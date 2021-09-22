https://uz.sputniknews.ru/20210922/na-stroitelstvo-mosta-i-jd-dorogi-cherez-amudaryu-potratyat-174-mln-20609182.html

На строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн

На строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн

Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T17:37+0500

2021-09-22T17:37+0500

2021-09-22T17:37+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

хорезмская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/16/20608656_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_55ff7f99a0e4b839d30c134a990cc5fc.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, направляясь сегодня из Каракалпакстана в Хорезмскую область, ознакомился со строительством моста через Амударью, сообщили в пресс-службе главы государства.Строительные работы стартовали в декабре прошлого года и уже сейчас берега реки укрепляются железобетонными конструкциями, устанавливаются опоры моста.На реализацию проекта планируют потратить 174 миллиона долларов. Будет построено 80 километров железных дорог и 413-метровый мост через Амударью.Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов. Объем межрегиональных грузоперевозок увеличится с 12 миллионов до 25 миллионов тонн в год. Также увеличатся возможности международного транзита.Накануне президент Узбекистана прибыл в Каракалпакстан в рамках своей предвыборной агитационной программы. Он встретился с избирателями в автономии и посетил ряд объектов.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-karakalpakstane-uchenikov-nachalnyx-klassov-obespechat-besplatnymi-obedami-20589370.html

хорезмская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент узбекистана, хорезмская область