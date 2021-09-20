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Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД

Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Юсуп Кабулжанов. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T17:30+0500

2021-09-20T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) нет граждан Узбекистана. Об этом заявил представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. "Информирую, что граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - пишет дипломат.По его словам, сейчас ситуация находится на контроле Генконсульства Республики Узбекистан в Казани. Сегодня, в понедельник, на территории кампуса ПГНИУ произошла стрельба из пневматического оружия. Во время произошедшей трагедии погибли шесть человек, ранены - 24. Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

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мид узбекистана, узбекистанцы, студенты, пермь, вуз