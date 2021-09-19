Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210919/rossiyane-v-tashkente-idut-golosovat-na-vybory-v-gosdumu-tselymi-semyami--video-20556641.html
Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео
Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео
В трех городах Узбекистана — Ташкенте, Фергане и Самарканде — 19 сентября с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки для голосования на выборах в... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T16:58+0500
2021-09-19T16:58+0500
видео
узбекистан
выборы
посольство россии в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20556603_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72b796e1cb96ee938732291da6c5deb8.png
Граждане России, которые по разным причинам находятся сейчас в республике, имеют возможность отдать свой голос за того или иного кандидата. На участках соблюдены все меры санитарной безопасности, созданы комфортные условия для волеизъявления граждан. В частности в Самарканде в помещение допускается единовременно не более пяти человек. В Ташкенте также соблюдают меры предосторожности.Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих =&gt;&gt;По словам председателя участковой избирательной комиссии в Ташкенте Валерия Громушкина, уже на 12.00 по местному времени проголосовали 335 человек, а на 16.00 — свыше 600, что для узбекской столицы очень даже неплохо. Никаких нарушений или инцидентов в процессе голосования не выявлено.Сами избиратели приходят чаще всего целыми семьями. Не пренебрегают гражданским долгом и совсем пожилые люди, которые считают необходимым проявить свою позицию и отдать голос. Как проходит волеизъявление в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20556603_1:0:961:720_1920x0_80_0_0_4b9a79e1da53e754a16c926c02a59f5a.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, выборы, посольство россии в узбекистане

Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео

16:58 19.09.2021
120
© Рамиз Бахтияров
В трех городах Узбекистана — Ташкенте, Фергане и Самарканде — 19 сентября с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки для голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Больше всего избирателей, как и ожидалось, в столице.
Граждане России, которые по разным причинам находятся сейчас в республике, имеют возможность отдать свой голос за того или иного кандидата. На участках соблюдены все меры санитарной безопасности, созданы комфортные условия для волеизъявления граждан. В частности в Самарканде в помещение допускается единовременно не более пяти человек. В Ташкенте также соблюдают меры предосторожности.
Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих =>>
По словам председателя участковой избирательной комиссии в Ташкенте Валерия Громушкина, уже на 12.00 по местному времени проголосовали 335 человек, а на 16.00 — свыше 600, что для узбекской столицы очень даже неплохо. Никаких нарушений или инцидентов в процессе голосования не выявлено.
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Общество
В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
11:10
661
5
Сами избиратели приходят чаще всего целыми семьями. Не пренебрегают гражданским долгом и совсем пожилые люди, которые считают необходимым проявить свою позицию и отдать голос.
Как проходит волеизъявление в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:07Узбекистанские стрелки привезли 5 золотых медалей с Чемпионата Азии
16:58Россияне в Ташкенте идут голосовать на выборы в Госдуму целыми семьями — видео
16:45Выборы в России: оценка наблюдателей
16:17Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих
15:31Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ
14:40Ширин Абдуллаева: когда узнала, что прошла на "Ты Супер!", на радостях сломала лодыжку
14:17Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве
14:03Минтуризма опровергло приостановку выплат за шаги
13:23В СНГ создается общий рынок труда
13:00Ядерной державой управляют "дорогие эскортницы": чем это грозит
12:33"Маленькая НАТО": США, Британия и Австралия толкают мир к новой войне
11:55В Узбекистане запускается электронный портал сельхозтоваров
11:10В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
ВчераВ Фергане создадут узбекско-пакистанский университет
ВчераСотрудники спецподразделения силовых структур посетили ТК "Малика" — видео
ВчераВ Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку
ВчераУзбекистанские абитуриенты смогут подать заявление на суперконтракт до 1 октября
ВчераЗа выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысяч человек — ЦИК РФ
ВчераБанкет в честь президентов: как Рахмон встречал глав государств — членов ОДКБ и ШОС
ВчераХудожник-импрессионист из Хорезма провел мастер-классы в Петербурге