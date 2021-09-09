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Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение
Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение
В этом году стоимость обучения в вузах республики варьируется в пределах 6-17 миллионов сумов. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T14:35+0500
2021-09-09T14:40+0500
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узбекистан
студенты
скидки
обучение
вузы
вакцинация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Студенты вузов Узбекистана, прошедшие вакцинацию против COVID-19, получат 10% скидки на оплату обучения.Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования республики.По данным ведомства, в текущем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов.В Узбекистане уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.Гражданам предлагается вколоть один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/svyazana-li-smert-mujchiny-pod-tashkentom-s-vaktsinatsiey-ot-covid--otvet-minzdrava--20428462.html
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узбекистан, студенты, скидки, обучение, вузы, вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение

14:35 09.09.2021 (обновлено: 14:40 09.09.2021)
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© Pixabay / Gerd AltmannШприц на фоне купюр
Шприц на фоне купюр - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
В этом году стоимость обучения в вузах республики варьируется в пределах 6-17 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Студенты вузов Узбекистана, прошедшие вакцинацию против COVID-19, получат 10% скидки на оплату обучения.
Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования республики.
"Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в текущем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов.
В Узбекистане уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.
Гражданам предлагается вколоть один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
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