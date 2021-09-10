https://uz.sputniknews.ru/20210910/organizovannyy-nabor-migrantov-pochemu-rossiya-vybrala-imenno-uzbekistan-20454511.html

Организованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан

Организованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан

В Ташкенте обсудили реализацию пилотного проекта по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в сфере строительства. На начальном этапе... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T21:25+0500

2021-09-10T21:25+0500

2021-09-10T21:25+0500

миграция

узбекистан

работа

министерство труда узбекистана

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. На протяжении последних четырех лет ведется плодотворная работа по модернизации программы организованного набора, а также упрощению порядка привлечения граждан республики для работы в России.Узбекистанцы, желающие временно работать за границей, находятся под ответственностью Агентства по внешней трудовой миграции. Оно отвечает за такие направления, как привлечение граждан к упорядоченной, безопасной и легальной внешней трудовой миграции, предварительная подготовка, в частности обучение их иностранным языкам и определённой профессии. Для этого создано 15 моноцентров "Ишга мархамат", 59 учебных центров, колледжей и техникумов, 37 курсов для краткосрочного обучения и т.д. Как рассказал, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, с прошлого года стартовала совместная программа с WORLDSKILLS RUSSIA по выдаче сертификатов профессиональной квалификации, в том числе в сфере строительства. Подготовлено уже около 100 экспертов.Подготовленный мигрантЗа последнее время было принято немало решений, направленных на дальнейшее совершенствование процесса трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. В частности, открыты представительства Агентства по трудовой миграции в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Уфе. К слову, планируется открытие аналогичных офисов в Казахстане, Турции, ОАЭ и Японии.По его словам, только за последние два года правительство потратило на сферу профессионального образования безработных, в том числе, трудовых мигрантов, около ста миллионов долларов. Особое внимание уделяется обучению их русскому языку.Он также добавил, что на сегодняшний день в сфере трудовой миграции действует соглашение о сотрудничестве с 173 работодателями из РФ. Так, за 8 месяцев 2021 года 51 000 граждан Узбекистана были трудоустроены в России путем организованного найма.В течение следующих 10 лет в РФ запланировано строительство порядка миллиарда квадратных метров жилья. Кроме этого есть серьезные инфраструктурные проекты в области космоса, железнодорожного строительства по всей стране, в промышленном производстве, энергетике. Везде нужны профессиональные кадры.По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, главная цель всей этой работы – социальная защищенность узбекистанцев, а также гарантия того, что они получат ту заработную плату, которая была ими заявлена в Узбекистане. Российская сторона заинтересована в том, чтобы прибывшие в Россию работать специалисты делали это в легальном поле, добавил Пудов. Он также отметил, что российская делегация представлена главными контрагентами, с которыми будут отработаны все модели взаимодействия по вопросам организованного набора, здравоохранения и взаимодействия с органами внутренних дел двух стран.Новые рискиПрисутствовал на встрече уполномоченных органов России и Узбекистана в сфере трудовой миграции и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.В рамках обсуждения пилотного проекта состоялось заседание рабочей группы по оргнабору, на котором представители строительных компаний рассказали о своем опыте работы с трудовыми мигрантами, возникших трудностях и их возможных решениях. Как показала практика, некоторые приезжие покидают строительные площадки и устраиваются на другую работу. Например, в службу доставки и другие сферы услуг. Отыскать работника становится проблематично. Кроме этого наниматель сталкивается с тем, что запрос был на одного специалиста, а приехал работник другой специальности.Участниками группы было предложено доработать трудовые договора, например, чтобы связать работника трудовыми отношениями с конкретным работодателем. У российских контрагентов уже есть четкие запросы по количеству трудовых мигрантов и требуемым специальностям на конкретные строительные объекты. Это укладчики, монолитчики, отделочники, штукатуры, маляры и другие.К слову, как отметили участники рабочей группы, самой востребованной специальностью остается монолитчик. Кроме того, накопившийся опыт позволил определить профильное разделение специалистов по регионам: самые лучшие сварщики в Самарканде, а из Андижана приезжают квалифицированные отделочники.Делегаты также обсудили вопросы расширения организованного набора, перенос процедуры оформления разрешительных документов в Узбекистан, а также расширение программы профессиональной подготовки по заказам российских работодателей.

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https://uz.sputniknews.ru/20210316/predstavitelstvo-migratsionnogo-tsentra-moskvy-otkrylos-v-tashkente-17786367.html

https://uz.sputniknews.ru/20210910/pervym-charterom-v-rossiyu-priedut-10-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20450195.html

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Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, работа, министерство труда узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана