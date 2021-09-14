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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/naxodivshiesya-v-uzbekistane-afganskie-voennye-vyvezeny-v-oae--istochnik-20481127.html
Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник
Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник
Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах... 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T08:55+0500
2021-09-14T08:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
авиакомпания uzbekistan airways
афганистан
термез
кабул
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Три спецрейса авиакомпании Uzbekistan Airways 12-13 сентября доставили в ОАЭ всех афганских военных и гражданских лиц, находившихся в Узбекистане.Об этом сообщил РИА Новости сотрудник термезского аэропорта.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о соглашении, достигнутом между США и Узбекистаном. Договор предполагал, что группа прибывших летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные будет переброшена на американскую военную базу. В воскресенье, по данным источника, спецрейсы из Термеза начали переброску афганцев и их родственников на военную базу США в Дохе.Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся на территории республики. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210913/pilotov-vvs-afganistana-nachali-perebrasyvat-iz-uzbekistana-na-bazu-ssha-v-doxe-20466760.html
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авиакомпания uzbekistan airways, афганистан, термез, кабул, радикальное движение "талибан"

Находившиеся в Узбекистане афганские военные вывезены в ОАЭ — источник

08:55 14.09.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways" в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Три спецрейса авиакомпании Uzbekistan Airways 12-13 сентября доставили в ОАЭ всех афганских военных и гражданских лиц, находившихся в Узбекистане.
Об этом сообщил РИА Новости сотрудник термезского аэропорта.

"Вечером вылетел третий спецрейс Uzbekistan Airways из Термеза в Абу-Даби, предыдущие два также летали в ОАЭ, вывоз граждан Афганистана завершился", — сказал собеседник агентства.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о соглашении, достигнутом между США и Узбекистаном. Договор предполагал, что группа прибывших летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные будет переброшена на американскую военную базу.
В воскресенье, по данным источника, спецрейсы из Термеза начали переброску афганцев и их родственников на военную базу США в Дохе.
Накануне официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов сообщил о завершении эвакуации военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся на территории республики.
Эвакуируемые афганцы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе
Вчера, 08:19
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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