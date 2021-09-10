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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210910/organizovannyy-nabor-migrantov-pochemu-rossiya-vybrala-imenno-uzbekistan-20454511.html
Организованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан
Организованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан
В Ташкенте обсудили реализацию пилотного проекта по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в сфере строительства. На начальном этапе... 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T21:25+0500
2021-09-10T21:25+0500
миграция
узбекистан
работа
министерство труда узбекистана
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. На протяжении последних четырех лет ведется плодотворная работа по модернизации программы организованного набора, а также упрощению порядка привлечения граждан республики для работы в России.Узбекистанцы, желающие временно работать за границей, находятся под ответственностью Агентства по внешней трудовой миграции. Оно отвечает за такие направления, как привлечение граждан к упорядоченной, безопасной и легальной внешней трудовой миграции, предварительная подготовка, в частности обучение их иностранным языкам и определённой профессии. Для этого создано 15 моноцентров "Ишга мархамат", 59 учебных центров, колледжей и техникумов, 37 курсов для краткосрочного обучения и т.д. Как рассказал, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, с прошлого года стартовала совместная программа с WORLDSKILLS RUSSIA по выдаче сертификатов профессиональной квалификации, в том числе в сфере строительства. Подготовлено уже около 100 экспертов.Подготовленный мигрантЗа последнее время было принято немало решений, направленных на дальнейшее совершенствование процесса трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. В частности, открыты представительства Агентства по трудовой миграции в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Уфе. К слову, планируется открытие аналогичных офисов в Казахстане, Турции, ОАЭ и Японии.По его словам, только за последние два года правительство потратило на сферу профессионального образования безработных, в том числе, трудовых мигрантов, около ста миллионов долларов. Особое внимание уделяется обучению их русскому языку.Он также добавил, что на сегодняшний день в сфере трудовой миграции действует соглашение о сотрудничестве с 173 работодателями из РФ. Так, за 8 месяцев 2021 года 51 000 граждан Узбекистана были трудоустроены в России путем организованного найма.В течение следующих 10 лет в РФ запланировано строительство порядка миллиарда квадратных метров жилья. Кроме этого есть серьезные инфраструктурные проекты в области космоса, железнодорожного строительства по всей стране, в промышленном производстве, энергетике. Везде нужны профессиональные кадры.По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, главная цель всей этой работы – социальная защищенность узбекистанцев, а также гарантия того, что они получат ту заработную плату, которая была ими заявлена в Узбекистане. Российская сторона заинтересована в том, чтобы прибывшие в Россию работать специалисты делали это в легальном поле, добавил Пудов. Он также отметил, что российская делегация представлена главными контрагентами, с которыми будут отработаны все модели взаимодействия по вопросам организованного набора, здравоохранения и взаимодействия с органами внутренних дел двух стран.Новые рискиПрисутствовал на встрече уполномоченных органов России и Узбекистана в сфере трудовой миграции и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.В рамках обсуждения пилотного проекта состоялось заседание рабочей группы по оргнабору, на котором представители строительных компаний рассказали о своем опыте работы с трудовыми мигрантами, возникших трудностях и их возможных решениях. Как показала практика, некоторые приезжие покидают строительные площадки и устраиваются на другую работу. Например, в службу доставки и другие сферы услуг. Отыскать работника становится проблематично. Кроме этого наниматель сталкивается с тем, что запрос был на одного специалиста, а приехал работник другой специальности.Участниками группы было предложено доработать трудовые договора, например, чтобы связать работника трудовыми отношениями с конкретным работодателем. У российских контрагентов уже есть четкие запросы по количеству трудовых мигрантов и требуемым специальностям на конкретные строительные объекты. Это укладчики, монолитчики, отделочники, штукатуры, маляры и другие.К слову, как отметили участники рабочей группы, самой востребованной специальностью остается монолитчик. Кроме того, накопившийся опыт позволил определить профильное разделение специалистов по регионам: самые лучшие сварщики в Самарканде, а из Андижана приезжают квалифицированные отделочники.Делегаты также обсудили вопросы расширения организованного набора, перенос процедуры оформления разрешительных документов в Узбекистан, а также расширение программы профессиональной подготовки по заказам российских работодателей.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rossiyu--s-rabotoy-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17790234.html
https://uz.sputniknews.ru/20210316/predstavitelstvo-migratsionnogo-tsentra-moskvy-otkrylos-v-tashkente-17786367.html
https://uz.sputniknews.ru/20210910/pervym-charterom-v-rossiyu-priedut-10-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20450195.html
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узбекистан, работа, министерство труда узбекистана, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

Организованный набор мигрантов: почему Россия выбрала именно Узбекистан

21:25 10.09.2021
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© SputnikВизит делегации Минтруда РФ в Узбекистан
Визит делегации Минтруда РФ в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
В Ташкенте обсудили реализацию пилотного проекта по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в сфере строительства. На начальном этапе планируется оргнабор десяти тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. На протяжении последних четырех лет ведется плодотворная работа по модернизации программы организованного набора, а также упрощению порядка привлечения граждан республики для работы в России.
Узбекистанцы, желающие временно работать за границей, находятся под ответственностью Агентства по внешней трудовой миграции. Оно отвечает за такие направления, как привлечение граждан к упорядоченной, безопасной и легальной внешней трудовой миграции, предварительная подготовка, в частности обучение их иностранным языкам и определённой профессии. Для этого создано 15 моноцентров "Ишга мархамат", 59 учебных центров, колледжей и техникумов, 37 курсов для краткосрочного обучения и т.д.
Филиал миграционного центра в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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В Россию — с работой: в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра
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Как рассказал, первый замминистра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, с прошлого года стартовала совместная программа с WORLDSKILLS RUSSIA по выдаче сертификатов профессиональной квалификации, в том числе в сфере строительства. Подготовлено уже около 100 экспертов.

Подготовленный мигрант

За последнее время было принято немало решений, направленных на дальнейшее совершенствование процесса трудовой миграции между Россией и Узбекистаном. В частности, открыты представительства Агентства по трудовой миграции в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Уфе. К слову, планируется открытие аналогичных офисов в Казахстане, Турции, ОАЭ и Японии.
"Мы уделяем большое внимание профессиональной подготовке наших мигрантов перед выездом за границу. Наша цель, чтобы ни один гражданин не уезжал за рубеж неподготовленным. Для этого запущена сеть более чем из 100 центров профессиональной подготовки во всех регионах страны. В каждом региональном моноцентре обучаются 30 специальностям и пяти иностранным языкам. В 13 специализированных региональных центрах профессиональной подготовки обучаются те, кто желает работать в сфере строительства в России",—- рассказал министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хусан Назимов.
По его словам, только за последние два года правительство потратило на сферу профессионального образования безработных, в том числе, трудовых мигрантов, около ста миллионов долларов. Особое внимание уделяется обучению их русскому языку.
Он также добавил, что на сегодняшний день в сфере трудовой миграции действует соглашение о сотрудничестве с 173 работодателями из РФ. Так, за 8 месяцев 2021 года 51 000 граждан Узбекистана были трудоустроены в России путем организованного найма.
Открытие Представительства государственного бюджетного учреждения г. Москвы Многофункциональный миграционный центр в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Представительство Миграционного центра Москвы открылось в Ташкенте
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В течение следующих 10 лет в РФ запланировано строительство порядка миллиарда квадратных метров жилья. Кроме этого есть серьезные инфраструктурные проекты в области космоса, железнодорожного строительства по всей стране, в промышленном производстве, энергетике. Везде нужны профессиональные кадры.
"Посоветовавшись со всеми нашими работодателями, пользующихся услугами трудовых мигрантов, единогласно решили, что это должен быть Узбекистан. Та база, школа и подход, которые есть на территории республики к переподготовке, повышению квалификации и в целом к жизненным приоритетам, близки и нашей стране. Сегодня мы приехали не просто поговорить, а привезли конкретных, самых крупных представителей компаний, которые готовы пошагово отработать въезд на территорию РФ по конкретным специальностям и количеству в объеме 10 тысяч трудовых мигрантов на первом этапе пилотного проекта", - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
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Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана
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По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, главная цель всей этой работы – социальная защищенность узбекистанцев, а также гарантия того, что они получат ту заработную плату, которая была ими заявлена в Узбекистане. Российская сторона заинтересована в том, чтобы прибывшие в Россию работать специалисты делали это в легальном поле, добавил Пудов. Он также отметил, что российская делегация представлена главными контрагентами, с которыми будут отработаны все модели взаимодействия по вопросам организованного набора, здравоохранения и взаимодействия с органами внутренних дел двух стран.

Новые риски

Присутствовал на встрече уполномоченных органов России и Узбекистана в сфере трудовой миграции и Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"В Узбекистане достаточно большой естественный прирост населения. Ежегодно на рынок труда выходит более 500 тыс. человек и эти люди не должны оставаться без работы. Мы со своей стороны готовы в этом помочь. Естественно у нас есть определенные риски. Полного конца эпидемии коронавируса мы не дождемся, поэтому нужно отрабатывать механизмы, позволяющие жить с этим. Однако появляются новые риски. Ситуация в Афганистане пока не прояснилась, и это вызывает беспокойство по ряду направлений. Во-первых, могут проникнуть радикальные идеи. От этого границы не спасут. На власти Узбекистана и соответствующие службы ложится большая ответственность. Во-вторых, возможен наплыв беженцев. Дальше границы идут достаточно прозрачные. Беженцы, если вдруг они сюда придут в массовом порядке, их в принципе не удержать. И это тоже риски – безопасности, в том числе”, — отметил дипломат.
В рамках обсуждения пилотного проекта состоялось заседание рабочей группы по оргнабору, на котором представители строительных компаний рассказали о своем опыте работы с трудовыми мигрантами, возникших трудностях и их возможных решениях. Как показала практика, некоторые приезжие покидают строительные площадки и устраиваются на другую работу. Например, в службу доставки и другие сферы услуг. Отыскать работника становится проблематично. Кроме этого наниматель сталкивается с тем, что запрос был на одного специалиста, а приехал работник другой специальности.
© SputnikВизит делегации Минтруда РФ в Узбекистан
Визит делегации Минтруда РФ в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Визит делегации Минтруда РФ в Узбекистан
© Sputnik
Участниками группы было предложено доработать трудовые договора, например, чтобы связать работника трудовыми отношениями с конкретным работодателем. У российских контрагентов уже есть четкие запросы по количеству трудовых мигрантов и требуемым специальностям на конкретные строительные объекты. Это укладчики, монолитчики, отделочники, штукатуры, маляры и другие.
К слову, как отметили участники рабочей группы, самой востребованной специальностью остается монолитчик. Кроме того, накопившийся опыт позволил определить профильное разделение специалистов по регионам: самые лучшие сварщики в Самарканде, а из Андижана приезжают квалифицированные отделочники.
Делегаты также обсудили вопросы расширения организованного набора, перенос процедуры оформления разрешительных документов в Узбекистан, а также расширение программы профессиональной подготовки по заказам российских работодателей.
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