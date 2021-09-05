https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzbekistan-poluchil-esche-15-milliona-doz-vaktsiny-iz-kitaya-20370969.html

Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая

Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая

Крупная партия прибыла сегодня. В ближайшие дни Узбекистан получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-05T12:30+0500

2021-09-05T12:30+0500

2021-09-05T12:51+0500

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистан были доставлены еще 1,5 миллиона доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ VAC 2001. Об этом сообщили в Минздраве республики. Крупная партия прибыла сегодня. Между тем в ближайшие дни страна получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, заявили в Мининноваций. На сегодняшний день Узбекистан уже получил 19 миллионов 446 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину. Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев вовсю идет вакцинация населения.Гражданам дается на выбор один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html

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вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане