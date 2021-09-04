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https://uz.sputniknews.ru/20210904/vo-vgik-postupili-bolee-20-kinematografistov-iz-uzbekistana-20362802.html
Во ВГИК поступили более 20 кинематографистов из Узбекистана
Во ВГИК поступили более 20 кинематографистов из Узбекистана
ВГИК впервые с 1979 года набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана. 04.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-04T14:31+0500
2021-09-04T14:31+0500
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кинематограф
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) прошло торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. В празднике приняли участие в том числе 22 студента из Узбекистана — юноши и девушки успешно поступили в знаменитый вуз. Впереди их ждут четыре года академической стажировки в мастерской заслуженного артиста России Фархада Махмудова, известного в Узбекистане по фильмам "Проделки Майсары", "Ибрат", "Барон" и другим картинам. Счастливчики, прошедшие вступительные экзамены, также познакомились с ректором ВГИК Владимиром Малышевым и представителями администрации института.Это, по его словам, сильная основа для развития и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Узбекистаном. В церемонии посвящения в студенты ВГИКа, состоявшейся в Москве, также принял участие гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Он добавил, что глава государства подписал постановление об открытие филиала ВГИКа прямо в канун праздничных дней.Основные направления работы филиала — подготовка высококвалифицированных творческих кадров с учетом потребностей кинокомпаний и киностудий в высококвалифицированных кадрах, а также проведение исследований в области киноискусства. Филиал примет первых студентов уже в 2021/2022 учебном году. Выпускники ташкентского ВГИКа получат диплом российского образца, признаваемый также в Узбекистане.Все расходы, связанные с обучением студентов из Узбекистана, оплачивается со стороны Агентства кинематографии РУз. После завершения обучения, согласно договоренностям между узбекской и российской сторонами, ребята вернутся в Узбекистан и продолжат работать в сфере кинематографии у себя в стране.Абдухаликов отметил, что в прошлом году на учебу во ВГИК в Москве были приняты семь студентов, в этом году их число выросло до 22. Еще для пяти человек в этом году будут дополнительно открыты места. При этом расходы за перелет, учебу и общежитие будут покрыты узбекской и российской сторонами. В декабре 2019 года Агентство кинематографии РУз сообщало о подписании с ВГИКом договора об обучении узбекских кинематографистов на базе вуза.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/filial-vgika-otkroetsya-v-nastupayuschem-uchebnom-godu-v-tashkente-20302354.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/vgik-nabral-pervuyu-akterskuyu-masterskuyu-iz-studentov-uzbekistana-19979410.html
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образование, студенты, вуз, кинематограф, высшее образование

Во ВГИК поступили более 20 кинематографистов из Узбекистана

14:31 04.09.2021
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© Агентство кинематографии УзбекистанаТоржественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года во ВГИКе
Торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года во ВГИКе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2021
© Агентство кинематографии Узбекистана
ВГИК впервые с 1979 года набрал актерскую мастерскую студентов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) прошло торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года.
В празднике приняли участие в том числе 22 студента из Узбекистана — юноши и девушки успешно поступили в знаменитый вуз.
Впереди их ждут четыре года академической стажировки в мастерской заслуженного артиста России Фархада Махмудова, известного в Узбекистане по фильмам "Проделки Майсары", "Ибрат", "Барон" и другим картинам.
Счастливчики, прошедшие вступительные экзамены, также познакомились с ректором ВГИК Владимиром Малышевым и представителями администрации института.
"Отрадно отметить, что, наконец, восстановлены утраченные связи между Узбекистаном и Россией в сфере кинематографического образования. Мы долго шли к этому, и я безмерно счастлив тому, что талантливые и способные ребята из Узбекистана теперь смогут осваивать азы киноискусства, актерского и режиссерского мастерства в стенах ВГИКа", — отметил Малышев.
Это, по его словам, сильная основа для развития и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Узбекистаном.
В церемонии посвящения в студенты ВГИКа, состоявшейся в Москве, также принял участие гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
"Особо важно отметить то, что инициатива организации обучения студентов из Узбекистана, также, как и открытие филиала ВГИК в Ташкенте принадлежит лично президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву", — подчеркнул Абдухаликов.
Он добавил, что глава государства подписал постановление об открытие филиала ВГИКа прямо в канун праздничных дней.
"Мы договорились с руководством ВГИК , что проведем церемонию открытия филиала ВГИКа в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", который пройдет с 28 сентября по 3 октября", — сказал Абдухаликов.
Основные направления работы филиала — подготовка высококвалифицированных творческих кадров с учетом потребностей кинокомпаний и киностудий в высококвалифицированных кадрах, а также проведение исследований в области киноискусства.
Филиал примет первых студентов уже в 2021/2022 учебном году. Выпускники ташкентского ВГИКа получат диплом российского образца, признаваемый также в Узбекистане.
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Все расходы, связанные с обучением студентов из Узбекистана, оплачивается со стороны Агентства кинематографии РУз.
После завершения обучения, согласно договоренностям между узбекской и российской сторонами, ребята вернутся в Узбекистан и продолжат работать в сфере кинематографии у себя в стране.
Абдухаликов отметил, что в прошлом году на учебу во ВГИК в Москве были приняты семь студентов, в этом году их число выросло до 22. Еще для пяти человек в этом году будут дополнительно открыты места.
При этом расходы за перелет, учебу и общежитие будут покрыты узбекской и российской сторонами.
В декабре 2019 года Агентство кинематографии РУз сообщало о подписании с ВГИКом договора об обучении узбекских кинематографистов на базе вуза.
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