https://uz.sputniknews.ru/20210919/vvoditsya-kontrol-za-kachestvom-metalloprokata-v-stroitelstve-20553864.html

Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве

Вводится контроль за качеством металлопроката в строительстве

На производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T14:17+0500

2021-09-19T14:17+0500

2021-09-19T14:17+0500

экономика

узбекистан

законодательство

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/150/23/1502344_0:0:3567:2006_1920x0_80_0_0_46d08a65e1edf157ebb71dda4e4c043e.jpg

Кабинет Министров разработал меры по расширению производства металлопроката, используемого в строительстве.В частности, упорядочивается техническое регулирование качества местных и импортных металлических изделий, реализуемых на внутреннем рынке. Данные меры направлены на повышение качества металлопроката, а также поддержку инвестиционных проектов по строительству многоэтажных зданий и сооружений.С 1 ноября 2021 года вводятся специальные технические требования к производству проката для строительства в индукционных печах. В частности, на производственных предприятиях должны быть аккредитованные испытательные лаборатории, в которых осуществляется строгий контроль качества каждой партии жидкой стали и готовой продукции.Документом утвержден состав комиссии по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятиях по производству строительного проката. Комиссия будет выдавать заключения, на основе которых разрешается производить и использовать металлические изделия с соответствующим сертификатом соответствия для строительства в индукционных печах.Государственному комитету промышленной безопасности поручено до 10 октября ввести систему "анализа рисков" с установлением конкретных критериев контроля хозяйствующих субъектов, производящих металлопрокат с использованием индукционных печей.В Узбекистане планируется проведение контроля всех зданий, построенных и принятых в эксплуатацию, а также находящихся в процессе принятия в эксплуатацию, в течение 2017-2020 годов.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-vstupaet-v-gonku-za-mednye-milliardy-19451609.html

https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-udivit-planetu-svoey-promyshlennostyu-potentsial--ogromnyy-19178650.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, законодательство, промышленность