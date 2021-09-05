Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210905/uzbekistan-poluchil-esche-15-milliona-doz-vaktsiny-iz-kitaya-20370969.html
Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
Крупная партия прибыла сегодня. В ближайшие дни Узбекистан получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001. 05.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-05T12:30+0500
2021-09-05T12:51+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371426_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26a45f2b66fee93a29b934372ca458a2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистан были доставлены еще 1,5 миллиона доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ VAC 2001. Об этом сообщили в Минздраве республики. Крупная партия прибыла сегодня. Между тем в ближайшие дни страна получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, заявили в Мининноваций. На сегодняшний день Узбекистан уже получил 19 миллионов 446 тысяч 540 доз различных вакцин.Из них:Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину. Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже несколько месяцев вовсю идет вакцинация населения.Гражданам дается на выбор один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371426_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_689a0fe059030139890f5536b8f94659.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая

12:30 05.09.2021 (обновлено: 12:51 05.09.2021)
655
© Пресс-служба Минздрава РУзДоставлена очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC2001
Доставлена очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
© Пресс-служба Минздрава РУз
Крупная партия прибыла сегодня. В ближайшие дни Узбекистан получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистан были доставлены еще 1,5 миллиона доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ VAC 2001.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
© Пресс-служба Минздрава РУзДоставлена очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC2001
Доставлена очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2021
Доставлена очередная партия вакцины ZF-UZ-VAC2001
© Пресс-служба Минздрава РУз
Крупная партия прибыла сегодня. Между тем в ближайшие дни страна получит в общей сумме 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001, заявили в Мининноваций.
На сегодняшний день Узбекистан уже получил 19 миллионов 446 тысяч 540 доз различных вакцин.
Из них:
460 тысяч доз — российский "Спутник V";
986 480 — шведско-британская AstraZeneca;
15 миллионов — узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001;
3 000 060 — американская Moderna.
Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину.
Также в конце августа зарегистрировали "Спутник V" отечественного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Общество
Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
30 августа, 16:12
4300

Прививочная кампания в Узбекистане

В стране уже несколько месяцев вовсю идет вакцинация населения.
Гражданам дается на выбор один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:15Слёзы, хаос, отчаяние: как афганцы бегут от режима "Талибана"* — фото
12:30Узбекистан получил еще 1,5 млн доз вакцины из Китая
12:00Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
11:30Британия не помогла своим гражданам попасть из Афганистана в Узбекистан — Times
11:00Официально: занятия для студентов первых курсов начнутся с 13 сентября
10:40Китайское предупреждение: из фанатов звезд секты выдаивают миллионы
10:25Учебный год во всех школах Узбекистана начнется в традиционном формате
09:03Без моря в торговое плавание: эксперты о нереализованном потенциале Узбекистана
ВчераЭто точно осень? Узбекистанцев в сентябре ожидает жара до +39
ВчераВосьмое "золото": тхэквондистка Гулжаной Наимова вырвала победу у бразильянки
ВчераМигрантов в России обяжут получать ID-карту с чипом о дактилоскопии
ВчераВ Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото
ВчераЗеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
ВчераВо ВГИК поступили более 20 кинематографистов из Узбекистана
ВчераТашкент готов помочь Риму в доставке гуманитарной помощи в Афганистан
ВчераВ школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
ВчераТройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента
ВчераРоссия сделает с Крымом то же, что Франция с Лазурным Берегом
ВчераТокаев ответил на неожиданный вопрос про узбеков под аплодисменты — видео
ВчераПервый день — уже 4 медали: спортсмены из Узбекистана отличились на Играх СНГ