https://uz.sputniknews.ru/20210917/razmorajivat-afganskie-scheta-stoit-postepenno-eksperty-o-zasedanii-shos-20542340.html

Размораживать афганские счета стоит постепенно: эксперты о заседании ШОС

Размораживать афганские счета стоит постепенно: эксперты о заседании ШОС

Насколько вероятно создание хаба гуманитарной помощи Афганистану в Алматы и повлечет ли разморозка афганских счетов угрозы со стороны Талибана* – в материале... 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T21:52+0500

2021-09-17T21:52+0500

2021-09-17T21:52+0500

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Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планировался как подведение итогов совместной деятельности Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана за прошедшие 20 лет. Однако смена власти в Афганистане внесла коррективы в мероприятие – в основном участники обсуждали возможные террористические угрозы и варианты их предотвращения.Удастся ли странам ШОС избежать нового потока афганских беженцев, если Всемирный банк разморозит зарубежные счета Афганистана? Как вступление Ирана в организацию поможет Таджикистану и Узбекистану укрепить свои границы? Имеет ли смысл создание хаба гуманитарной помощи Афганистану в Казахстане? На все эти вопросы отвечают политологи в обзоре агентства Sputnik.О какой инфраструктуре говорил ТокаевС идеей открыть гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану в Алматы выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Мы готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан", - заявил Токаев, отметив, что в Казахстане для подобной работы уже есть вся необходимая инфраструктура.В данном случае речь идет о том, что многие международные организации предпочитают открывать свои региональные центральноазиатские представительства в Казахстане, причем именно в Алматы, считает политолог и руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев.Иностранцы считают Алматы самым мультикультурным городом Казахстана и региона в целом, уточняет Полетаев. Еще одним достоинством южной столицы республики является то, что во все главные города Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана из нее можно долететь за 1,5-2 часа. "Оптимальное время, которое можно потратить, чтобы доставить груз с гуманитарной помощью", - объясняет эксперт.Организация хаба могла бы быть оправдана с экономической точки зрения, говорит политолог, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО Юлия Никитина."Безусловно, страны ШОС могут отправлять гуманитарную помощь и в одиночку, но централизованный подход сократил бы издержки. Также единый пункт переброски грузов уменьшил бы риски дублирования усилий разных стран", - заявила спикер.Деньги не означают довериеОбсуждали на саммите ШОС и предложение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева разморозить афганские активы в зарубежных банках, заблокированные после смены власти в Афганистане.Как подчеркнул Мирзиеев, отсутствие денег может подтолкнуть Кабул к продаже наркотиков и оружия, оставленного США на территории страны. Точку зрения главы Узбекистана поддержал и российский лидер Владимир Путин."Имеет смысл провести работу с США, с другими западными странами о поэтапной разморозке резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил он в ходе саммита.Тем не менее, разморозка счетов вряд ли произойдет быстро, считает кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO Максим Вилисов."Этот вопрос – остро политический. Предполагается, что размороженными активами будет пользоваться власть, сформированная талибами, - объясняет он. – Однако Талибан запрещен как террористическая организация. Получается, разблокировка счетов – это шаг по легитимации правящего режима в Афганистане. Но при этом никто не может гарантировать, что эти ресурсы не будут использовать для атак на другие страны".Важно обратить внимание на формулировку российского президента – он говорит о поэтапном открытии доступа к деньгам, уточняет Юлия Никитина. "Все идет по принципу "шаг вперед – шаг назад", - говорит она. – Узбекистан и Россия не предлагают провести снять все ограничения разом, а, например, открыть один счет – и наблюдать, что будет происходить дальше".Чем поможет Иран?Тем временем президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров призывают государства-члены ШОС создать вокруг Афганистана "пояс безопасности". Укреплению границ стран ближнего зарубежья может поспособствовать вступление Ирана в ШОС (процедура вступления государства была начата на саммите 17 сентября – Ред.), считает политолог, востоковед Карине Геворгян."Иран занимает четвертое место в мире по развитию нанотехнологий, - говорит она. – Кроме этого, на протяжении 25 лет страна постоянно укрепляет свои границы для предотвращения проникновения террористов (в 2015 году МВД Ирана сообщило, что в стране построили 721 пограничный пункт на всем протяжении сухопутных границ Ирана – Ред.). Поэтому Иран как минимум сможет оказать консультативную помощь Таджикистану по вопросам безопасности".В случае с Таджикистаном сложно стандартным образом защищать границы от наплыва беженцев, среди которых могут оказаться радикалы, подчеркивает Геворгян."Строить стену – этого не сделаешь за один день. А беженцы уже проникли и проникают в страну, к тому же для возведения стены нужны средства, - говорит эксперт. – Но главное – у Таджикистана сложный ландшафт, граница с Афганистаном – это в основном горы. Поэтому Душанбе нужно продумать формат, в котором получится взять все участки границы под контроль".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html

https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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афганистан, шос, беженцы