Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210920/sredi-postradavshix-i-pogibshix-vo-vremya-strelby-v-permi-net-grajdan-uzbekistana--mid--20570843.html
Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД
Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Юсуп Кабулжанов. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T17:30+0500
2021-09-20T18:39+0500
общество
мид узбекистана
узбекистанцы
студенты
пермь
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20570805_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_ae45b90c58a7280234741f0d66cbe5a0.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) нет граждан Узбекистана. Об этом заявил представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. "Информирую, что граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - пишет дипломат.По его словам, сейчас ситуация находится на контроле Генконсульства Республики Узбекистан в Казани. Сегодня, в понедельник, на территории кампуса ПГНИУ произошла стрельба из пневматического оружия. Во время произошедшей трагедии погибли шесть человек, ранены - 24. Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
пермь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20570805_28:0:485:343_1920x0_80_0_0_dbe36761ae187ed47882137be4dd303e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид узбекистана, узбекистанцы, студенты, пермь, вуз

Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД

17:30 20.09.2021 (обновлено: 18:39 20.09.2021)
742
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСтрельба в университете в Перми
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Юсуп Кабулжанов.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) нет граждан Узбекистана. Об этом заявил представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"Информирую, что граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - пишет дипломат.
Police and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Происшествия
Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
11 мая, 14:59
51816
По его словам, сейчас ситуация находится на контроле Генконсульства Республики Узбекистан в Казани.
Сегодня, в понедельник, на территории кампуса ПГНИУ произошла стрельба из пневматического оружия. Во время произошедшей трагедии погибли шесть человек, ранены - 24. Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело.
100010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:56Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК
18:02У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс
17:30Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД
17:01В ДТП под Хорезмом погиб журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов
16:55Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"
16:15В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления
15:54Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
15:41Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
15:39Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев
15:29Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев
15:07В Узбекистане временно приостановлены еженедельные брифинги пресс-секретаря президента
14:03Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
13:47Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ
13:47Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
12:52К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
12:41РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ
12:23Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ
11:07Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем
10:45Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
10:28Власть над Россией доверена новым силам