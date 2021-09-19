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В СНГ создается общий рынок труда
В СНГ создается общий рынок труда
Вступило в силу первое многостороннее соглашение по содействию занятости в Содружестве независимых государств. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T13:23+0500
2021-09-19T14:20+0500
общество
снг
соглашение
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Узбекистан будет бороться с безработицей совместно с другими государствами СНГ. Соглашение об этом утвердил президент Шавкат Миризёев, сообщает правовой портал Norma.uz.Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения, подписанное между странами СНГ еще в конце мая, направлено на создание общего рынка труда, взаимопомощь при разработке мер, программ и услуг по содействию занятости населения и снижению безработицы и на защиту прав граждан.В частности, стороны договорились разрабатывать совместные обучающие программы для мигрантов по языку, истории культуре и праву стран трудоустройства, обучать своих граждан, выезжающих на работу за рубеж, международным стандартам. Кроме того, будет разработана система взаимного признания компетенций работников по результатам независимой оценки.Для борьбы с безработицей и нелегальной миграцией, государства СНГ договорились интегрировать информационные системы, принимать меры против неформальной занятости и проводить организованный набор трудящихся в соседних странах.Документ вступил в силу с 16 сентября. Однако, сотрудничество в рамках Соглашения ведется уже давно. Так, Россия проводит организованный набор граждан Узбекистана для работы на крупных строительных проектах. Ведутся переговоры по организации первого чартера и отправке в Россию 10 тысяч трудовых мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html
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снг, соглашение, трудовая миграция

В СНГ создается общий рынок труда

13:23 19.09.2021 (обновлено: 14:20 19.09.2021)
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© Агентство по вопросам внешней трудовой миграцииОколо 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
Вступило в силу первое многостороннее соглашение по содействию занятости в Содружестве независимых государств.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Узбекистан будет бороться с безработицей совместно с другими государствами СНГ. Соглашение об этом утвердил президент Шавкат Миризёев, сообщает правовой портал Norma.uz.
Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения, подписанное между странами СНГ еще в конце мая, направлено на создание общего рынка труда, взаимопомощь при разработке мер, программ и услуг по содействию занятости населения и снижению безработицы и на защиту прав граждан.
В частности, стороны договорились разрабатывать совместные обучающие программы для мигрантов по языку, истории культуре и праву стран трудоустройства, обучать своих граждан, выезжающих на работу за рубеж, международным стандартам. Кроме того, будет разработана система взаимного признания компетенций работников по результатам независимой оценки.
Для борьбы с безработицей и нелегальной миграцией, государства СНГ договорились интегрировать информационные системы, принимать меры против неформальной занятости и проводить организованный набор трудящихся в соседних странах.
Документ вступил в силу с 16 сентября. Однако, сотрудничество в рамках Соглашения ведется уже давно. Так, Россия проводит организованный набор граждан Узбекистана для работы на крупных строительных проектах. Ведутся переговоры по организации первого чартера и отправке в Россию 10 тысяч трудовых мигрантов.
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Общество
Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
15 сентября, 10:41
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