https://uz.sputniknews.ru/20210922/na-stroitelstvo-mosta-i-jd-dorogi-cherez-amudaryu-potratyat-174-mln-20609182.html
На строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн
На строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн
Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T17:37+0500
2021-09-22T17:37+0500
2021-09-22T17:37+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, направляясь сегодня из Каракалпакстана в Хорезмскую область, ознакомился со строительством моста через Амударью, сообщили в пресс-службе главы государства.Строительные работы стартовали в декабре прошлого года и уже сейчас берега реки укрепляются железобетонными конструкциями, устанавливаются опоры моста.На реализацию проекта планируют потратить 174 миллиона долларов. Будет построено 80 километров железных дорог и 413-метровый мост через Амударью.Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов. Объем межрегиональных грузоперевозок увеличится с 12 миллионов до 25 миллионов тонн в год. Также увеличатся возможности международного транзита.Накануне президент Узбекистана прибыл в Каракалпакстан в рамках своей предвыборной агитационной программы. Он встретился с избирателями в автономии и посетил ряд объектов.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-karakalpakstane-uchenikov-nachalnyx-klassov-obespechat-besplatnymi-obedami-20589370.html
хорезмская область
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, хорезмская область
На строительство моста и ж/д дороги через Амударью потратят $174 млн
Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев, направляясь сегодня из Каракалпакстана в Хорезмскую область, ознакомился со строительством моста через Амударью, сообщили
в пресс-службе главы государства.
Строительные работы стартовали в декабре прошлого года и уже сейчас берега реки укрепляются железобетонными конструкциями, устанавливаются опоры моста.
На реализацию проекта планируют потратить 174 миллиона долларов. Будет построено 80 километров железных дорог и 413-метровый мост через Амударью.
Это проект, которого люди ждали много лет. Теперь он должен долгие годы служить нашему народу. Поэтому качество на первом месте. Выделены немалые деньги. Необходимо привлечь опытных специалистов, учесть каждую деталь, строить на совесть.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Новый ж/д мост призван сблизить Хорезмскую область и Каракалпакстан на 240 километров, время в пути сократится на 6 часов.
Объем межрегиональных грузоперевозок увеличится с 12 миллионов до 25 миллионов тонн в год. Также увеличатся возможности международного транзита.
Накануне президент Узбекистана прибыл
в Каракалпакстан в рамках своей предвыборной агитационной программы. Он встретился с избирателями в автономии и посетил ряд объектов.