https://uz.sputniknews.ru/20210906/uzbekistan-poluchil-esche-tri-mln-doz-kitayskoy-vaktsiny-protiv-covid-20380667.html

Узбекистан получил еще три млн доз китайской вакцины против COVID

Узбекистан получил еще три млн доз китайской вакцины против COVID

По информации Министерства здравоохранения, в страну доставлена уже тринадцатая партия препарата ZF-UZ-VAC 2001. 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T13:02+0500

2021-09-06T13:02+0500

2021-09-06T13:04+0500

общество

вакцинация

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Узбекистанские власти в понедельник получили еще три миллиона доз рекомбинантной китайской вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения."Из Китая в Узбекистан сегодня доставлена уже тринадцатая партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве 3 миллионов доз", - информируется в Telegram-канале Минздрава. Накануне в Ташкент было доставлено 1,5 миллиона доз китайской вакцины.В августе правительство Узбекистана одобрило регистрацию вакцины ZF-UZ-VAC 2001 для ее последующего производства в Ташкентской области первоначальной мощностью до 10 миллионов доз в месяц.В весенне-летний период власти Узбекистана уже получили 15 миллионов доз китайского препарата. Прежде минздрав заявлял, что компания Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны узбекистанских ученых во время ее испытаний в стране. Теперь совместная вакцина используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. По данным министерства на 5 сентября, в стране были зарегистрированы 159 871 случаев коронавируса. От этой инфекции скончались 1112 человек, 151 655 пациентов выздоровели. Кампания по вакцинации населения от коронавируса в республике стартовала 1 апреля этого года. Узбекистанцы получают прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna. За прошедшее время в Узбекистане полностью привились свыше двух миллионов человек, что составляет 5% от общего числа населения. С 19 июля власти ввели обязательную вакцинацию против COVID для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство. В соответствии с новым документом, работодатель наделен правом отстранять от работы граждан, отказывающихся от прививки.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/vozobnovlena-vaktsinatsiya-vtorym-i-tretim-komponentami-zf-uz-vac2001-20044556.html

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вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане