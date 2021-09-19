https://uz.sputniknews.ru/20210919/tri-glavy-uik-osvobojdeny-ot-doljnosti-za-vbrosy-na-parlamentskix-vyborax-rf-20555041.html

Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ

Три главы УИК освобождены от должности за вбросы на парламентских выборах РФ

Официально подтверждены случаи вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в шести регионах, три главы избирательных комиссий уже уволены. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T15:31+0500

2021-09-19T15:31+0500

2021-09-19T15:31+0500

россия

нарушения

парламентские выборы

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Освобождены от должностей главы участковых избирательных комиссий в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областей, где подтверждены вбросы бюллетеней на выборах в Государственную Думу, сообщает РИА Новости.Всего на данный момент Центральная избирательная комиссия подтвердила 8 случаев вброса бюллетеней в шести регионах. Помимо названных выше, нарушения зафиксированы в Ивановской, Московской и Саратовской областях. В 14 регионах были случаи признания бюллетеней недействительными. Всего недействительными признано 7,5 тысяч бюллетеней.Сегодня – заключительный день выборов депутатов Государственной Думы. Помимо территории Российской Федерации, открыто 348 избирательных участков за рубежом, проводились досрочные и выездные голосования.В Узбекистане открыто три избирательных участка: в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Ни на одном из них нарушений не зафиксировано.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

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нарушения, парламентские выборы