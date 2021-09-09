https://uz.sputniknews.ru/20210909/studenty-vkolovshie-vaktsinu-budut-menshe-platit-za-obuchenie-20428605.html

Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение

Вакцинировавшиеся от COVID студенты будут меньше платить за обучение

В этом году стоимость обучения в вузах республики варьируется в пределах 6-17 миллионов сумов. 09.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-09T14:35+0500

2021-09-09T14:35+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Студенты вузов Узбекистана, прошедшие вакцинацию против COVID-19, получат 10% скидки на оплату обучения.Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования республики.По данным ведомства, в текущем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов.В Узбекистане уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения.Гражданам предлагается вколоть один из четырех препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC 2001 и Moderna.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Также в рамках программы COVAX будут доставлены 660 тысяч доз AstraZeneca и 1,2 миллиона доз Pfizer.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/svyazana-li-smert-mujchiny-pod-tashkentom-s-vaktsinatsiey-ot-covid--otvet-minzdrava--20428462.html

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узбекистан, студенты, скидки, обучение, вузы, вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане