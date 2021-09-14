https://uz.sputniknews.ru/20210914/naxodivshiesya-v-uzbekistane-afganskie-voennye-vyvezeny-v-oae--istochnik-20481127.html

Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник

Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник

Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T08:55+0500

2021-09-14T08:55+0500

2021-09-14T08:55+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

авиакомпания uzbekistan airways

афганистан

термез

кабул

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Три спецрейса авиакомпании Uzbekistan Airways 12-13 сентября доставили в ОАЭ всех афганских военных и гражданских лиц, находившихся в Узбекистане.Об этом сообщил РИА Новости сотрудник термезского аэропорта.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о соглашении, достигнутом между США и Узбекистаном. Договор предполагал, что группа прибывших летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные будет переброшена на американскую военную базу. В воскресенье, по данным источника, спецрейсы из Термеза начали переброску афганцев и их родственников на военную базу США в Дохе.Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся на территории республики. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210913/pilotov-vvs-afganistana-nachali-perebrasyvat-iz-uzbekistana-na-bazu-ssha-v-doxe-20466760.html

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авиакомпания uzbekistan airways, афганистан, термез, кабул, радикальное движение "талибан"