https://uz.sputniknews.ru/20210922/passajirov-stolichnogo-metro-snova-vysadili-iz-vagona---prichiny-20606110.html

Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины

Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины

Пассажиров высадили на одной из центральных станций из-за неисправности механизма закрытия дверей вагона. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T15:29+0500

2021-09-22T15:29+0500

2021-09-22T15:30+0500

происшествия

узбекистон темир йуллари

метро

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Утром пассажиров столичной подземки снова ждала неприятность - двери вагона поезда не закрылись на станции "Дружба народов". В этой связи пассажиров попросили полностью освободить поезд.В пресс-службе АО "Ташкентский метрополитен" объяснили, что все произошло из-за технической неисправности. Вагон отправили на техосмотр.Следующий состав не заставил себя долго ждать и прибыл на станцию уже через минуту. В ведомстве извинились за инцидент. Подобные ЧП - происходят в ташкентской подземке нередко - к примеру, два дня назад проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов. Из-за этого машинист принял решение высадить всех пассажиров на станции "Алишер Навои". В итоге поезд простоял на платформе еще минут 15-20. Еще один сбой произошел в конце августа - к счастью, неисправность заметили сразу и поезд был остановлен в целях обеспечения безопасности движения.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/pravooxraniteli-obnarujili-na-stantsii-metro-paxtakor-podozritelnyy-paket-20493470.html

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узбекистон темир йуллари, метро, пассажиры