https://uz.sputniknews.ru/20210914/blinken-uzbekistan-tadjikistan-i-pakistan-obeschali-propuskat-amerikantsev-iz-afganistana-20483518.html

Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана

Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана

Речь идет о гражданах США, а также обладателях вида на жительство и американских въездных виз, которые стремятся покинуть нестабильный регион. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T11:01+0500

2021-09-14T11:01+0500

2021-09-14T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. США заключили соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном, подразумевающие, что эти страны будут пропускать американцев, эвакуирующихся из Афганистана.Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, посвященных афганскому вопросу.Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации афганских военных и их родных, которые бежали в Узбекистан.В воскресенье и понедельник три спецрейса UzAirways доставили летчиков и их семей в ОАЭ.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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