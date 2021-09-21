https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekistan-nablyudaet-za-ucheniyami-nato-v-severnoy-makedonii-20591698.html

Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии

Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии

МЧС Узбекистана наблюдает за учениями стран НАТО, посвященными поисково-спасательным работам и ликвидации радиационных и химических аварий. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T19:33+0500

2021-09-21T19:33+0500

2021-09-21T19:33+0500

общество

нато

мчс узбекистана

учения

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан принимают участие в качестве наблюдателей за учениями НАТО в Северной Македонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным МЧС, учения альянса посвящены поисково-спасательным работам, на них прорабатывается оказание первой помощи и эвакуация пострадавших с помощью аварийно-спасательного оборудования.Участники отрабатывают поисково-спасательные операции в разрушенных зданиях, высокогорных районах, на воде и транспорте, а также ликвидацию радиационных и химических аварий.Сегодня же командно-штабные учения спасателей стран Центральной Азии начались в Алма-Атинской области. В них участвуют представители МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.На учебно-тренировочном полигоне "Скальный город — Астана" отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html

https://uz.sputniknews.ru/20210813/pochemu-obrushilsya-potolok-v-podzemnom-perexode-tashkenta--otvet-mchs-20060830.html

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нато, мчс узбекистана, учения