https://uz.sputniknews.ru/20210912/lavrov-v-politicheskom-protsesse-afganistana-doljny-uchastvovat-vse-etnicheskie-gruppy-20464686.html

Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы

Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы

Лавров озвучил позицию России, заявив, что в политическом процессе Афганистана должны присутствовать представители всех этнических групп, проживающих на... 12.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-12T15:05+0500

2021-09-12T15:05+0500

2021-09-12T15:05+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

сергей лавров

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сгладить обострение и разрешить нынешний конфликт в Афганистане позволит только политическое объединение всех этнических групп. Такую мысль министр озвучил во время форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.Неделю назад в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.Месяц назад боевики активизировали наступление на правительственные силы и уже к середине августа вошли в Кабул. Президент страны бежал в ОАЭ, заявив, что сопротивление будет продолжено.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/ugrozy-so-storony-afganistana-v-adres-sosednix-stran-nedopustimy---mid-uzbekistana-20382699.html

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узбекистан, сергей лавров, афганистан