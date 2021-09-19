https://uz.sputniknews.ru/20210919/minturizma-oproverglo-priostanovku-vyplat-za-shagi-20553393.html

Минтуризма опровергло приостановку выплат за шаги

Минтуризма опровергло приостановку выплат за шаги

Информация о приостановке деятельности платформы "Здоровый образ жизни" необоснована, заявили в министерстве. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T14:03+0500

2021-09-19T14:03+0500

2021-09-19T14:03+0500

общество

спорт

узбекистан

здоровый образ жизни

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Министерство туризма и спорта Узбекистана опровергло опубликованное ранее сообщение о приостановке выплат пользователям платформы "Здоровый образ жизни" (1hls.uz), прошедшим более 10 тысяч шагов.По данным госоргана, в период с 10 июня по 13 сентября этого года на электронный кошелек участников проекта "Здоровый образ жизни" поступило в общей сложности 9,4 млрд сумов.Кроме того, пользователям, прошагавшим больше всего шагов за месяц в своем районе, выплачивалось по 300 тысяч сумов, лидерам по региону – 500 тысяч сумов, по республике – 1 миллион сумов.Информация о временном прекращении выплат была опубликована накануне пресс-службой министерства. Сотрудники ведомства объяснили новость тем, что на казначейском счете госоргана осталось менее 500 миллионов сумов и выплаты были автоматически приостановлены.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/dengi-za-zdorove-v-uzbekistane-mujchina-zarabotal-pochti-2-mln-sumov-za-shagi-19686881.html

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спорт, узбекистан, здоровый образ жизни