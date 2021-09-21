https://uz.sputniknews.ru/20210921/mirnaya-missiya-2021-tsentralnaya-aziya-sjimaet-kulak-20593972.html

“Мирная миссия-2021”: Центральная Азия сжимает кулак

“Мирная миссия-2021”: Центральная Азия сжимает кулак

Командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС адекватно отвечает на угрозы вероятного прорыва террористов из Афганистана в страны ЦА –... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

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военные учения

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На полигоне Донгуз в Оренбургской области 20–24 сентября проходит совместное антитеррористическое командно-штабное учение "Мирная миссия-2021" вооруженных сил государств-членов ШОС. Привлечены 5500 военнослужащих и свыше 1200 единиц техники – из Беларуси, России, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Заметим, в ШОС Беларусь имеет статус наблюдателя, и белорусский воинский контингент в "Мирной миссии" участвует впервые за много лет.Из Казахстана в Оренбургскую область на бронетранспортерах прибыла разведывательно-штурмовая рота регионального командования "Запад", усиленная танками и расчетом БПЛА. К маневрам также привлечены самолеты Су-25 ВВС Казахстана.Россию представляют армейские подразделения Центрального военного округа, спецназ, летные экипажи из пяти регионов РФ и объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане.В маневрах задействованы 30 самолетов и вертолетов: истребители-бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и военно-транспортные Ил-76.Главные цели учения "Мирная миссия-2021" – совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск государств–членов ШОС, обмен опытом противодействия новым тактическим приемам террористических группировок. Задачи антитеррористической операции решаются с учетом сложной военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе.По легенде учения, военнослужащие должны сдержать наступление "незаконных вооруженных формирований", а затем в контратаке – уничтожить "противника". Подразделения отрабатывают методы противодействия тактике международных террористических организаций: учатся сбивать беспилотники, ликвидировать диверсионные группы, предотвращать атаки с использованием химического и биологического оружия.Особое беспокойствоПосле стремительной эвакуации (бегства) войск США и НАТО из Афганистана обстановка в этой стране продолжает деградировать. Захват власти талибами открывает перспективы террористической экспансии в страны Центральной Азии, создает угрозы геополитическим интересам России, Китая, Пакистана, Ирана. И нарастающий миграционный кризис – не главная опасность. Странам ШОС угрожают атаки террористов различных группировок, которые располагают огромным количеством оставленного американцами оружия и боеприпасов, наращивают присутствие, влияние и активность на территории Афганистана.Открывая программу совместного учения "Мирная миссия-2021" на полигоне Донгуз, командующий войсками российского Центрального военного округа Александр Лапин 20 сентября заявил: "На фоне захвата талибами власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ* и других международных террористических организаций, что влечет за собой угрозу их проникновения в приграничные районы наших стран".Заместитель командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Республики Таджикистан Фатхулло Идоятуллозода также отметил важность совместного учения для укрепления региональной безопасности и для сближения братских народов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что при проведении маневров ШОС будет учитываться опыт военных действий в Сирии. Слова военачальников такого уровня имеют особый вес. Очевидно, Афганистан все более беспокоит генеральные штабы вооруженных сил стран ШОС и ОДКБ.Именно поэтому летчики России и Казахстана под Оренбургом выполняют сегодня авиационную разведку местности, отрабатывают уничтожение выдвигающихся колонн и нанесение бомбовых ударов по зенитным установкам "террористических формирований". Штурмовики Су-25 Республики Казахстан наносят ракетные удары по артиллерийским позициям "противника". Задействованы и вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволяют оперативно установить минно-взрывные заграждения на рубежах обороны.В составе наземных подвижных отрядов заграждения применяются гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3. Инженерные подразделения ЦВО с помощью взрывов отрабатывают создание противотанкового рва протяженностью 2 км (для этого требуется около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте).Для быстрого продвижения (контрнаступления) боевых порядков коалиционной группировки войск используются инженерные машины разграждения ИМР-3, установки разминирования УР-77, комплекты тяжелых механизированных мостов. И это лишь начало "Мирной миссии-2021", в ходе которой задействуют более 70 артиллерийских и ракетных систем, 4500 реактивных и осколочно-фугасных боеприпасов, противотанковых ракет.Динамика противостоянияПосле основания Шанхайской организации сотрудничества страны-участники провели значительную серию совместных антитеррористических учений под общим названием "Мирная миссия". Первые маневры состоялась в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая, с участием всех членов организации, кроме Узбекистана. В ШОС изначально поставили высокую планку, и в "Мирной миссии-2005" действовали уже 10 тысяч военнослужащих, стратегическая авиация и ударные корабли ВМФ России и Китая. Со временем состав членов ШОС и участников маневров расширился. Сегодня равноправными членами Шанхайской организации сотрудничества являются девять государств – Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Иран (с 17 сентября), Узбекистан.Государства-наблюдатели при ШОС – Афганистан, Беларусь и Монголия – могут присутствовать на заседаниях и участвовать в обсуждении повестки без права принимать решения. Кроме того, у ШОС имеются государства-партнеры по диалогу – Азербайджан, Армения,Турция, Камбоджа и Непал, Шри-Ланка, с которыми организация взаимодействует по отдельным направлениям (предусмотренным Хартией ШОС). Все эти страны представляют собой значительный резерв для развития военно-политического сотрудничества в рамках ШОС – факт немаловажный в условиях исторического дрейфа Центральной и Южной Азии от противостояния с террористами относительно мирного к безусловно военному.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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https://uz.sputniknews.ru/20210921/strany-shos-podderjali-ideyu-mirziyoeva-o-vstreche-vysokogo-urovnya-po-afganistanu-20576826.html

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шос, военные учения