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https://uz.sputniknews.ru/20210919/vvoditsya-kontrol-za-kachestvom-metalloprokata-v-stroitelstve-20553864.html
Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве
Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве
На производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T14:17+0500
2021-09-19T14:17+0500
экономика
узбекистан
законодательство
промышленность
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Кабинет Министров разработал меры по расширению производства металлопроката, используемого в строительстве.В частности, упорядочивается техническое регулирование качества местных и импортных металлических изделий, реализуемых на внутреннем рынке. Данные меры направлены на повышение качества металлопроката, а также поддержку инвестиционных проектов по строительству многоэтажных зданий и сооружений.С 1 ноября 2021 года вводятся специальные технические требования к производству проката для строительства в индукционных печах. В частности, на производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой стали и готовой продукции.Документом утвержден состав комиссии по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятиях по производству строительного проката. Комиссия будет выдавать заключения, на основе которых разрешается производить и использовать металлические изделия с соответствующим сертификатом соответствия для строительства в индукционных печах.Государственному комитету промышленной безопасности поручено до 10 октября ввести систему "анализа рисков" с установлением конкретных критериев контроля хозяйствующих субъектов, производящих металлопрокат с использованием индукционных печей.В Узбекистане планируется проведение контроля всех зданий, построенных и принятых в эксплуатацию, а также находящихся в процессе принятия в эксплуатацию, в течение 2017-2020 годов.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-vstupaet-v-gonku-za-mednye-milliardy-19451609.html
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узбекистан, законодательство, промышленность

Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве

14:17 19.09.2021
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© Sputnik / Первенцев / Перейти в фотобанкПрокат стали на металлургическом заводе
Прокат стали на металлургическом заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Первенцев
/
Перейти в фотобанк
На производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой стали и готовой продукции.
Кабинет Министров разработал меры по расширению производства металлопроката, используемого в строительстве.
В частности, упорядочивается техническое регулирование качества местных и импортных металлических изделий, реализуемых на внутреннем рынке. Данные меры направлены на повышение качества металлопроката, а также поддержку инвестиционных проектов по строительству многоэтажных зданий и сооружений.
С 1 ноября 2021 года вводятся специальные технические требования к производству проката для строительства в индукционных печах. В частности, на производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой стали и готовой продукции.
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Документом утвержден состав комиссии по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятиях по производству строительного проката. Комиссия будет выдавать заключения, на основе которых разрешается производить и использовать металлические изделия с соответствующим сертификатом соответствия для строительства в индукционных печах.
Государственному комитету промышленной безопасности поручено до 10 октября ввести систему "анализа рисков" с установлением конкретных критериев контроля хозяйствующих субъектов, производящих металлопрокат с использованием индукционных печей.
В Узбекистане планируется проведение контроля всех зданий, построенных и принятых в эксплуатацию, а также находящихся в процессе принятия в эксплуатацию, в течение 2017-2020 годов.
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