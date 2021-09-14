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Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
Речь идет о гражданах США, а также обладателях вида на жительство и американских въездных виз, которые стремятся покинуть нестабильный регион. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T11:01+0500
2021-09-14T11:01+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. США заключили соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном, подразумевающие, что эти страны будут пропускать американцев, эвакуирующихся из Афганистана.Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, посвященных афганскому вопросу.Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации афганских военных и их родных, которые бежали в Узбекистан.В воскресенье и понедельник три спецрейса UzAirways доставили летчиков и их семей в ОАЭ.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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Блинкен: Узбекистан, Таджикистан и Пакистан обещали пропускать американцев из Афганистана
11:01 14.09.2021 (обновлено: 11:02 14.09.2021)
Речь идет о гражданах США, а также обладателях вида на жительство и американских въездных виз, которые стремятся покинуть нестабильный регион.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. США заключили соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном, подразумевающие, что эти страны будут пропускать американцев, эвакуирующихся из Афганистана.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях, посвященных афганскому вопросу.
"Мы работали с рядом стран, включая Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы гарантировать, чтобы в идеале их границы в целом оставались открытыми <...> для американских граждан, обладателей вида на жительство в США, а также [американских въездных] виз, которые стремятся покинуть [Афганистан] и которым мы оказываем помощь в этом. И у нас есть базовые соглашения со всеми тремя странами, что дело так и будет обстоять", — сообщил Блинкен.
Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил
о завершении эвакуации афганских военных и их родных, которые бежали в Узбекистан.
В воскресенье и понедельник три спецрейса UzAirways доставили
летчиков и их семей в ОАЭ.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран