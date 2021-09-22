https://uz.sputniknews.ru/20210922/passajirov-stolichnogo-metro-snova-vysadili-iz-vagona---prichiny-20606110.html
Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
Пассажиров высадили на одной из центральных станций из-за неисправности механизма закрытия дверей вагона. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T15:29+0500
2021-09-22T15:29+0500
2021-09-22T15:30+0500
происшествия
узбекистон темир йуллари
метро
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Утром пассажиров столичной подземки снова ждала неприятность - двери вагона поезда не закрылись на станции "Дружба народов". В этой связи пассажиров попросили полностью освободить поезд.В пресс-службе АО "Ташкентский метрополитен" объяснили, что все произошло из-за технической неисправности. Вагон отправили на техосмотр.Следующий состав не заставил себя долго ждать и прибыл на станцию уже через минуту. В ведомстве извинились за инцидент. Подобные ЧП - происходят в ташкентской подземке нередко - к примеру, два дня назад проблемы возникли в системе воздухораспределения одного из составов. Из-за этого машинист принял решение высадить всех пассажиров на станции "Алишер Навои". В итоге поезд простоял на платформе еще минут 15-20. Еще один сбой произошел в конце августа - к счастью, неисправность заметили сразу и поезд был остановлен в целях обеспечения безопасности движения.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/pravooxraniteli-obnarujili-na-stantsii-metro-paxtakor-podozritelnyy-paket-20493470.html
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узбекистон темир йуллари, метро, пассажиры
Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
15:29 22.09.2021 (обновлено: 15:30 22.09.2021)
Пассажиров высадили на одной из центральных станций из-за неисправности механизма закрытия дверей вагона.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Утром пассажиров столичной подземки снова ждала неприятность - двери вагона поезда не закрылись на станции "Дружба народов". В этой связи пассажиров попросили полностью освободить поезд.
В пресс-службе АО "Ташкентский метрополитен" объяснили
, что все произошло из-за технической неисправности. Вагон отправили на техосмотр.
Следующий состав не заставил себя долго ждать и прибыл на станцию уже через минуту.
В ведомстве извинились за инцидент.
Подобные ЧП - происходят в ташкентской подземке нередко - к примеру, два дня назад проблемы возникли
в системе воздухораспределения одного из составов. Из-за этого машинист принял решение высадить всех пассажиров на станции "Алишер Навои". В итоге поезд простоял на платформе еще минут 15-20.
Еще один сбой произошел
в конце августа - к счастью, неисправность заметили сразу и поезд был остановлен в целях обеспечения безопасности движения.