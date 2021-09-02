"Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение" - Чусовитина

"Хотелось бы создать такой клуб, такую школу, чтобы поначалу как можно больше детей занимались гимнастикой или просто спортом. Оттуда уже будет видно, получится ли что-то. Если не получится стать гимнастом, то можно пойти в другой вид спорта. Самое главное -- это добиться массовости, чтобы как можно больше детей занимались спортом. Не из всех получаются чемпионы, мы не хотим сделать всех чемпионами, но спорт -- это здоровый образ жизни. Я хочу, чтобы у нас было здоровое поколение, чтобы дети были подвижными, счастливыми и радостными. Я надеюсь, что в этом году мы откроем его /клуб/", -- рассказала гимнастка.