https://uz.sputniknews.ru/20210920/agitatsionnaya-kampaniya-kandidatov-v-prezidenty-startuet-v-uzbekistane-20560645.html

Агитационная кампания кандидатов в президенты стартует в Узбекистане

Агитационная кампания кандидатов в президенты стартует в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября, 23 июля началась избирательная кампания. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T08:40+0500

2021-09-20T08:40+0500

2021-09-20T08:40+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

предвыборные агитации

президент узбекистана

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Агитационная предвыборная кампания кандидатов на пост президента Узбекистана начинается в понедельник.Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — на минувшей неделе зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов на пост главы государства. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.Пандемия агитации не помехаВ соответствии с избирательным кодексом, предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем регистрации кандидатов (19 сентября). Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. При проведении агитации кандидатам должны быть предоставлены равные бесплатные условия доступа к государственным СМИ.В середине августа республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом разрешила политическим партиям, участвующим в выборах президента, проводить массовые мероприятия. В частности, речь идет о встречах с избирателями и кандидатами в президенты страны в рамках избирательных кампаний.Комиссия рекомендовала политическим партиям обратить внимание на санитарные и карантинные требования в COVID-19: необходимость соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, использовать антисептики.Программы — в массыПо мнению экспертов, главным кандидатом на победу на выборах остается действующий президент 64-летний Мирзиёев. На съезде УзЛиДеП, которая выдвинула его кандидатуру, Мирзиёев представил концепцию "Новый Узбекистан", где изложил видение будущего страны. В частности, нынешний глава государства намерен продолжать борьбу с коррупцией, повысить уровень открытости экономики и привлекательность ведения бизнеса в стране. Кандидат от "Миллий тикланиш" — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, намерен установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.Старейшая в Узбекистане НДПУ выдвинула кандидатом заместителя председателя, 60-летнюю Максуду Варисову. Она выступает за последовательное развитие отношений со странами СНГ. В экономической сфере кандидат от НДПУ обещала установить жесткий контроль за формированием цен на основные продукты питания, а также полностью перейти на бесплатные медицину и образование.Лидер "Адолат" 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики — реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения. В его программе ликвидация квот в вузы, борьба со спекулятивными ценами на лекарства, разработка кодекса правил поведения в обществе.Председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов обещает повысить доступ населения к питьевой воде до 90%, улучшить экологическую и социальную ситуацию в регионе высыхающего Аральского моря, повысить эффективность переработки бытовых отходов. Основное место в его программе занимает внедрение проектов "зеленой экономики" в республике. Экопартия также поддерживает строительство в Узбекистане первой атомной электростанции с участием госкорпорации "Росатом".Между тем в Узбекистан уже активно прибывают наблюдатели на предстоящих выборах. Так, на прошлой неделе в республику приехала группа миссии от БДИПЧ ОБСЕ из 11 человек. Всего ЦИК РУз направил приглашения принять участие в выборах 21 международной организации, в том числе СНГ, ШОС и ОБСЕ.

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президентские выборы в узбекистане, предвыборные агитации, президент узбекистана, выборы президента