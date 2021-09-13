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Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также озвучил, как на экономике сказалось отсутствие трудовых мигрантов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T09:46+0500
2021-09-13T09:46+0500
2021-09-13T09:46+0500
общество
москва
трудовые мигранты
мигрант
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Порядка 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках Москвы, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Отвечая на вопрос газеты "Известия" об актуальности проблемы нехватки рабочих-мигрантов на стройках, Ефимов сообщил, что вопрос еще не урегулирован.По его словам, нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели (в первую очередь, это застройщики) начинают перекупать сотрудников друг у друга. Это имеет свои последствия. В частности, растет стоимость услуг этих работников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отсутствие мигрантов из-за пандемии существенно усилило инфляцию. Глава столичной администрации между тем подчеркнул, что дефицит рабочей силы (особенно на стройках) ощущается не из-за того, что стало меньше мигрантов, а потому, что стало больше самих строек. Собянин привел статистику: если раньше вводилось по 3 миллиона квадратных метров жилья, то в 2021 году цифра стремится уже к 6 миллионам.Мэр Москвы также озвучил меры, которые принимаются для решения одной из самых острых проблем, связанных с иностранными гражданами — нарушение ими российского законодательства. В МВД РФ в июле представили законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210628/pri-vezde-v-rf-migrantov-obyajut-podpisat-soglashenie-chto-esche-jdet-priezjix-v-buduschem-19448489.html
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москва, трудовые мигранты, мигрант
Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также озвучил, как на экономике сказалось отсутствие трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Порядка 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках Москвы, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отвечая на вопрос газеты "Известия" об актуальности проблемы нехватки рабочих-мигрантов на стройках, Ефимов сообщил
, что вопрос еще не урегулирован.
"Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", — отметил Ефимов.
По его словам, нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели (в первую очередь, это застройщики) начинают перекупать сотрудников друг у друга.
Это имеет свои последствия. В частности, растет стоимость услуг этих работников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил
, что отсутствие мигрантов из-за пандемии существенно усилило инфляцию.
Глава столичной администрации между тем подчеркнул, что дефицит рабочей силы (особенно на стройках) ощущается не из-за того, что стало меньше мигрантов, а потому, что стало больше самих строек.
Собянин привел статистику: если раньше вводилось по 3 миллиона квадратных метров жилья, то в 2021 году цифра стремится уже к 6 миллионам.
Мэр Москвы также озвучил
меры, которые принимаются для решения одной из самых острых проблем, связанных с иностранными гражданами — нарушение ими российского законодательства.
В МВД РФ в июле представили законопроект
об изменении правил пребывания мигрантов в России.