-нибудь хорошего специалиста из Китая, чтобы он с нашими девочками занимался именно по исполнению упражнений на брусьях", - отметила заслуженный тренер.
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Спорт
Оксана Чусовитина начала подготовку к выступлению на Шоу Немова
25 августа, 16:47
1073
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать школу спортивного мастерства, где Чусовитина могла бы передавать свой опыт молодому поколению. Гимнастка планирует использовать спортшколу для популяризации спорта.
"Хотелось бы создать такой клуб, такую школу, чтобы поначалу как можно больше детей занимались гимнастикой или просто спортом. Оттуда уже будет видно, получится ли что-то. Если не получится стать гимнастом, то можно пойти в другой вид спорта. Самое главное -- это добиться массовости, чтобы как можно больше детей занимались спортом. Не из всех получаются чемпионы, мы не хотим сделать всех чемпионами, но спорт -- это здоровый образ жизни. Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение, чтобы дети были подвижными, счастливыми и радостными. Я надеюсь, что в этом году мы откроем его /клуб/", -- рассказала гимнастка.
В завершении, Чусовитина пожелала благополучно провести зимние Олимпийские игры в Китае в 2022 году.
Восьмикратная участница олимпийских игр, узбекистанка Оксана Чусовитина на Олимпиаде в Токио объявила о завершении спортивной карьеры. За выдающиеся заслуги Чусовитиной было присвоено почетное звание "Заслуженный тренер Республики Узбекистан". Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров создать школу спортивного мастерства, где Оксана Чусовитина и олимпийский чемпион Баходыр Джалолов могли бы передавать свой опыт молодым спортсменам.
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Видео
Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
20 августа, 14:48
3773
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:12"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина
18:11О какой опасности предупредил Сноуден владельцев смартфонов — подробности
17:12Мирзиёев провел встречу с главой ИБР
16:29Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
16:26Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами
16:00Выступление Эдварда Сноудена в рамках марафона "Новое Знание"
15:35Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро
15:15В России не зафиксирован штамм "лямбда" — ВОЗ
14:46В Узбекистане почтили память первого президента
13:58Шавкат Мирзиёев примет участие в 46-м ежегодном собрании Совета управляющих ИБР
13:52В День независимости жители Ташкента украли флаги со столбов
13:12Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Узбекистана — видео
12:53Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами
12:18ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ
11:43Теперь нужно выиграть медэстафету в другой стране — рекордсменка АрМИ-2021
11:32Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную
11:02В Сурхандарье семеро мужчин жестоко избили спортсмена — видео
11:00США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
10:35Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
10:05Ученые узнали, что мозг человека способен предсказывать будущее