https://uz.sputniknews.ru/20210919/rossiyane-v-tashkente-idut-golosovat-na-vybory-v-gosdumu-tselymi-semyami--video-20556641.html

Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео

Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео

В трех городах Узбекистана — Ташкенте, Фергане и Самарканде — 19 сентября с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки для голосования на выборах в... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T16:58+0500

2021-09-19T16:58+0500

2021-09-19T16:58+0500

видео

узбекистан

выборы

посольство россии в узбекистане

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Граждане России, которые по разным причинам находятся сейчас в республике, имеют возможность отдать свой голос за того или иного кандидата. На участках соблюдены все меры санитарной безопасности, созданы комфортные условия для волеизъявления граждан. В частности в Самарканде в помещение допускается единовременно не более пяти человек. В Ташкенте также соблюдают меры предосторожности.Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих =>>По словам председателя участковой избирательной комиссии в Ташкенте Валерия Громушкина, уже на 12.00 по местному времени проголосовали 335 человек, а на 16.00 — свыше 600, что для узбекской столицы очень даже неплохо. Никаких нарушений или инцидентов в процессе голосования не выявлено.Сами избиратели приходят чаще всего целыми семьями. Не пренебрегают гражданским долгом и совсем пожилые люди, которые считают необходимым проявить свою позицию и отдать голос. Как проходит волеизъявление в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

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узбекистан, выборы, посольство россии в узбекистане