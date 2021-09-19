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Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ
Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ
Официально подтверждены случаи вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в шести регионах, три главы избирательных комиссий уже уволены. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T15:31+0500
2021-09-19T15:31+0500
россия
нарушения
парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Освобождены от должностей главы участковых избирательных комиссий в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областей, где подтверждены вбросы бюллетеней на выборах в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.Всего на данный момент Центральная избирательная комиссия подтвердила 8 случаев вброса бюллетеней в шести регионах. Помимо названных выше, нарушения зафиксированы в Ивановской, Московской и Саратовской областях. В 14 регионах были случаи признания бюллетеней недействительными. Всего недействительными признано 7,5 тысяч бюллетеней.Сегодня – заключительный день выборов депутатов Государственной Думы. Помимо территории Российской Федерации, открыто 348 избирательных участков за рубежом, проводились досрочные и выездные голосования.В Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ни на одном из них нарушений не зафиксировано.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html
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нарушения, парламентские выборы

Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ

15:31 19.09.2021
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России в рамках тренировки ДЭГ
Открытое тестовое голосование в ЦИК России в рамках тренировки ДЭГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Официально подтверждены случаи вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в шести регионах, три главы избирательных комиссий уже уволены.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Освобождены от должностей главы участковых избирательных комиссий в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областей, где подтверждены вбросы бюллетеней на выборах в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.
Всего на данный момент Центральная избирательная комиссия подтвердила 8 случаев вброса бюллетеней в шести регионах. Помимо названных выше, нарушения зафиксированы в Ивановской, Московской и Саратовской областях. В 14 регионах были случаи признания бюллетеней недействительными. Всего недействительными признано 7,5 тысяч бюллетеней.
Сегодня – заключительный день выборов депутатов Государственной Думы. Помимо территории Российской Федерации, открыто 348 избирательных участков за рубежом, проводились досрочные и выездные голосования.
В Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ни на одном из них нарушений не зафиксировано.
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Общество
В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
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