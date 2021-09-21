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Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии
Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии
МЧС Узбекистана наблюдает за учениями стран НАТО, посвященными поисково-спасательным работам и ликвидации радиационных и химических аварий. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T19:33+0500
2021-09-21T19:33+0500
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нато
мчс узбекистана
учения
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан принимают участие в качестве наблюдателей за учениями НАТО в Северной Македонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным МЧС, учения альянса посвящены поисково-спасательным работам, на них прорабатывается оказание первой помощи и эвакуация пострадавших с помощью аварийно-спасательного оборудования.Участники отрабатывают поисково-спасательные операции в разрушенных зданиях, высокогорных районах, на воде и транспорте, а также ликвидацию радиационных и химических аварий.Сегодня же командно-штабные учения спасателей стран Центральной Азии начались в Алма-Атинской области. В них участвуют представители МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.На учебно-тренировочном полигоне "Скальный город — Астана" отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html
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нато, мчс узбекистана, учения

Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии

19:33 21.09.2021
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаУзбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии
Узбекистан наблюдает за учениями НАТО в Северной Македонии - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
МЧС Узбекистана наблюдает за учениями стран НАТО, посвященными поисково-спасательным работам и ликвидации радиационных и химических аварий.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан принимают участие в качестве наблюдателей за учениями НАТО в Северной Македонии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным МЧС, учения альянса посвящены поисково-спасательным работам, на них прорабатывается оказание первой помощи и эвакуация пострадавших с помощью аварийно-спасательного оборудования.
“В общей сложности шесть спасательных бригад из Северной Македонии и пятнадцать из других стран проводят практические занятия в семи учебных пунктах”, — говорится в сообщении.
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Участники отрабатывают поисково-спасательные операции в разрушенных зданиях, высокогорных районах, на воде и транспорте, а также ликвидацию радиационных и химических аварий.
Сегодня же командно-штабные учения спасателей стран Центральной Азии начались в Алма-Атинской области. В них участвуют представители МЧС Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
На учебно-тренировочном полигоне "Скальный город — Астана" отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
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