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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210912/lavrov-v-politicheskom-protsesse-afganistana-doljny-uchastvovat-vse-etnicheskie-gruppy-20464686.html
Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы
Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы
Лавров озвучил позицию России, заявив, что в политическом процессе Афганистана должны присутствовать представители всех этнических групп, проживающих на... 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T15:05+0500
2021-09-12T15:05+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
сергей лавров
афганистан
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сгладить обострение и разрешить нынешний конфликт в Афганистане позволит только политическое объединение всех этнических групп. Такую мысль министр озвучил во время форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.Неделю назад в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.Месяц назад боевики активизировали наступление на правительственные силы и уже к середине августа вошли в Кабул. Президент страны бежал в ОАЭ, заявив, что сопротивление будет продолжено.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/ugrozy-so-storony-afganistana-v-adres-sosednix-stran-nedopustimy---mid-uzbekistana-20382699.html
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узбекистан, сергей лавров, афганистан

Лавров: в политическом процессе Афганистана должны участвовать все этнические группы

15:05 12.09.2021
897
© МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© МИД РФ
Лавров озвучил позицию России, заявив, что в политическом процессе Афганистана должны присутствовать представители всех этнических групп, проживающих на территории этой страны.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сгладить обострение и разрешить нынешний конфликт в Афганистане позволит только политическое объединение всех этнических групп. Такую мысль министр озвучил во время форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.
Разрешить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе не только пуштунов, но и узбеков, и зарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Неделю назад в Афганистане объявили новый состав временного правительства. Так, премьер-министром республики стал Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее возглавлял совет руководства "Талибана"*.
Его заместителями стали экс-глава политофиса талибов Абдул-Гани Барадар и его зам – Абдул-Салам Ханафи.
Верховным лидером и "главой Исламского эмирата Афганистан" объявили Хайбатуллу Ахундзада, руководившим "Талибаном"* с 2016 года. Он в свою очередь сообщил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, если они не противоречат канонам ислама и национальным ценностям.
Семья, прибывающая из Афганистана, проходит через контрольно-пропускной пункт Ворота дружбы в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Угрозы со стороны Афганистана в адрес соседних стран недопустимы - МИД Узбекистана
6 сентября, 14:58
3466
Месяц назад боевики активизировали наступление на правительственные силы и уже к середине августа вошли в Кабул. Президент страны бежал в ОАЭ, заявив, что сопротивление будет продолжено.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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