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Узбекистан будет вакцинировать своих граждан препаратом Pfizer/BioNTech
Узбекистан будет вакцинировать своих граждан препаратом Pfizer/BioNTech
Ассортимент доступных вакцин в Узбекистане расширился - теперь можно выбрать один из пяти препаратов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T15:00+0500
2021-09-13T15:05+0500
общество
узбекистан
вакцина pfizer
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистан доставили вакцину Pfizer/BioNTech - об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.На борту приземлившегося в международном аэропорту Ташкента самолета - более 1 200 000 доз препарата Pfizer / BioNTech.А два дня назад в столицу прибыл грузовой самолет с 356 тысячами доз AstraZeneca на борту.Граждане республики могут получить вакцины ZF-UZ-VAC2001, AstraZeneca, Sputnik V и Moderna. Pfizer/BioNTech стала пятым препаратом, который будет применяться в Узбекистане. За все время в страну ввезли 24 002 540 доз различных вакцин. А в конце августа в республике была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Напомним, с 19 июля в стране введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В августе в законодательство внесли изменения, в соответствии с которыми работодатель может отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistan-pribyla-partiya-vtorogo-komponenta-sputnika-v-20287144.html
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узбекистан, вакцина pfizer, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан будет вакцинировать своих граждан препаратом Pfizer/BioNTech

15:00 13.09.2021 (обновлено: 15:05 13.09.2021)
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© REUTERS / INQUAM PHOTOSМедсестра готовит дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19)
Медсестра готовит дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19) - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / INQUAM PHOTOS
Ассортимент доступных вакцин в Узбекистане расширился - теперь можно выбрать один из пяти препаратов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистан доставили вакцину Pfizer/BioNTech - об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
На борту приземлившегося в международном аэропорту Ташкента самолета - более 1 200 000 доз препарата Pfizer / BioNTech.
А два дня назад в столицу прибыл грузовой самолет с 356 тысячами доз AstraZeneca на борту.
Граждане республики могут получить вакцины ZF-UZ-VAC2001, AstraZeneca, Sputnik V и Moderna. Pfizer/BioNTech стала пятым препаратом, который будет применяться в Узбекистане.
В Ташкент доставили 90 тысяч доз вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
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Новая партия "Спутника V" поступила в Узбекистан
30 августа, 08:25
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За все время в страну ввезли 24 002 540 доз различных вакцин. А в конце августа в республике была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Напомним, с 19 июля в стране введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В августе в законодательство внесли изменения, в соответствии с которыми работодатель может отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться.
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