https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzbekistan-poluchil-esche-15-milliona-doz-vaktsiny-iz-kitaya-20370969.html
Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
Крупная партия прибыла сегодня. В ближайшие дни Узбекистан получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T12:30+0500
2021-09-05T12:30+0500
2021-09-05T12:51+0500
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вакцинация
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистан были доставлены еще 1,5 миллиона доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ VAC 2001. Об этом сообщили в Минздраве республики. Крупная партия прибыла сегодня. Между тем в ближайшие дни страна получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, заявили в Мининноваций. На сегодняшний день Узбекистан уже получил 19 миллионов 446 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину. Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев вовсю идет вакцинация населения.Гражданам дается на выбор один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
12:30 05.09.2021 (обновлено: 12:51 05.09.2021)
Крупная партия прибыла сегодня. В ближайшие дни Узбекистан получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистан были доставлены еще 1,5 миллиона доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ VAC 2001.
Об этом сообщили
в Минздраве республики.
Крупная партия прибыла сегодня. Между тем в ближайшие дни страна получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, заявили
в Мининноваций.
На сегодняшний день Узбекистан уже получил 19 миллионов 446 тысяч 540 доз различных вакцин.
460 тысяч доз — российский "Спутник V";
986 480 — шведско-британская AstraZeneca;
15 миллионов — узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001;
3 000 060 — американская Moderna.
Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали
"томатную" вакцину.
Также в конце августа зарегистрировали
"Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.
Прививочная кампания в Узбекистане
В стране уже несколько месяцев вовсю идет вакцинация населения.
Гражданам дается на выбор один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.